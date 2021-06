von André Hönig

Die Schopfheimer Volkshochschule will sich wandeln und moderner werden. VHS-Leiterin Katrin Nuiro hat daher für die Sitzung des VHS-Ausschusses am heutigen Montag ein Strategiepapier vorgelegt mit dem Titel „Fit für die Zukunft“. Nicht darin erwähnt ist eine Fusion mit der VHS Oberes Wiesental, die aber aktuell für Todtnau, Zell und Schönau ein Thema ist. Die Schopfheimer Stadtverwaltung teilt auf Nachfrage mit, dass Schopfheim für solche Überlegungen „grundsätzlich bereit“ sei.

Eine Kooperation zwischen der VHS Oberes Wiesental – diese besteht aus der Hauptstelle Todtnau und den Außenstellen Schönau und Zell – und der VHS Schopfheim ist keine neue Idee. 2016 war dies schon einmal im Gespräch. Todtnau war damals sogar dafür, nicht nur zu kooperieren, sondern perspektivisch auch zu fusionieren. Schönau und Zell indes sprachen sich damals lediglich für eine Kooperation aus. Nun ist seit März dieses Jahres der zuvor eher lockere VHS-Verbund im Oberen Wiesental dank einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung auf einem festen Fundament, kann damit geschlossen auftreten – und will dies jetzt auch tun in Gesprächen mit Schopfheim über eine mögliche Fusion. Die Gemeinderäte Zell, Todtnau und jetzt auch Schönau haben einem solchen Vorgehen zugestimmt. Die Stadt Schopfheim ist für diesen Gedanken offen, teilt Pressesprecher Marcus Krispin auf Nachfrage mit. Zwar sei es in den bisherigen Gesprächen immer nur um eine Kooperation gegangen. „Über eine Fusion gab es bisher noch keine Gespräche.“ Grundsätzlich aber sei die VHS Schopfheim „hinsichtlich der Überlegungen der VHS Oberes Wiesental zwecks Fusion zu Gesprächen bereit“. Vorteile, so Krispin, „können eine Verbesserung und Bündelung des Angebots sein, sowie eine jeweilige lokale Schwerpunktsetzung“.

Auch sei es vorstellbar, dass Kurse, die von Teilnehmern aus dem Oberen Wiesental in Schopfheim genutzt werden, vor Ort in den Gemeinden des Oberen Wiesentals stattfinden. In Schopfheim seien schon jetzt das Angebot an Kursräumen nicht immer ausreichend. Integrationskurse etwa „wurden bereits vor den Kooperationsgesprächen und werden bei Bedarf auch künftig durch die VHS Schopfheim im Oberen Wiesental in enger Abstimmung angeboten, da die VHS Schopfheim einzig zugelassener Kursträger durch das BAMF im Wiesental ist“, so Krispin.

Krispin legt mit Blick auf jüngst in der Schönauer Gemeinderatssitzung geäußerte Befürchtungen allerdings Wert darauf, dass es die Gemeinden im Oberen Wiesental waren, die 2016 wegen einer Kooperation auf die VHS Schopfheim zugegangen sind. „Wir haben immer betont, dass die VHS Schopfheim keinesfalls den Eindruck erwecken möchten, dass die VHS Schopfheim die VHS Oberes Wiesental sich einverleiben möchte.

Die Sorge, wonach attraktive Kurse fortan nur noch in Schopfheim durchgeführt werden, können wir eine klare Absage erteilen. Volkshochschulen, gerade im ländlichen Raum, hätten einen Bildungsauftrag vor Ort und können von einer lokalen Verankerung und Vernetzung nur profitieren. Dieser Gedanke sollte in allen Überlegungen, egal wie das Endergebnis aussehen wird, zentral sein.“

In der Betriebsausschusssitzung der VHS Schopfheim am heutigen Montag steht das Thema Fusion nicht auf der Tagesordnung. Stattdessen geht es um den Jahresabschluss 2020, Gebührenerhöhungen und ein Strategiepapier „Fit in die Zukunft“. Die Schopfheimer VHS beteiligte sich am Verbandsprojekt „VHS der Zukunft“. Dabei wurde das Programm analysiert und die Schopfheimer VHS erhielt Tipps für die Bearbeitung neuer Zukunftsfelder, die dann Thema in einem Workshop im vergangenen Sommer waren . Es habe sich herauskristallisiert, dass vor allem die Bereiche digitale VHS und junge VHS, die Kinder und Jugendliche ansprechen, zu bearbeiten seien.

Der Betriebsausschuss der VHS tagt am heutigen Montag, 21. Juni, um 17 Uhr öffentlich in der Stadthalle.