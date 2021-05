von vom Martin Klabund

Zwei Männer sind bei einem Unfall am Mittwochnachmittag zwischen Schopfheim und Dossenbach schwer verletzt worden. Beide mussten mit Rettungshelikoptern in Krankenhäuser geflogen werden. Die Kreisstraße 6335 war nach dem Unfall längere Zeit gesperrt. Nach Angaben der Polizei war ein mit zwei Männern besetztes Auto auf dem Weg Richtung Dossenbach in einer langgezogenen Rechtskurve von der Straße abgekommen. Das Auto kam ins Schleudern, prallte gegen einen Holzstapel und kam im Grünstreifen neben der Straße zum Liegen. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stellte sich heraus, dass einer der beiden Insassen aus dem Wagen geschleudert worden war, der zweite war eingeklemmt und musste befreit werden. Beide Schwerverletzten wurden mit Helikoptern in Krankenhäuser geflogen. Über die Schwere der Verletzungen ist noch nichts bekannt. Die Feuerwehr Schopfheim war mit fünf Fahrzeugen und 17 Mann im Einsatz, dazu der Rettungsdienst und die Polizei.