von André Hönig

Im Keller – da befinden sich nicht nur die 47 öffentlichen Parkplätze des neuen Uehlin-Parkhauses. Im Keller sind – bislang jedenfalls – auch die Nutzerzahlen. Für Bürgermeister Dirk Harscher ist es aber verfrüht, daraus jetzt schon Schlüsse zu ziehen. Sollte sich jedoch nach dem Sommer nichts ändern, könnte er sich eine Gratisparkaktion vorstellen. Unabhängig davon sei für kommendes Frühjahr ein städtisches Parkraum-Konzept inklusive Werbung angedacht.

„Bi uns in Schopfe chasch s‘Geld verchlopfe“ – amüsante Verse zieren die Wände der neuen Uehlin-Tiefgarage. Doch nicht nur wegen solcher Sprüchlein wirkt das Parkhaus ansprechend. Das Ambiente ist hell und freundlich, die Parkplätze und Rangierflächen sind gerade im Vergleich zu den anderen Tiefgaragen/Parkdecks höchst komfortabel, Videokameras geben ein sicheres Gefühl und die Lage könnte zentraler kaum sein.

Das alles könnte Unlustiges aus der Vergangenheit glatt vergessen machen. Etwa dass mancher unglücklich darüber war, dass die Tiefgarage nicht weiter Richtung Uehlin-Häuser mit einem Zugang von der Hauptstraße gezogen wurde. Auch die Verzögerung bei der Fertigstellung von rund einem dreiviertel Jahr war eine Spaßbremse. Wenn nun aber auch noch Einnahmen ausbleiben, wäre das angesichts dessen, dass die Stadt für den Kauf der 47 öffentlichen Stellplätze in die Tasche gegriffen hat, ebenfalls nicht amüsant.

Bisher jedenfalls wird das Parkhaus nur spärlich besucht. An diesem Montagvormittag etwa brummt es für Sommerferienverhältnisse in der Stadt, die Parkplätze auf dem Marktplatz sind fast alle belegt, die Gratis-Parkplätze am Wiesenweg sowieso, in der Innenstadt sind viele Menschen unterwegs. In der schönen neuen Uehlin-Tiefgarage hindes steht gerade mal ein einiges einsames Auto. Kein Einzelfall. Konkrete Zahlen hat die Stadt zwar nicht. Doch die Beobachtung, dass die Tiefgarage seit Eröffnung im Juli tendenziell „schwach ausgelastet ist“, bestätigt auch Bürgermeister Dirk Harscher auf Nachfrage. Noch allerdings hält er es für verfrüht, daraus Schlüsse zu ziehen. „Kurz nach der Eröffnung begannen die Ferien und jetzt ist im Moment sowieso alles irgendwie etwas schwächer in der Stadt.“ Harscher will daher erst einmal abwarten, wie sich die Nutzung nach den Ferien entwickelt – zumal im Herbst noch Schilder aufgestellt werden sollen, die von der Stadt und vom Bahnhof her auf die Tiefgarage hinweisen. PR macht das Stadtoberhaupt auch höchstpersönlich. Erst kürzlich teilte er über Facebook ein Infoschreiben zum neuen Parkhaus.

Harscher kann sich aber auch weitergehende Werbung vorstellen. Wenn sich im Herbst abzeichne, dass das Parkhaus nach wie vor spärlich genutzt wird, wäre womöglich eine mehrmonatige Gratisparkaktion „vielleicht gar nicht so verkehrt“. Harscher denkt da an freie 90 Minuten. „Da würden vielleicht einige einfach mal reinfahren und das Parkhaus austesten.“ Abgesehen davon plane die Stadt ohnehin für kommendes Frühjahr, ganz generell das Thema Parken in Schopfheim in der Öffentlichkeit mit einem neuen Parkkonzept anzukurbeln. Beispielsweise soll es dann auch möglich sein, bequem per App – also über Handy – auf das Parksystem zuzugreifen. „Wenn man beim Arzt im Wartezimmer sitzt und der Parkschein abläuft, kann man ihn dann ganz leicht verlängern, ohne zum Auto zu gehen.“

Was nun die Uehlin-Tiefgarage angeht, ist Harscher zuversichtlich, dass bald schon bessere Zeiten kommen – „gerade im Winter ist es sicher ein Vorteil, drinnen parken zu können.“ Sollte sie wider Erwarten selbst dann nicht angenommen werden, könne es sein, „dass wir uns die Gebühren nochmals anschauen“. Tatsächlich ist es nirgendwo in Schopfheim teurer als im neuen Parkhaus. Das Parken kostet je angefangene Stunde 1,50 Euro, im Nachttarif zwischen 22 und 6 Uhr 50 Cent, die Höchstgebühr je Tag beträgt 15 Euro. Zum Vergleich: In der Tiefgarage Schärers Au etwa kostet die erste Stunde zwar auch 1,50 Euro, jede weitere aber nur 50 Cent. 300 Minuten kosten drei Euro, ein Tagesticket fünf Euro. Gleiches gilt für das Stadthallenparkdeck.

Denkbar wäre dann auch, „eine Umfrage zu starten, um herauszufinden, woran es hakt“, so Harscher. Im Moment jedoch sei er zuversichtlich, dass die Zahlen schon bald nach oben gehen.