von Nicolai Ernesto Kapitz

Nachträglich genehmigen lassen muss der Betreiber der Golfanlage am Schloss Ehner-Fahrnau eine Erweiterung des Golfplatzes. Aus den Unterlagen für die nächste Sitzung des Schopfheimer Bauausschusses Ende Februar geht hervor, dass der Betreiber den Platz ohne Genehmigung vergrößert und umgebaut hatte. Nun sollen der Ausschuss und der Hausener Gemeinderat im Nachhinein sowohl den Bebauungsplan, als auch den Flächennutzungsplan verändern. Ansonsten droht der Golfanlage die Schließung.

Im Jahr 2008 hatten die Gemeinderäte in Schopfheim und Hausen erlaubt, dass sich der bis dahin nur auf Schopfheimer Gebiet befindliche Golfplatz auch auf Hausener Gemarkung ausbreiten darf. Dies war dann auch schrittweise geschehen, der Platz wuchs in nördlicher Richtung – doch offenbar waren nicht alle Schritte bei dieser Ausdehnung von den erforderlichen Genehmigungen begleitet. Aufmerksam wurde das Landratsamt Lörrach darauf bereits im Juli 2020 „im Rahmen eines ordnungsbehördlichen Verfahrens“.

Das Landratsamt wies seinerzeit auf die behördlich nicht genehmigte Erweiterung des Golfplatzes rund um das Schloss Ehner-Fahrnau jenseits der Wiese hin, heißt es in den Unterlagen für die Sitzung des Ausschusses für Bau, Umwelt und Technik (BUT) am 21. Februar. Die Behörde drohte dem Betreiber, der Golfanlage Schopfheim GbR, mit einer sogenannten Nutzungsuntersagung und einer Beseitigungsanordnung „als Folge der illegal durchgeführten Maßnahmen“, sollte die Gesellschaft keine einvernehmliche Lösung mit den Gemeinden Schopfheim und Hausen finden, auf deren Territorium sich der Golfplatz befindet. Die ungenehmigte Erweiterung hatte sich damals vor allem auf Hausener Gemarkung erstreckt.

Anfang Oktober 2020 waren Vertreter von Betreibergesellschaft, Landratsamt und beiden Kommunen auf dem Golfplatz zusammengekommen, um die Sache zu begutachten und zu diskutieren. „Alle Beteiligten waren sich darüber einig, dass eine rechtssichere Lösung herbeigeführt wird“, heißt es in der Ratsvorlage. Die Vertreter des Landratsamtes schlugen dazu zwei mögliche Lösungswege vor: Entweder die Betreibergesellschaft macht die Erweiterungen rückgängig – oder sowohl Bebauungs- als auch Flächennutzungsplan werden nachträglich geändert. Die illegale Erweiterung könnte so quasi nachträglich legalisiert werden.

Die Anlage wieder zu verkleinern kam allerdings für den Betreiber nicht infrage: Wie es in den Unterlagen beiliegenden Antrag heißt, sind die „außerhalb des Bebauungsplans Golfplatz Ehner-Fahrnau zusätzlich angelegten Flächen und erstellten Anlagen wesentlicher Bestandteil für die Sicherung des künftigen Fortbestandes des Golfplatzes“. Die Anlage benötige die jetzige Größe, um vom Deutschen Golfverband überhaupt als normgültiger Golfplatz anerkannt zu werden. Ein Rückbau „käme einer Schließung gleich“, heißt es in der Vorlage. Daher hätten auch die Beteiligten den Argumenten des Betreibers folgen können.

Ende Oktober 2020 lag dann als Ergebnis einer Erfassung per Drohne ein genauer Lageplan des Geländes vor. Auf Basis dieses Plans soll nun der Entwurf eines neuen Bebauungsplans „Golfanlage Schopfheim-Hausen“ ausgearbeitet werden. Er würde mit über 26 Hektar mehr als sieben Hektar zusätzliche Fläche umfassen. Aufgeteilt wird der neue Entwurf in je einen Schopfheimer Teilbereich mit fast 20 Hektar und einen Hausener Teilbereich mit etwas mehr als sechs Hektar. In beiden Gemeinden müssen nun die entsprechenden Gremien der Aufstellung des Entwurfs zustimmen. Die Beschlussvorlagen empfehlen in beiden Gremien, die Erweiterung nachträglich abzusegnen.

„Es hat sich an den Erweiterungen niemand gestört“, erklärt Hausens Hauptamtsleiterin Andrea Kiefer auf die Nachfrage, weshalb die Verwaltung gerade in Hausen – auf dieser Gemarkung hat die Erweiterung schließlich stattgefunden – die illegale Ausdehnung nicht kritisch, sondern mit einer Empfehlung zur nachträglichen Zustimmung behandeln. In beiden Gemeinden wird die Golfanlage seit ihrer Errichtung in den 1990er Jahren als Zugewinn für Naherholungssuchende aus Hausen wie Schopfheim und daher wohlwollend betrachtet. Die Golfanlage Schopfheim GbR sei mit ihren fast 550 Mitgliedern „ein wichtiger Baustein des Tourismus in beiden Gemeinden“ sowie für „für Sport und Naherholung der Bevölkerung in Schopfheim und in der Region“, heißt es in der Begründung in der Beschlussvorlage.

Zwar seien in den vergangenen 15 Jahren gleich mehrere „Maßnahmen ohne Genehmigung durch die verschiedenen Eigentümer realisiert und der Platz erheblich erweitert“ worden – unter anderem inklusive eines Eingriffs in die FFH-Gebiete (Flora- und Fauna-Habitat) Dinkelberg und Röttler Wald. Dennoch seien die ganze Anlage und ihr Betrieb durch einen erzwungenen Rückbau gefährdet, weshalb die Verwaltungen das jetzige Verfahren vorschlagen.

„Wenn niemand zu Schaden gekommen ist, muss man auch mal Gnade walten lassen“, schätzt Andrea Kiefer die Situation ein. Man müsse nun rechtlich Klarheit schaffen. Die Kosten für die nachträgliche Legalisierung der Platzvergrößerung und darüber hinaus auch für Ausgleichsmaßnahmen in Naturschutz-Belangen trägt im Übrigen der Platzbetreiber. Sollten die Gremien in Schopfheim am 21. Februar und in Hausen am 15. Februar zustimmen, soll bis Ende 2022 ein Entwurf für den neuen Bebauungsplan vorliegen.