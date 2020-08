von sk

Werden die Schopfheimer Klagen über Verkehrslärm auf höchster Landesebene erhört? Der SPD-Landtagsabgeordnete Rainer Stickelberger jedenfalls hat Bürgermeister Dirk Harscher in einem Gespräch zugesagt, den Lärmschutzbeauftragten der Landesregierung zu einem Vor-Ort-Termin nach Schopfheim einzuladen. Beim Treffen ging es aber auch noch um andere Themen – von Corona bis zum Waldumbau.

Lärm: Harscher berichtete Stickelberger, dass in seinen Bürgersprechstunden das Thema Verkehrslärm mit Abstand am häufigsten vorgebracht werde. Dabei geht es nicht nur um den vielbeklagten Motorradlärm in den höher gelegenen Ortsteilen Gersbach, Kürnberg und Raitbach und um das Lärmaufkommen an der B 317 in Fahrnau und im Kleinen Wiesental. Auch gehe es um Poser, die sich mit aufgemotzten und lauten Autos rücksichtlos in der Innenstadt ausleben würden, sowie um die Lastwagen – inklusive der Holzabfuhr – in Langenau und Enkenstein, deren Lärm durch die sanierungsbedürftige L 139 noch verstärkt wird.

Bürgermeister Dirk Harscher diskutierte mit den SPD-Vertretern Rainer Stickelberger, Artur Cremans, Peter Ulrich und Jonas Hoffmann (von links). | Bild: privat/Stadtverwaltung

Begleitet wurde Stickelberger laut Mitteilung bei dem Gespräch von SPD-Urgestein Artur Cremans, Kreisrat Jonas Hoffmann und dem Kürnberger Ortsvorsteher und neuen SPD-Fraktionschef Peter Ulrich. Letzterer wies demnach im Gespräch darauf hin, dass dieses vielschichtige und komplizierte Problem nur bedingt durch Sofortmaßnahmen wie Geschwindigkeits- und Technikkontrollen in den Griff zu bekommen sei. Auch die Polizei bemängele das extreme Verhalten mancher Fahrer. „Es kann doch nicht sein, dass Tempo 70 erst kommt, wenn schon drei Kreuze am Straßenrand stehen“, wird Ulrich in der Mitteilung zitiert. Es gehe schließlich „auch um den Schutz derer, die vernünftig fahren, vor denen, die das eben nicht tun“.

Hoffmann berichtete von einer Resolution der SPD-Kreistagsfraktion an den Bund, in der die Einführung einer Lärmobergrenze gefordert wird. „Echte Lösungen via Zulassungsregelung und Änderung der Straßenverkehrsordnung (STVO) können nur auf Ebene von Bund und EU erreicht werden“, sagte Stickelberger. Aber das dauere und von Verkehrsminister Scheuer erwarte er „nichts“. Kurzfristiger müsse man versuchen, das Problem auf Ebene von Landkreis und Regierungspräsidium anzugehen. Einig seien sich Harscher und Stickelberger, dass zunächst vor allem drei Maßnahmen erforderlich seien: „Tempobegrenzung, mehr Geschwindigkeitskontrollen und Einführung der Halterhaftung auch für Motorräder“.

Weitere Themen: Die Bandbreite der weiteren Gesprächsthemen reichte von Finanzen und Corona über Ärzteversorgung bis zu Waldschäden und Bildung. Die zwei wichtigsten Botschaften des Bürgermeisters zum Thema Corona an den Abgeordneten: Die Finanzhilfen des Landes müssen schneller kommen und höher ausfallen. Und: Die Verordnungen des Landes kamen zu kurzfristig. Auch Stickelberger sah hier Optimierungsbedarf. „Die großen Finanzprobleme werden erst in 2022 und 2023 auf uns zukommen“, verdeutlichte Harscher, der Kürzungen bei den Freiwilligkeitsleistungen ankündigte. Die Sparmaßnahmen gingen teilweise an die Substanz. Die Stadt werde sich wohl von einigen ihrer 88 Gebäude trennen müsse, um Unterhaltskosten einzusparen.

Der Gemeindekasse mache auch der Klimawandel zu schaffen. Derzeit überlege man, den Wald sich selbst verjüngen zu lassen, ihn also nicht mehr zu bewirtschaften. Das wiederum war interessant für Stickelberger, der sich zu dieser Problematik sowohl mit der Forstverwaltung, Vertretern des Biosphärenreservates als auch vielen Bürgermeistern kürzlich ausgetauscht hatte: In Gersbach sind 1000 Douglasien gepflanzt worden, die nun aber aufgrund der Trockenheit alle tot sind. Beim Problem Ärzteversorgung hat sich einiges getan. „Wir als Stadt haben unterstützt, wo wir konnten“, hielt Harscher fest. Das bestätigte Cremans: „Mein ausdrücklicher Dank geht an Bürgermeister Harscher und die Verwaltung. Zuvor war das ein Thema, für das sich die Stadt nicht zuständig fühlte.“

Harscher sprach auch den Lehrermangel an kleinen Grundschulen an. Ulrich kritisierte die mangelnde IT-Ausstattung und Unterstützung der Lehrer. Aus Stickelbergers Sicht ist die Trennung der Zuständigkeiten (Kommunen für Gebäude und Ausstattung; Land für das Personal) überholt. Das Land solle sich auch für die IT-Ausstattung der Lehrer und die Wartung und Softwarepflege verantwortlich zeigen.