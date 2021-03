von André Hönig

Die Abrissbirne ist nicht mehr länger ein behördlicher Zankapfel: Im Gezerre um das als Kulturdenkmal eingestufte Eckgebäude der beiden Uehlin-Häuser hat das Landratsamt Lörrach das Abrissverbot zurückgenommen. Ein Käufer der beiden Häuser in Schopfheims bester Innenstadtlage muss nicht mehr die beiden rund 200 Jahre alten Häuser erhalten. Die Stadt will die Gebäude baldmöglichst erneut zum Verkauf anbieten – verbunden mit klaren Erwartungen an eine künftige Nutzung.

„Nach langem hin und her haben wir jetzt grünes Licht“: Bürgermeister Dirk Harscher verbreitete am Montagabend im Gemeinderat die Kunde, dass das Abrissverbot für das Eckgebäude der beiden Uehlin-Häuser an der Hauptstraße 40 gekippt ist. Am Dienstag erläuterten Harscher und Edgar Frey (Bauverwaltung) in einem Pressegespräch die Hintergründe.

Wie berichtet, hatte die Stadt Schopfheim auf Verlangen des Gemeinderats beim Regierungspräsidium Freiburg Widerspruch gegen das vom Landratsamt Lörrach im Mai 2019 verfügte Abrissverbot eingelegt. In der Folge hatte es mehrere Gespräche gegeben und die Stadt musste Unterlagen nachreichen, die begründen, warum ein Erhalt des denkmalgeschützten Eckgebäudes wirtschaftlich nicht zumutbar ist – wiewohl der von der Stadt beauftragte Gutachter dies bereits für den Abrissantrag dargelegt hatte.

Schon vor dem Brand im Jahr 2017 waren die Gebäude in keinem guten Zustand – auch weil sie seit Beginn der Überlegungen für eine Uehlin-Areal-Überbauung vor nun mehr als 13 Jahren leer standen. 2013 waren die Häuser planerisch vom mittlerweile fertiggestellten Neubaukomplex an der Scheffelstraße abgekoppelt, 2016 separat zum Verkauf angeboten worden. Doch schon damals fand sich kein Interessent. Dann kam der Brand. Danach erfolgten zwei weitere Ausschreibungsrunden – zuletzt im vergangenen Herbst, veranlasst von Regierungspräsidium, das nochmals einen Beleg wollte, dass tatsächlich niemand die Häuser unter der Bedingung kaufen will, das Eckgebäude erhalten zu müssen – einem Abriss des zweiten Gebäudes indes stand nichts im Weg. „Das Abrissverbot war das ganz große Hemmnis“, bestätigte Frey am Dienstag nochmals im Pressegespräch. Interessenten hätten bei Besichtigungen „die Hände über den Kopf zusammengeschlagen“.

Nutzung soll Innenstadt als „zentraler Treffpunkt“ stärken

Auf das Verbot hatte 2019 denn auch eine Mehrheit des Gemeinderats mit völligem Unverständnis reagiert. Zwar ist das Eckgebäude als Kulturdenkmal eingestuft, weil dort Johann Georg Uehlin 1864 die erste Zeitung in der Region gründete, den „Statthalter von Schopfheim“. So gesehen bestand eine Pflicht zum Erhalt. Doch sieht das Gesetz Ausnahmen vor, etwa wenn gewichtige Interessen dagegen sprechen beziehungsweise „die Pflicht zum Erhalt nicht zumutbar ist“, so Frey – so wie in diesem Fall. Das Landratsamt Lörrach hat dies jetzt auch eingesehen – jedenfalls hat es, wie es im Behördendeutsch heißt – „dem Widerspruch abgeholfen“. Im Klartext: Es zog mit Schreiben vom 10. März das Abrissverbot zurück.

Für einen Investor bedeutet das: Er kann das Eckgebäude erhalten, muss es aber nicht, erläutert Frey. Das schließt auch den Gewölbekeller ein, im Grunde das Einzige, dass die Denkmalschützer rein baulich als Besonderheit bewertet hatten. Allerdings heißt das nicht, dass ein künftiger Investor völlig freie Hand hätte. Die Stadt als Eigentümer kann und will ein gewichtiges Wort mitreden. Geplant sei, so Harscher, die Häuser zu gleichen Bedingungen wie bei den vorherigen Runden auszuschreiben. Heißt: Ein Kaufinteressent muss nicht nur ein Mindestgebot von 250 000 Euro auf den Tisch legen beziehungsweise eine Finanzierungsbestätigung. Mindestens genauso wichtig ist auch ein überzeugendes Nutzungs- und Gestaltungskonzept.

An die Nutzung hat die Stadt ganz klare Erwartungen: Die beiden Häuser seien nicht nur „ein Stück Stadtgeschichte“, so Harscher, „sondern auch ein besonderer Punkt für die Innenstadt“. Genau genommen sei der Standort „die beste Lage überhaupt“. Die künftige Nutzung müsse daher „die Innenstadt als zentralen Treffpunkt der Bürger stärken“. Laut Edgar Frey wäre etwa ein Café oder Restaurant im Erdgeschoss und darüber Wohnen und Büros denkbar.

Erinnern an das Wirken von Johann Georg Uehlin

Eine Vorgabe könnte auch sein, dass an das Wirken von Johann Georg Uehlin erinnert wird – sei es durch eine Infotafel und/oder durch das Aufstellen einer alten Druckmaschine in einem Café oder Restaurant. Das letzte Wort bei der Neuausschreibung hat aber ohnehin der Gemeinderat. „In einer der nächsten Sitzungen“, so Harscher, sollen die Häuser auf die Tagesordnung kommen. Der Bürgermeister ist sich auch sicher, dass sich für die Gebäude jetzt unter diesen veränderten Rahmenbedingungen ein Käufer findet. „Ich gehe fest davon aus, dass es da Investoreninteresse gibt“ und damit „eine ganz lange Geschichte“ endlich zu ihrem Abschluss komme.