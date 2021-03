von André Hönig

Die Initiative „Stolpersteine Wiesental“ hat ein klares Ziel vor Augen: Im Oktober sollen die ersten neun Gedenksteine an Opfer des NS-Regimes in Schopfheim verlegt werden. Weil es da aber noch einiges zu tun gibt, wären weitere Mitstreiter ebenso willkommen wie Spenden – ganz im Sinne des Gedankens, dass es nicht nur um Steine gehen soll, sondern um eine „lebendige Erinnerungskultur von uns, den Bürgern“, so Sprecherin Marianne Merschhemke.

Der etwas holprige Auftakt mit Missverständnissen rund um eine Gemeinderatsvorlage ist längst abgehakt. Die Stolperstein-Initiative ist einfach froh, dass der Gemeinderat einhellig dem Projekt zugestimmt hat. „Das ist ein guter Rückhalt, wenn alle hinter einem stehen“, freut sich Sprecherin Marianne Merschhemke. Mit diesem frischen Wind im Rücken habe sich die Initiative „hochmotiviert in die Arbeit gestürzt“. Um die Bemühungen zu koordinieren, fand am Dienstagabend ein Planungstreffen statt. Solche – wegen Corona derzeit – virtuellen Treffen sollen monatlich stattfinden, so Merschhemke. „Geht es doch jetzt bei uns Schlag auf Schlag.“

Neun Stolpersteine will die Wiesentäler Initiative im Oktober verlegen lassen – das ist aber nur der Auftakt. | Bild: Barbara Ruda

Ziel ist es, im Oktober die ersten Stolpersteine zu verlegen. Neun Steine vor dem Auerbacher‘schen Haus in der Altstadt sollen den Auftakt machen – in diesem Fall zur Erinnerung an die neun jüdischen Bewohner, die entweder ins KZ Gurs deportiert, oder aber gezwungen wurden, zu emigrieren: Bella, Wilhelm und Melitta Auerbacher, Samuel und Friederike Braunschweig, Samuel II Moses sowie Salomon, Klara und Lina Lisette Weil. Zwar gibt es nicht zuletzt vor dem Hintergrund des 2006 bei der alten Kirche St. Michael aufgestellten Gedenksteins im Stadtarchiv bereits einiges an Informationen. Gleichwohl sei noch Recherchearbeit erforderlich, sagt Marianne Merschhemke. Gerade zu den Familien Weil und Braunschweig, weil diese – anders als die Familie Auerbacher, die schon seit Ende des 19. Jahrhunderts in der Altstadt lebte, erst etwa um 1938/1939 nach Schopfheim gezogen sind und aus Ihringen beziehungsweise Kirchen stammen. So habe sich herausgestellt, dass es dort noch Nachfahren gibt, von denen „wir ganz viel Interessantes erfahren haben“.

Möglichst viel über die Personen herauszubekommen ist wichtig für das Stolperstein-Projekt, damit Verlegungs-Anträge „Hand und Fuß haben“ und die Voraussetzungen erfüllen, die Stolperstein-Künstler Gunter Demnig festgelegt hat. Doch solches Wissen ist auch bedeutsam für den Teil, der für die Initiative genauso wichtig ist wie das Verlegen selbst: das Gedenken. Die Initiative strebt eine „lebendige Erinnerungskultur an“. Deshalb gehöre zur Verlegung auch eine Veranstaltung und idealerweise auch ein Rahmenprogramm, in den eine Stolperstein-Verlegung eingebettet wird. Dominik Baiker, der neue Verantwortliche für Museum und Kultur, der als Vertreter der Stadt am Treffen teilgenommen hat, habe da schon einige Ideen ins Spiel gebracht, berichtet Merschhemke. Denkbar wären etwa Ausstellungen, Lesungen, Vorträge und Stadtführungen.

Bei der Gedenkfeier – „die soll keine Trauerfeier sein sondern, ein würdiger Rahmen für ein gutes Gedenken“ – hätte die Initiative auch gerne den Lörracher Rabbiner Moshe Flomenmann mit dabei. Marianne Merschhemke stellt klar: „Bei diesen neun Steinen soll es nicht bleiben.“ Schon jetzt laufen Nachforschungen nach weiteren jüdischen Familien und Einzelpersonen aus Schopfheim, die von den Nazis ermordet wurden. Daher falle nicht nur jetzt, sondern generell Arbeit an, weshalb die Initiative über weitere Mitstreiter froh wäre. Jeder sei willkommen – ganz im Sinne des Gedankens, eine lebendige Erinnerungskultur zu schaffen, „die verhindert, dass so etwas nochmals passiert“.

Dazu sei es wichtig, dass so eine Kultur „von den Bürgern getragen wird, die sagen: Das ist unser Ding.“ Ideal wäre daher, wenn sich Zeitzeugen oder Menschen melden, die etwa noch wissen, was ihre Großeltern erzählt haben. Es werden aber auch noch Personen gesucht, die ganz konkrete Aufgaben übernehmen: Insbesondere jemand, der die Internetseite betreut – „die steht jetzt mal rudimentär, soll aber eigentlich ein Aushängeschild sein“ – sowie jemand, der die Finanzen verwaltet. Apropos Geld: Auch Spenden kann die initiative gut gebrauchen – um die Steine zu bezahlen, die 120 Euro pro Stück kosten. Aber auch für die Gedenkfeier – auch weil angedacht sei, Nachfahren einzuladen. Im Fall der Familie Auerbacher etwa gibt es einen Urenkel, der in Israel wohnt. Abgesehen davon wären auch Paten willkommen, die regelmäßig die verlegten Stolpersteine putzen und pflegen – „so beschäftigt man sich auch ganz direkt mit dieser Person, deren Namen da auf dem Stein steht“.

Ideal wäre es, wenn sich auch die Jugend mit dem Thema auseinandersetzen würde. Daher freut sich Marianne Merschhemke über positive Signale vom Theodor-Heuss-Gymnasium (THG) – Urs Schreiber, Abteilungsleiter für Gesellschaftswissenschaften am THG – habe beim Planungstreffen ein mögliches Mitwirken von Schülern in Aussicht gestellt, etwa beim Thema Recherche.

Weitere Infos im Internet:

http://www.stolpersteine-wiesental.de