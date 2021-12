von André Hönig

Ein „besseres und schnelleres Krisenmanagement“ fordert Schopfheimes Bürgermeister Dirk Harscher von der Bundes- und Landesregierung. Beiden wirft der Rathauschef Versäumnisse vor.

Harscher machte in der Haushaltsberatung am Montagabend keinen Hehl daraus, dass seiner Meinung nach in diesem Jahr beim Krisenmanagement manches schlecht gelaufen sei. Die Krise beschäftige die Gesellschaft jetzt seit mehr als 21 Monaten „und immer wieder gibt es Überraschungen, welche oftmals durch ein besseres und schnelleres Krisenmanagement der Bundes- und Landesregierung im Vorfeld hätte gelöst werden können“. Der Rathauschef nannte etwa „Versäumnisse beim Impftempo“.

Im Bundestagswahlkampf seien „Probleme ausgeblendet“ worden, wochenlang habe ein Führungsvakuum bestanden, das „unter anderem der Grund ist für die hohen Ansteckungszahlen in unserem Land“. Ein Fehler sei es auch gewesen, die Infrastruktur von funktionierenden großen Impfzentren abzubauen – „wohlwissend, dass eine Auffrischungsimpfung für alle bereits geimpften Menschen regelmäßig anstehen wird“. Die kurze entspannte Lage in den Sommermonaten sei nicht genutzt worden, um eine neue Strategie zu entwickeln. „Hier möchte ich bewusst die Bundes- und Landesregierung in die Pflicht nehmen, es wurde einfach zu lange abgewartet.“ Er gehe davon aus, dass „in Abständen von etwa sechs Monaten weitere Auffrischungsimpfungen nötig werden“. Diese Schlagzahl sei nur mit fest installierten Impfzentren dauerhaft zu schaffen. Weiter fehle es „an klaren Vorgaben und einer Strategie, die der Verunsicherung der Menschen entgegenwirkt.

Harscher hofft, dass das „Zögern in der Politik durch die neue Bundesregierung ein Ende nimmt und neuer Schwung in der Pandemiekrise aufgenommen wird“. Aktuell leide wieder ganz besonders der Einzelhandel und die Gastronomie unter den Einschränkungen sowie unter den Absagen von Veranstaltungen. Harscher erneuerte seinen Appell, „regional einzukaufen“.

Auch einige Fraktionsvorsitzende gingen auf die Pandemie ein. „Wenn sich die Pandemie eher verstärkt, dann gilt es, gut zu überlegen, wie wir unseren Einzelhandel und die Gastronomie stärken“, so Ernes Barnet (Grüne). Es könne nicht sein, dass Discounter Waren verkaufen dürfen „und der Einzelhandel mit den gleichen Produkten schließen muss“. Es dürfte auch nicht sein, dass in der Gastronomie Vorgaben gelten, „die in anderen Essenausgabestellen nicht gelten.“ Aus Sicht von Hildegard Pfeifer-Zäh (Freie Wähler) reichen „reine Appelle, den stationären Handel und die Gastronomie zu unterstützen, nicht mehr aus. Es müssen zukunftsfähige Konzepte für den Bestand der Innenstadt erarbeitet werden.“ Für Jeannot Weißenberger (CDU) müssten diese Appelle auch damit einhergehen, „dass die Verwaltung, auch der Gewerbeverein, ihre Aufträge, soweit möglich in der Stadt und in der näheren Umgebung vergeben“.