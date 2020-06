von Paul Eischet

Ein Virus mit der kryptischen Bezeichnung Sars-CoV-2 hält die Welt im Würgegriff und hat das Leben aus den gewohnten Bahnen geworfen. Vor allem pflegebedürftige und ältere Menschen wurden von den verhängten Beschränkungen und Kontaktverboten besonders hart getroffen. Wir wollten mehr über die derzeitige Situation in Schopfheims Pflegeheimen erfahren und hat in drei Einrichtungen nachgefragt.

Vor dem Haupteingang des Markus-Pflüger-Zentrums wurde ein speziell eingerichteter Besuchs-Container bereitgestellt. | Bild: Paul Eischet

Georg-Reinhardt-Haus: Stefan Schmidt, Leiter der Pflegeeinrichtung, äußert sich erfreut und erleichtert über die seit dem 18. Mai bis vorerst 15. Juni geltenden Lockerungen der anfänglich recht strengen und umfassenden Corona-Beschränkungen für Pflegeheime. Vor allem das strikte Besuchsverbot habe die Bewohner seelisch und psychisch stark belastet, bedauert er. Jetzt können – wenn auch unter Einhaltung der Abstands- und Maskierungsregeln – tägliche Besuche von Angehörigen in einem dafür vorgesehenen Raum ermöglicht werden. Eine große Erleichterung – aber dennoch kann von Normalität keine Rede sein: „Wie unnatürlich ist es, wenn die Tochter zu Besuch kommt und sie nicht in den Arm genommen werden kann?“, sagt Schmidt.

Unter Einhaltung entsprechender Sicherheitsmaßnahmen dürfen die Bewohner für Spaziergänge und Einkäufe das Haus verlassen. Ehrenamtliche dürfen wieder tätig werden. Zudem sind Gruppenangebote wie Gymnastik und Gedächtnistraining sowie Friseurbesuche, Fußpflege und Therapiemaßnahmen wieder möglich. Für das Pflegepersonal hat sich durch die Lockerungen und den damit einhergehenden Kontrollen der Arbeitsaufwand allerdings deutlich erhöht. „Das ist eine große Herausforderung – aber es geht uns gut. Es ist halt nur noch etwas anstrengender geworden“, räumt der Leiter ein. Eine in Aussicht gestellte Anerkennung vom Bund wäre für Stefan Schmidt ein erfreuliches und wichtiges Zeichen der Wertschätzung.

Haus Columban: Im Haus Columban hat sich das Personal nach eigenen Aussagen rechtzeitig auf die Corona-Maßnahmen eingestellt. „Wir haben bereits sehr früh damit begonnen, unsere Mitarbeiter, Bewohner und deren Angehörige über mögliche Beschränkungen und Folgen transparent aufzuklären und erklärt, wie wir mit der anstehenden Situation umgehen werden“, bescheinigt Pflegedienstleiter Viktor Dillmann. So habe man, als die Beschränkungen aktiv wurden, gemeinsam gut mit der Situation umgehen können. Nach Aussage von Annette Volkert von der Verwaltung wird jetzt jedem Heimbewohner ein halbstündiger Besuch pro Woche ermöglicht. Natürlich vermissen die Bewohner ihre Angehörigen, räumt Dillmann ein, können aber mittlerweile gut mit der Situation umgehen. Das Team kümmert sich besonders intensiv um die Bewohner, wozu etwa Spaziergänge im Park, häufige Gespräche und viel persönliche Zuwendung gehören.

„Ich denke, dass wir in Zeiten der Krise unser aufgebautes Vertrauen bei unseren Bewohnern mehr als bestätigen konnten“, sagt der Pflegedienstleiter. Sein Fazit: „Die Situation vor Ort ist für die Bewohner und für unser Personal stabil.“

Im Georg-Reinhardt-Haus ist man froh über die nun wieder erlaubten Besuche von Angehörigen. Sie finden in einem dafür vorgesehenen Raum statt. | Bild: Marlies Jung-Knoblich

Markus-Pflüger-Zentrum: Das Markus-Pflüger-Zentrum des Landkreises in Wiechs unterscheidet sich aufgrund seiner spezifischen und umfassenden Leistungsaufgaben von anderen Pflegeheimen: Hier erhalten vornehmlich Menschen mit psychischen und Abhängigkeitserkrankungen fachkompetente Pflege, Betreuung und integrative Unterstützung. Die Bewohner dieses Hauses bedürfen einer besonders intensiven und einfühlsamen Zuwendung. Das Motto „Von Mensch zu Mensch“ gilt dem Pflegepersonal als Leitgedanke. Die BZ sprach vor Ort mit Heimleiter Michael Schreiner, seiner Stellvertreterin und Leiterin der Pflege und Betreuung, Jeanette Weiligmann, und dem Bewohner und Sprecher des Heimbeirats, Daniel Hage.

Gerade für psychisch erkrankte Menschen haben regelmäßige Tagesabläufe und das Pflegen von Außenkontakten therapeutische Bedeutung. Zudem gibt es im Markus-Pflüger-Zentrum eine Bezugsbetreuung: Jeder Bewohner wird durch eine immer gleiche und ihm vertraute Kontaktperson betreut. „Wir haben die feste Überzeugung, dass mit der nötigen Unterstützung und Hilfe die meisten unserer Bewohner wieder in die Gesellschaft eingegliedert werden können“, meint die Pflegedienstleiterin.

„Corona kam über uns wie ein Tsunami“, sagt Michael Schreiner. Die so wichtige Konstanz einer geordneten Tagesstruktur wurde durch die abrupt einsetzenden Beschränkungen aufgeweicht. Vor allem für demente Menschen stellte der plötzliche Kontaktabbruch zu ihren Bezugspersonen eine zusätzliche seelische Belastung dar. „Zwei Monate lang war so gut wie kein Besuch mehr möglich“, erinnert sich Daniel Hage. Von einem Tag auf den anderen war der Lebensbereich auf das eigene Zimmer, den Flur und den Essbereich beschränkt. Soziale Impulse mussten notgedrungen gekappt werden. „Anfänglich gab es eine große Betroffenheit. Es war für unsere Bewohner eine sehr schwere Zeit“, weiß Jeanette Weiligmann zu berichten.

Doch das Heim reagierte prompt: In zahlreichen Fallbesprechungen wurde beratschlagt, wie den Menschen geholfen werden kann. Umgehend wurde ein „Skype- und WhatsApp-Wagen“ eingerichtet. Dieser wurde von Zimmer zu Zimmer gefahren, um den Bewohnern zumindest mediale Kontakte zu ermöglichen. Vor dem Haupteingang wurde ein Besuchscontainer aufgestellt und den Sicherheitsvorschriften entsprechend eingerichtet. In ihm können die Bewohner so oft sie wollen zuvor angemeldete Besuche empfangen.

Allen Widrigkeiten zum Trotz gibt es auch Positives zu vermelden. Erfreut konstatiert die Pflegeleiterin einen sehr respektvollen Umgang der Bewohner untereinander. Auch das Miteinander von Bewohnern und Pflegepersonal sei in den Krisenwochen deutlich inniger und intensiver geworden. Schreiner bricht eine Lanze für seine Mitarbeiter: „Sie alle haben in den letzten Wochen überaus viel geleistet. Und auch vom Gesundheitsamt fühlen wir uns sehr gut beraten und unterstützt.“

Auch der Sprecher des Heimbeirates ist voll des Lobes: „Ich muss der Heimleitung ein großes Kompliment machen. Sie bemüht sich sehr umsichtig darum, hier alles zusammenzuhalten.“ Und mit Blick auf seine ganz persönlichen Fortschritte berichtet Daniel Hage stolz: „Hergekommen bin ich als Rollstuhlpatient – inzwischen laufe ich wieder.“