von Yvonne Rünzi

Der Landesverband der Badischen Imker hat beim diesjährigen Imkertag wieder die besten Honig-Einsendungen der Teilnehmer ausgezeichnet. Doch was einen Goldhonig ausmacht und wie sich ein Waldhonig unter dem Mikroskop von einem Blütenhonig unterscheidet, wissen außerhalb der Imkergemeinschaft nur die Wenigsten.

238 Imkerinnen und Imker haben dem Landesverband in diesem Jahr Honig zur Analyse eingesandt. Der Honig wird in unterschiedliche Kategorien bewertet. Geschmack, Konsistenz, Sensorik sowie die Invertase, das Vorhandensein eines zuckerspaltenden Enzymes, und weitere „technische Daten“ der eingereichten Probe spielen eine wichtige Rolle für das Gesamtergebnis.

Stets vorne dabei sind die Imker des Imkervereins Kleines Wiesental. Vier Goldmedaillen gehen in diesem Jahr an den Verein, darunter auch ein Ehrenpreis für den zweitbesten Honig des Landesverbandes. Sarah Dießlin aus Schopfheim, Stefan Eiche aus Weitenau sowie Sigrid und Willi Friedlin aus Sallneck durften sich jeweils über eine Goldmedaille freuen. Willi Friedlin, Vorsitzender des Imkervereins, ist sichtlich stolz auf dieses Ergebnis, steckt doch sehr viel Arbeit und Leidenschaft hinter der Produktion des flüssigen Goldes.Willi Friedlins Honig wäre nun auch für den Bundeswettbewerb der Imker qualifiziert. Aber der Honig aus dem vergangenen Jahr ist schon ausverkauft, bedauert Willi Friedlin. Sarah Dießlin und Stefan Eiche haben erst 2014 mit der Imkerei angefangen, Sigrid und Willi Friedlin im Jahr 2011. Die Bienenvölker der Imkerinnen und Imker stehen in Schopfheim, Weitenau und Kirchhausen sowie in Sallneck.

„Bewertet wird auch die Arbeitsweise des Imkers“ berichtet Stefan Eiche. Rückschlüsse über die richtige Methodik und Lagerung des Imkers lassen die „technischen Daten“ nämlich ebenfalls zu. Mindestens 74 Enzyme sollten zu finden sein, die goldprämierten Honige übertrafen das alles bis zum Dreifachen. In der Universität Hohenheim werden alle Proben akribisch untersucht. Die Zahl der Pollen im Honig entscheidet, um welche Art es sich handelt. Die Analyse bestätigt, dass der Goldhonig von Sarah Dießlin und Stefan Eiche ein Waldhonig ist, der von Sigrid Friedlin Weißtannenhonig und der von Willi Friedlin ein Frühtrachthonig.

Viele Pollenarten wirken sich auch auf den Geschmack aus – je vielfältiger, desto aromatischer. 400 bis 500 Pollen sind keine Seltenheit. Bei einem Radius der Bienen von drei bis fünf Kilometer Luftlinie verwundert das nicht. „Von der Belegstelle am Nollen können die Bienen bis nach Enkenstein fliegen“, so Willi Friedlin. „Solch weite Strecken schafft eine Biene zwei-, dreimal pro Tag.“ Liegt die Futterquelle näher, fliegen sie die Strecke gut zehn- bis 15-mal täglich.

Lediglich die letzten zehn ihres nur rund 40 Tage dauernden Lebens fliegt eine Sommerbiene zur Nahrungssuche aus, davor ist sie für andere Aufgaben im Stock eingeteilt. Von der Ammenbiene wird sie zur Baubiene, von der Wächterin zur Flugbiene – so lautet der vorbestimmte Karriereweg einer Biene. Gerade einmal einen Teelöffel voller Honig kann eine Biene produzieren, erklärt Willi Friedlin. Somit steckt in einem 500-Gramm-Glas Honig das Lebenswerk von etwa 50 Bienen. Zwischen 40.000 und 60.000 Bienen kann ein einzelnes Volk in den Sommermonaten stark sein, bis zur Sonnwendfeier legt die Königin etwa 2000 Eier täglich. Werden die Tage kürzer, geht auch die Aktivität des Volks zurück.

Dass Bienen durchaus sensibel sind, mussten die Imkerinnen und Imker schon am eigenen Leib fühlen. „Wenn sie hochdrehen, lässt man das Volke besser in Ruhe“, sagt Sigrid Friedlin. Starke Gerüche wie Parfüm oder Alkohol finden die Bienen gar nicht gut, auch Wetterumschwünge lassen das Volk in Wallung geraten, was deutlich am lauten Summen zu hören ist. Die Witterung spielte Imkern dieses Jahr nicht in die Hände. Zu kalt, zu nass, die Bienen konnten und wollten nicht fliegen. „Letztes Jahr hab ich Ende Mai schon zweimal Honig geschleudert, dieses Jahr hab ich bis letzte Woche gefüttert“, berichtet Sarah Dießlin.