von Dirk Sattelberger

Mit großer Bestürzung wurde die Nachricht vom Tod des Schönauer Rechnungsamtsleiters Jürgen Stähle aufgenommen. Er erlitt am Dienstag einen Herzstillstand. Am Abend zuvor hatte er noch dem Schönauer Gemeinderat den Haushaltsplan für das Jahr 2020 und andere Zahlenwerke erklärt. Jürgen Stähle war im Gemeindeverwaltungsverband (GVV) als kompetenter und freundlicher Ansprechpartner bekannt, wenn es um die Finanzen der Kommunen ging.

Laut Bürgermeister Peter Schelshorn ist Jürgen Stähle am Samstag im Alter von 51 Jahren verstorben. Der plötzliche Tod des Kämmerers fällt mitten in die Haushaltsberatungen für kommendes Jahr. Jürgen Stähle hat nicht nur die Finanzen der Stadt Schönau, sondern die der acht anderen Kommunen im Gemeindeverwaltungsverband verantwortet sowie den Verbandshaushalt. Laut Peter Schelshorn bleibt es aber bei der geplanten Verabschiedung des Verbandshaushalts am kommenden Donnerstag, 10. Dezember, ab 18.30 Uhr im Bürgersaal sowie den der Stadt Schönau am 18. Januar. „Herr Stähle hat dort die ganze Vorarbeit geleistet“, sagte Schelshorn auf Anfrage am Montag.

Wer die Arbeit zukünftig weiterführen wird, ist im Moment noch unklar. Stellvertreterin Meike Schelshorn hat kommissarisch die Leitung des Rechnungsamt übernommen. „Er hinterlässt eine unheimlich große Lücke“, sagt Peter Schelshorn. Der Bürgermeister schreibt in einer Mitteilung: „Wir alle kannten Jürgen als sehr kompetenten, arbeitsamen, intelligenten, naturbegeisterten, freudigen und humorvollen Menschen, der sich in seiner Eigenschaft als Führungskraft sehr für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stark gemacht hat und einen großen sozialen Gerechtigkeitssinn besaß.“ Stähle war bekannt und gefragt als Experte für das Neue Kommunale Haushaltsrecht (Doppik), auf das die Gemeinden in den letzten Jahren umstellen mussten. Schönau gehörte dabei zu den ersten in der Region. Jürgen Stähle hat im Jahr 2015 als Projektleiter das neue System eingeführt und immer wieder aufs Neue den Laien im Gemeinderat geduldig erklärt.

Zufrieden hat Stähle in der Gemeinderatssitzung am Montag, 30. November, den Rechnungsabschluss 2019 der Stadt Schönau vorgelegt. Der Überschuss von 733.583,47 Euro in der Ergebnisrechnung war dreimal so hoch wie ursprünglich geplant. „Die Abschreibungen konnten in voller Höhe erwirtschaftet werden, und es konnte sowohl eine Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses als auch eine Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses ausgewiesen werden“, schrieb Stähle in die Vorlage für den Gemeinderat. Für den Bericht gab es einen Applaus über alle Fraktionen hinweg.

Als Meister der Zahlen besaß Stähle das große Vertrauen der Gemeinderäte und der Bürgermeister. Fragen beantwortete Stähle immer so, dass die Antworten zu Geldflüssen, Steuern und Schulden auch für Laien verständlich waren. Dabei war ihm jede Überheblichkeit fremd.

Jürgen Stähle hinterlässt eine Lebensgefährtin und einen Sohn. Er wird im kleinen Kreis beigesetzt werden. Im Foyer des Rathauses in Schönau liegt ein Kondolenzbuch aus.