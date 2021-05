von Nicolai Kapitz

Wird Schopfheim ein zweites Aulendorf? Diese Frage treibt Schopfheims Unabhängige um. Nach der Berichterstattung über die Entwicklung der Einwohnerzahlen übt Unabhängigen Vorsitzender Heiko Weide in einer Stellungnahme Kritik an der Wohnbau-Tätigkeit in der Stadt und der trotzdem stagnierenden Zahl der Bürger. Weide fordert ein Umdenken und erinnert an die Lage der oberschwäbischen Stadt Aulendorf, die Mitte der 2000er Jahre als höchstverschuldete Kommune Baden-Württembergs galt.

„Seit den 80er Jahren herrscht in Schopfheim ein riesiger Wohnbau-Boom und riesige Flächen wurden bebaut“, schreibt der Vorsitzende. „Es wurden tausende von Wohneinheiten gebaut und seit Jahren stagnieren trotzdem die Einwohnerzahlen bei etwa 20.000.“ Außerdem sei jahrzehntelang die Instandsetzung von öffentlichen Gebäuden und Infrastruktureinrichtungen vernachlässigt und „vieles an Tafelsilber veräußert“ worden. „Seit Jahren bemängelt die Kommunalaufsicht die Haushaltssituation der Stadt Schopfheim und fordert die Verwaltung auf, dauerhafte Einsparpotentiale beziehungsweise dauerhafte Einnahmenerhöhungen zu beschließen“, mahnt Weide. Passiert sei kaum etwas.

„Des Weiteren werden wie in den Vorjahren für das Projekt Schulcampus Förderanträge gestellt, deren Bewilligungen nicht gesichert sind.“ Im Falle der Nichtbewilligungen müsse die Stadt andere Deckungsmittel zu Verfügung stellen, die bis dato noch nicht im Haushalt aufgeführt seien. Dabei verlange die Kommunalaufsicht bis zum Herbst 2021 ein Finanzkonzept.

Für Weide liegen die Ursachen für die kritische Situation in der Vergangenheit: „Die aktuelle angespannte finanzielle Lage von Schopfheim hat unser ehemaliger Bürgermeister Nitz mit in die Wege geleitet“, steht für die Unabhängigen fest. Die Kosten für den Schulcampus seien viel zu niedrig kalkuliert worden, nun werde „das neue Großprojekt Bildungshaus Langenau angestoßen“ mit geschätzten Kosten von zehn bis 15 Millionen Euro. Für Weide bahnt sich „ein zweites Schulcampus-Kosten-Desater“ an – das sei nicht nachvollziehbar, „gerade in einer Zeit, in der die Stadt Schopfheim nicht mehr in der Lage ist, die städtischen Brunnen für 46.000 Euro im Jahr zu betreiben.“

Weide bezieht sich auch auf die stetig steigenden Preise für Baumaterialien. „Firmen in der Baubranche können teilweise nicht mehr längerfristig kalkulieren und geben daher nur noch tagesaktuelle Angebote ab“, heißt es in der Stellungnahme, verbunden mit einer Warnung: „Die Stadt Aulendorf mit circa 10.000 Einwohnern hatte 2008 eine Schuldenlast von rund 64 Millionen Euro. Die Gemeindeprüfungsanstalt kam im Juni 2008 zu dem Schluss, dass sich die Stadt nicht mehr der Schuldenlast entledigen kann.“ In der oberschwäbischen Stadt lagen die Ursachen, so Weide, in der „intransparenten Darstellung der tatsächlichen Finanzkraft, fehlendem Gegensteuern und Mängeln in der Aufbau- und Ablauforganisation der Verwaltung“. Aulendorf musste seinerzeit mit einer Finanzspritze des Landes in Höhe von 39,2 Millionen Euro vor dem völligen finanziellen Ruin bewahrt werden. Inzwischen liege der Hebesatz für die Grundsteuer B in Aulendorf bei 650 Prozent, in Schopfheim mit 370 Prozent dagegen immer noch in Reichweite des Landesdurchschnitts von 360 Prozent. „Ist womöglich die Stadt Aulendorf ein Vorbild für unsere Verwaltung in Schopfheim betreffs Schuldenabbau?“, warnt Weide.

„Die Stadt Schopfheim muss Prioritäten bei geplanten Investitionen setzen. Dies bedeutet, auch neue Projekte, bei denen es sich um Pflichtaufgaben handelt, sind zeitlich zu verschieben“, fordert der Unabhängigen-Vorsitzende. „Schopfheim hat kein Geld mehr und muss sparen.“