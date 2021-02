von Gerald Nill

Muren und verschüttete Straßen, abgerutschte Böschungen und Schlammlawinen haben speziell das enge Kleine Wiesental heimgesucht. Die Feuerwehr verzeichnet dort alleine am Hochwassertag Montag über 50 Einsätze. Mehrere Landstraßen waren zeitweilig gesperrt. Bürgermeister Gerd Schönbett spricht von „Ausnahmezustand“ und „Stand-by-Modus“.

„Alles ist im Fluss“, antwortet er doppelsinnig auf die Frage nach einem Überblick über die Schadenssituation. Rund zehn Erdrutsche fallen ihm auf Anhieb ein. Das betrifft die Bereiche in Tallagen, unweit der Landstraßen. Feuerwehr und Werkhof waren dort im Dauereinsatz. Die unheilvolle Serie begann mit dem Hangrutsch von Wies, der den Eckleweg zum Teil verschüttete und die Zufahrt zu einem Hof gefährdete.

An der L140 zwischen Tegernau und Wies hat die Köhlgartenwiese die Straße unterspült. | Bild: Nicolai Kapitz

Am Montag stürzten dann Schlammmassen auf die Landstraßen von Wies und Wieslet nach Tegernau. Beide Strecken mussten zeitweilig gesperrt werden. An diesen Bereichen hatte sich unterirdisch Wasser aufgestaut und war wie eine Blase herausgeplatzt, als der Druck zu stark wurde. „Der Waldboden ist derzeit wie ein voller Schwamm gesättigt und kann kein weiteres Regenwasser aufnehmen“, vergleicht Schönbett.

Das Problem vermehrter Murenabgänge sei zum Teil aber auch menschengemacht. So sei an der Auffahrt nach Elbenschwand und jetzt in Wieslet zu stark abgeholzt worden, sodass die Wurzeln das Erdreich an sehr steilen Lagen nicht mehr festhalten können. „Wir werden dem Eigentümer in Wieslet eine Wiederaufforstung der abgerutschten Stelle zur Auflage machen“, kündigt Schönbett an. Abholzung im Bereich der Landstraße am Steinbruch Tegernau seien auch der Grund für eine teils weggespülte Böschung. Die Abrissstelle sei am Montag vom aufmerksamen Betreiber des Steinbruchs bemerkt und kurzfristig mit Steinmaterial gesichert worden, dankt Schönbett. Das Breitbandkabel liege dort aber noch frei. Auch hier müsse wiederbepflanzt werden, um das Erdreich dauerhaft zu halten.

Murenabgänge, wie hier zwischen Wieslet und Niedertegernau sind teils auch die Folge von zu starker Abholzung. | Bild: Nicolai Kapitz

Menschengemacht sind auch die weggespülten Erdmassen in Bürchau, die das Wahrzeichen des Tales, das gerade erst sanierte Mühlrad, in eine dicke Erdschicht gepackt haben. „Hier sind über Jahre Waldabfälle abgelagert worden“, berichtet Schönbett nach einem Gespräch mit dem zuständigen Förster. Das künstlich geschaffene Erdreich mit Ästen und Asche sei vom Wasser einfach weggerissen worden. Wenn man die Bilder der akut gefährdeten Häuser in Schopfheim sehe, sei das Kleine Wiesental diesmal wohl noch glimpflich davon gekommen. „Aber wir haben noch keine Gesamtübersicht der Schäden“, sagt der Bürgermeister. Wie es oben im Wald aussehe, könne vermutlich erst am Winterende im März oder April beurteilt werden. Zu befürchten sei, dass dort Waldwege von den Wassermassen weggerissen worden seien, weil die Dohleneinläufe verstopft seien. „Das gab es früher nicht, als die Waldeigentümer noch selbst im Forst waren und nach dem rechten sahen“, so Schönbett. Heute übernähmen meist Lohnunternehmer den Einschlag. Die hätten weder Zeit noch Verantwortung, um sich um die wichtigen Abläufe des Wassers zu kümmern. „Wenn keiner mehr nachschaut, passieren Schäden natürlich leichter.“ Auf einen Naturkatastrophen-Fonds angesprochen, wie ihn zuletzt der Gemeinderat in Todtnau gefordert hatte, meint der Kleinwiesentäler: „Das Land gewährt Hilfen im Katastrophenfall, aber davon sind wir zum Glück weit entfernt.“ Eine niederschwellige Hilfe seitens des Landes für finanziell schwache und durch Naturereignisse gebeutelte Kommunen sei freilich sinnvoll. Im Übrigen tue die Gemeinde alles, um drohende Gefahrstellen zu beseitigen.