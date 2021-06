von Hans-Joachim Hege

„Endlich“, freut sich Hubert Klemm, die Triathlon-Ikone der Markgrafenstadt. „Endlich geht‘s wieder rund“ auf dem Schwimmbadgelände, ums Oberfeld und auf den Straßen zwischen dem Stadion und Kürnberg. In drei Disziplinen – Schwimmen, Radfahren und Laufen – gehen Jedermänner und -frauen beim „Schopfheimer Jedermann-Sparkassen-Triathlon“ und beim „Racepedia-Cup“ des baden-württembergischen Triathlonverbandes am 3. Juli an den Start. Und die Jüngsten dürfen Wettkampfatmosphäre schnuppern bei der traditionellen „Swim & Run“-Einlage, die diesen spannenden Tag nach einem Jahr Sport-Abstinenz abrunden wird.

„Schwer“ sei die Zeit gewesen. Über Monate konnte nicht trainiert werden, an Wettkämpfe war gleich gar nicht zu denken. Entsprechend viele Athleten gäbe es, die ihrem Auftritt nach langer Pause entgegenfiebern. Manchen allerdings falle es auch richtig schwer, nun wieder in die Gänge zu kommen, nachdem feststeht, dass das Triathlon-Spektakel, das am 3. Juli überall im Land stattfindet, nun auch in der Markgrafenstadt wieder über die Bühne gegen darf.

Spitz auf Knopf habe es lange Zeit gestanden, immer hing die drohende Absage als Damoklesschwert über den Köpfen des Teams um Hubert Klemm. „Nur Tage trennten uns vor dem erneuten Aus“, sagt Klemm. Erst vor drei Wochen habe er grünes Licht bekommen für das Projekt. Dank zahlreicher eingespielter Mitstreiter seien die Vorbereitungen weitestgehend abgeschlossen, versichert der Organisator. Namentlich ist Klemm dankbar für die neuerliche Unterstützung durch die Stadt, die DLRG, das DRK, die Feuerwehr, die Schwimmbad-Belegschaft und den Sponsor Sparkasse Wiesental. Alle hätten ihre vorhandenen Infrastrukturen wieder problemlos zur Verfügung gestellt.

Coronabedingt gibt es in diesem Jahr einiges zu beachten, um den bisher gemeldeten rund 200 und bis zum Termin erwarteten 350 Teilnehmer(innen) ein sicheres Umfeld garantieren. Tests seien keine erforderlich, aber Athleten wie auch ihre Betreuer und Helfer müssten registriert werden, hieß es beim Pressetermin. Bei den Wettkämpfen selbst werde auf Massenstarts verzichtet. Gestartet wird in zeitlichen Abständen einzeln. Damit sollen Berührungspunkte weitestgehend vermieden werden. Und: „Nach jedem Wettkampf wird es auch sofort anschließend eine Siegerehrung geben. So werden Menschenansammlungen verhindert. Für Bürgermeister Dirk Harscher steht allerdings ein Gewinner bereits fest: die Stadt Schopfheim. „Diese tolle Veranstaltung, zu der Sportler von überall anreisen, ist eine super Werbung und deshalb sehr positiv zu werten“, sagt Harscher. Als Haar in der Suppe bedauert er lediglich die coronabedingten Einschränkungen und hofft, dass „im nächsten Jahr alles wieder normal laufen“ kann.

Im Jahr 2022, wenn aller Voraussicht nach der zehnte Geburtstag des Triathlons gefeiert wird, wollen Bürgermeister und Sparkassenchef Lothar Müller in einem Promiteam an den Start gehen.Bankdirektor Müller gab beim Pressegespräch am Donnerstag im Freibad zu verstehen, er freue sich besonders darüber, „dass sich Kinder und Jugendliche endlich wieder in einem normalen Wettkampf messen können.“ Er habe in den Zeiten der Pandemie ganz besonders bedauert, dass ihnen dieser Spaß versagt blieb, sagte der Sparkassenchef.

Streckenpläne und andere Infos auf der Webseite http://www.tsch-langenau.de. Anmeldungen und Nachmeldungen bis Freitag, 2. Juli, per Mail an organisation.triathlon@tsch-langenau.de oder bis 29.6. online über das Meldeportal von Time2 Finish (https://racepedia360.de/anmeldung.html)