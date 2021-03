von Sarah Trinler

Auf den weiten Weg nach Australien macht sich am Montag eine Innovation aus dem Wiesental: Das Start-up-Unternehmen „StarVac Systems“ hat eine neuartige Vakuumverpackungsmaschine entwickelt, die besonders in der australischen Fleischindustrie Abnehmer findet. Seit Monaten wurde in der Produktionshalle auf dem Benninger-Areal in Zell an der Anlage getüftelt, nun ist sie bereit für den Weltmarkt. Für sein patentiertes Verpackungskonzept wurde das Unternehmen kürzlich mit dem „International Foodtec Award“ der DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft) ausgezeichnet.

In sekundenschnelle wird Fleisch verpackt und vakuumiert. | Bild: Sarah Trinler

„Wir lieben die Energie, die in der Maschine steckt“, sagt Lothar Künzel begeistert, während er auf „Jupiter 445“ blickt. Mit der großen Vakuumverpackungsmaschine können im High-Speed-Verfahren bis zu 40 Fleisch- und Käseprodukte pro Minute verpackt und vakuumiert werden. Künzel hat über 20 Jahre bei Busch Vacuum Solutions gearbeitet, davon zehn Jahre in Australien. Er kennt den australischen Markt und hat dort eine Marktlücke gesehen. Vakuumverpackungsanlagen gibt es bereits auf dem Markt, Starvac hat sich aber zur Aufgabe gemacht, die Technik auf ein höheres Level zu heben: „Jupiter 445“ verspricht eine maximale Verpackungsrate bei minimalen Betriebskosten, Stellfläche und Abfallprodukt.

„Ein Risiko gibt es immer, aber ich war von unserem Konzept überzeugt“, sagt Künzel, als er nach dem gewagten Schritt in die Selbstständigkeit gefragt wird. Starvac hat er zusammen mit Heidi Linder gegründet. Die ersten beiden Maschinen wurden 2017 in Australien produziert, 2018 wurde der Firmenhauptsitz nach Lörrach verlegt. „Das Label ‚Made in Germany‘ war uns wichtig“, so Künzel, im australischen Ravenhall gibt es aber nach wie vor eine Niederlassung.

Daniel Stahl, der 2019 als Gesellschafter dazu gekommen ist und Künzel bei Busch kennengelernt hat, erklärt, dass die Bestandteile der Maschine allesamt aus deutscher Produktion stammten. Zusammengesetzt werden die Module in der Produktionshalle auf dem Benninger-Areal. Der Ort habe sich angeboten, da hier mittlerweile Seger Elektro angesiedelt ist, der Automatisierungspartner von Starvac. Bis alle Teile produziert, zusammengesetzt und die Maschine funktionsbereit und getestet ist, vergehen insgesamt drei bis vier Monate. Umso stolzer sind die Firmeninhaber dann, wenn ihr „Baby“ auf eigenen Füßen stehen und in die Welt geschickt werden kann.

Groß war die Freude als die Jungunternehmer kürzlich mit dem „International Foodtec Award“ in Silber ausgezeichnet wurden. Er wird alle drei Jahre für innovative Entwicklungen etwa in den Bereichen Automatisierung, Abfüll- und Verpackungstechnologie sowie Umwelttechnik von der DLG verliehen. „Wir sind stolz, in einer Reihe mit Weltmarktführern zu stehen, die größtenteils schon jahrzehntelang am Markt sind“, sagt Stahl.

Künzel und Stahl profitieren von ihren Erfahrungen in der Automatisierungstechnik und in der Vakuumtechnologie. Sie tüfteln gerne und wollen ihre Maschine stets verbessern, um die Qualität auf ein Maximum zu heben. Nach dem gelungenen Start sollen nun weitere Märkte erschlossen werden. So gebe es bereits weitere Interessenten, etwa in Großbritannien, Finnland und den USA. Aufgrund der Nachfrage soll das kleine Jungunternehmen wachsen: Für den deutschen Standort werde derzeit ein vierter Mitarbeiter gesucht, in Australien seien es aktuell fünf, so Künzel. „Und wir haben noch weitere Ideen“, fügt Stahl an.