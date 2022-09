von Nicolai Ernesto Kapitz

Die Zukunft des letzten Schopfheimer Kinos – sie ist äußerst ungewiss. Und sie treibt eine größer werdende Schar von Kinofans um, die sich für einen Fortbestand des Scala Kinos am Bahnhof stark machen. Eine lose Formation von Unterstützern gab es schon kurz nachdem im November 2021 öffentlich geworden war, dass das Betreiberehepaar Marion und Klaus Wursthorn das Kino geschlossen hatte und nicht wieder öffnen wird. Nun wollen die Kinofreunde einen Verein gründen, um das Scala zu retten. Aber die Zeit drängt, das Haus soll verkauft werden.

Der Kreis der Unterstützer ist inzwischen auf 50 Kinofans angewachsen. Sie alle eint ein Wunsch: Das letzte Schopfheimer Kino soll nicht einfach von der Bildfläche verschwinden. Denn das kleine Kino ist für viele – und weiß Gott nicht nur Schopfheimer – ein Ort schöner Erinnerungen. Das Scala hat so rein gar nichts von den modernen Großkinos. Der Saal mit seinen 150 Plätzen ist noch im Stil der 60er Jahre gehalten, der komplette Eingangsbereich versprüht den Charme der Blütezeit der Kinos. Einzig die Technik ist auf neuem Stand.

Der Kreis der Kinoretter will den Fortbestand des Scala über eine Vereinsgründung sichern. „Ziel ist es natürlich, Leute zu finden, die eine Vereinsgründung schultern wollen“, sagt Albert Kiefer. Der Schopfheimer ist ein Kinofan und Freund des Scala-Filmtheaters von klein auf. Der 55-Jährige ist fast ein bisschen hineingeschlittert in die Aufgabe, die Kinoretter zu koordinieren. Am Dienstag, 20. September, um 19.30 Uhr laden die Unterstützer zu einer Versammlung im Gasthaus „Sonne“ ein.

Die Frage, wie eine Rettung gelingen kann, ist knifflig. Der Pachtvertrag der Wursthorns läuft Ende dieses Jahres aus und wird nicht verlängert, die Besitzer wollen das Haus verkaufen. Allerdings sind die Verhältnisse kompliziert, denn auf dem Grundstück gibt es verschiedene Überfahrts- und Parkrechte für Anlieger. Im Erdgeschoss hat die Südbadenbus GmbH (SBG) ein Büro. Die Sorge ist groß, dass ein Investor den Komplex erwirbt, der mit dem Areal ganz andere Pläne verfolgt.

Im Unterstützerkreis kursieren Ideen, andere Räume zu suchen. Das hält Albert Kiefer für utopisch: „Ich habe mit vergleichbaren Kinos in Müllheim und Kandern Kontakt aufgenommen.“ Für ihn ist nach Rücksprache mit den dortigen Betreibern klar: „Für mich persönlich endet das Engagement da, wo es mit dem Kino am jetzigen Standort nicht weitergeht.“ Kiefer verweist auf Subventionen und die finanzielle Unterstützung der Stadt. Bürgermeister Dirk Harscher kündigte zwar bereits an, die 7700 Euro pro Jahr weiter zu überweisen, wenn der Betrieb weitergeht. Aber: „Das geht nur am jetzigen Standort. Woanders ist das sehr schwierig“, so Kiefer.