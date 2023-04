Ungerecht behandelt fühlt sich ein Schopfheimer von der Bußgeldstelle wegen eines Knöllchens in der Wehrer Straße. Die Stadtverwaltung widerspricht.

Ungerecht behandelt fühlt sich ein Schopfheimer von der Bußgeldstelle wegen eines Knöllchens in der Wehrer Straße. Die Stadtverwaltung widerspricht. Der Mann hatte vergangene Woche am Dienstag in der Wehrer Straße geparkt. Als er nach etwa 15