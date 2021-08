von Roswitha Frey

Der erste Blick beim Betreten der Black Forest Galerie fällt auf ein wandfüllendes Bild von Tannenspitzen in geheimnisvollem Licht. Mehr als vier auf zwei Meter misst diese Fotografie auf Textildruck, die einen Hingucker in der am Sonntag neu eröffneten Galerie des Fotografen Michael Corona in Todtnau darstellt.

Der 29-Jährige Todtnauer, der seit knapp drei Jahren als selbstständiger Fotograf arbeitet, hat sich mit diesen Räumen einen Traum erfüllt. In einem ehemaligen Ladengeschäft hat er auf 70 Quadratmetern einen Ausstellungsraum für seine Fotografien eingerichtet, der zugleich als Büro dient. In Eigenarbeit hat er den Raum renoviert, zusätzliche Wände gebaut, um mehr Ausstellungsfläche zu haben, und mit viel Holz eine schöne Atmosphäre geschaffen.

Der Schwarzwald im Leuchtbild | Bild: Roswitha Frey

Auf seiner Webseite und auf Instagram präsentiert der junge Fotograf regelmäßig seine fantastischen Aufnahmen, die er im Schwarzwald oder auf Reisen in nordische Gefilde wie Norwegen, Island und Kanada gemacht hat. 25.000 Leute folgen seinen Bildern und News auf Instagram. Der naturverbundene Schwarzwälder, der auf seinen Fototouren sehr auf Naturschutz achtet, will aber nicht nur im Internet präsent sein, sondern seine Fotografien in wechselnden Ausstellungen nun auch in der eigenen Galerie zeigen.

Normalerweise ist Michael Corona – er heißt wirklich so und wurde wegen seines Nachnamens in den letzten anderthalb Jahren oft angesprochen – viel auf Reisen. Zuletzt war er Anfang 2020 auf den Lofoten, doch seit Ausbruch der Pandemie war es damit vorbei. Umso mehr hat der Fotograf vor der Haustür wunderbare Motive eingefangen.

Zur Eröffnung seiner Galerie zeigt er ausschließlich Schwarzwald-Impressionen aus ungewöhnlicher Perspektive und in besonderen Lichtstimmungen. Michael Corona, der sich auch als Bergretter bei der Bergwacht engagiert, geht mit 15-Kilo-Ausrüstung los, im Winter auch auf Tourenskiern. Er macht sich zu ungewöhnlichen Tages- und Nachtzeiten auf. Am liebsten fotografiert er früh am Morgen, wenn er die Wälder, Seen, Berge, entlegenen Orte noch für sich hat und bei Sonnenaufgang die Natur in besonderes Licht getaucht ist. Der Fotograf liebt auch Nebelbilder mit ihrer mystischen Atmosphäre. Der Schwarzwald darf bei ihm durchaus auch mal gespenstisch und mysteriös wirken, wie in dem Bild, in dem diffuse Lichtstrahlen durch die dunklen kahlen Bäume fallen. Atemberaubend ist die Aufnahme vom Sonnenaufgang am Belchen, wo die Landschaft aus einem Wolkenmeer aufzutauchen scheint. In „Nebelmeer Belchen“ und „Feldbergturm im Nebel“ ist die Landschaft in Nebelschwaden gehüllt. Lichteinfälle, Schattierungen im Wald, auch das unterschiedliche Gesicht der Landschaft im Wechsel der Jahreszeiten entfalten eine besondere Magie in seinen Naturbildern.

Wie gemalt sieht die Impression „Herbststimmung am Schluchsee“ aus, wo sich die verfärbten Blätter der Bäume im See spiegeln und der Nebelschleier und das Wasser ineinander übergehen. In diesem Bild taucht Corona schemenhaft selbst auf. Auch andere Bilder wie das Alpenpanorama, der Ausblick auf Eiger, Mönch und Jungfrau oder der Blick auf den Feldsee zeigen, wie stark verbunden der Fotograf mit der Landschaft des Schwarzwalds ist. Für einige Aufnahmen hat er eine Drohne verwendet.

Winterbilder ziehen den Betrachter magisch an, so die „Eisriesen“, unter Schnee verborgene Bäume, oder der prächtige Auerhahn im Schnee. Bei solchen Tieraufnahmen geht Michael Corona besonders behutsam vor und fotografiert aus der Distanz. Auffallend wirken die verschneiten Bäume im Mondlicht, als Leuchtbild mit LED beleuchtet: Winterzauber mitten im Sommer.

Auf Premiumleinwand oder Alu-Dibond gedruckt oder als Glasdruck entfalten die Fotografien in den Großformaten ihre Wirkung. Bis Ende Herbst bleiben die Arbeiten hängen. Auf den Winter hin sollen noch mehr Winterbilder dazukommen. Eine Ecke will der Fotograf für seine Reisebilder aus aller Welt einrichten. Im November kommt auch sein neuer Kalender mit Schwarzwaldmotiven heraus. Michael Corona, der als Teil des Kollektivs „Schwarzwälder Jungs“ über Naturschutz informiert und Müllsammel-Aktionen macht, will in seiner Galerie auch Fotoworkshops anbieten und Vorträge halten. „Es soll ein kreativer Treffpunkt werden“, wünscht er sich für die Zukunft.

Black Forest Galerie, Freiburger Straße 19. Besuch nach Anmeldung: http://www.michaelcorona.de