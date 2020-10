von Dirk Sattelberger

War es wieder eine Jugendbande? Diese Frage stellt sich derzeit die Polizei, nachdem am Montag neue Einbrüche und Sachschäden in Zell, Schönau und Aitern festgestellt worden sind. Wieder sind die Tatorte abgelegen oder schlecht einsehbar, wieder wurden leere Bierflaschen und Scherben gefunden, wieder wurde sinnlos zerstört.

Nachdem die Polizei zunächst drei Einbrüche und Sachbeschädigungen am Wochenende im Zeller Freibadkiosk, dem Tennisheim und am Schwanenweiher aufgenommen hatte, sind nun weitere Taten bekannt geworden, die dieselbe Handschrift der Täter tragen: Zwischen Samstagmittag und Montagmorgen, 3. bis 5. Oktober, wurde laut Polizei eine Tür beim Sportpark in Zell aufgehebelt und die Gaststätte durchsucht. Die Unbekannten warfen laut Polizeimeldung vom Dienstag Gläser herum und beschädigten einen Fernseher; der Sachschaden dürfte bei etwa 1000 Euro liegen. Ebenfalls am Wochenende wurde in das Sportheim in Aitern eingebrochen. Durch ein aufgebrochenes Fenster gelangten die Täter ins Gebäude und bedienten sich bei den Getränken. Zurück ließen sie Brandflecken auf einem Tisch und einem Stuhl. Der Tatzeitraum liegt zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen. Der größte Schaden entstand aber auf dem Golfplatz in Schönau: Dort nahmen sich die Täter drei Golf-Karts, fuhren über den Golfplatz und stellten sie wieder zurück in den Unterstand. Zwei Fahrzeuge wurden laut Polizei dabei beschädigt. Der Gesamtschaden auf der Anlage ist immens und liegt im fünfstelligen Euro-Bereich. Am Dienstag waren die Beamten außerdem damit beschäftigt, Auffälligkeiten am Dach der Aussegnungshalle in Zell zu untersuchen; es sieht so aus, als sei das Dach von Personen betreten worden. Der Verdacht liegt nun nahe, dass diese fünf bis sechs Taten am Wochenende von denselben Tätern begangen wurden. Auffällig ist, dass nirgends Bargeld oder andere Wertsachen bei den Aufbrüchen gestohlen wurde, sagt Polizeisprecher Jörg Kiefer auf Anfrage.

Vor zwei Wochen sah es noch so aus, als sei im Oberen Wiesental Ruhe eingekehrt, nachdem ein 16-Jähriger in einer Jugendhaftanstalt untergebracht worden war. Er galt als Haupttäter einer losen Gruppe von rund zehn Jugendlichen, die in den vergangenen Monaten durch Gewaltakte gegen Sachen zwischen Zell und Todtnau aufgefallen war. Sie müssen sich derzeit vor Gericht verantworten. Doch der Eindruck, dass die Tatserie nun zu Ende ist, entpuppt sich derzeit wohl als Trugschluss.

Ob die Jugendlichen von damals (oder einige von ihnen) an den neuerlichen Vandalismustaten beteiligt waren, prüfen derzeit die Ermittler. Sie suchen an den Tatorten nach Spuren, die zu den Verursachern führen, und hoffen auf Zeugenhinweise. Bislang hat sich aber noch niemand gemeldet. Mit welchen Verkehrsmitteln die Täter unterwegs sind, ist noch unklar; Spuren eines Autos wurden bislang jedenfalls nicht gefunden.

Die Polizei schließt nicht aus, dass zwei unaufgeklärte Vorfälle im August in der Straßenmeisterei Schönau an der B 317 denselben Tätern zuzuschreiben sind; dort sind Unbekannte zweimal eingebrochen und haben eine Füllstandsanzeige beschädigt (über 3300 Euro Schaden).

Die in den letzten Monaten begangenen Taten im Oberen Wiesental suchen im Landkreis Lörrach ihresgleichen; laut Polizeisprecher Jörg Kiefer kommen solche „extrem viele Straftaten“ in anderen Kommunen der Region derzeit nicht vor. Der Polizeiposten Oberes Wiesental nimmt Zeugenhinweise zu den Taten am Wochenende unter Tel. 07673/8 89 00 entgegen.