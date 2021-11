von Nicolai Ernest Kapitz

Mitte letzter Woche waren die Türen noch auf, nun ist das Scala-Kino in der Schopfheimer Bahnhofstraße zumindest bis auf weiteres geschlossen. Nach unseren Informationen waren coronabedingt zuletzt nur noch sehr wenige Besucher ins einzige Kino der Stadt gekommen.

Angesichts der Corona-Auflagen und der Besucherentwicklung zogen die Betreiber nun die Reißleine. Ob es je wieder öffnet, ist noch unklar. Im Juni 2020 hatte das Scala-Kino als erstes Filmtheater der Region nach dem ersten Corona-Lockdown wieder eröffnet. Seither lief das Geschäft allerdings wie überall schleppend. Die Besucherzahlen in der Kino-Branche sind durch die Pandemie überall niedrig wie nie. Auch im Schopfheimer Kino wurden zuletzt nur noch sehr wenige Zuschauer gezählt. Nun ziehen die Betreiber die Konsequenzen und lassen das Kino zumindest vorerst geschlossen.

Das Schopfheimer Kino mit seinen – außerhalb der Pandemiezeiten – 150 Plätzen ist das einzige Kino im Wiesental. Das Betreiberehepaar Wursthorn muss den Betrieb privat querfinanzieren, ein größerer Betreiber-Konzern ist hier nicht beteiligt. Das 1960 errichtete Filmtheater am Bahnhof galt vielen Besuchern als Kleinod, denn es versprühte immer noch den Kino-Flair der 60er-Jahre, wenn auch die Technik inzwischen digital ist. Auf Nachfrage will sich das Betreiber-Ehepaar zur Zukunft des Kinos nicht äußern – aber die Türen bleiben abends zu, die Webseite verkündet auf der Programmseite nur: „Leider ist derzeit kein Programm vorhanden“.

Dabei hätte zurzeit jeden Abend der Dokumentarfilm „Walchensee forever“ laufen sollen – ein weiteres Beispiel für die recht spezielle und im Kontrast zu größeren Kino-Komplexen wie in Lörrach auf ein anderes Filmpublikum gemünzte Auswahl im Scala. Das Scala hatte seine Nische gefunden in der Kino-Landschaft im Dreiländereck. Während in den Großkinos in Lörrach, Weil am Rhein oder Rheinfelden alle Blockbuster sofort gezeigt werden, hatten sich die Kino-Betreiber in Schopfheim für einen anderen Weg entschieden. Sie zeigten zwar auch die ganz großen Filme – zuletzt zum Beispiel den neuen „James Bond“. Aber im Scala liefen auch viele Streifen, die es andernorts nicht zu sehen gibt, darunter viele französische. Das und die nostalgische Atmosphäre zog Kino- und Filmfans aus ganz Südbaden nach Schopfheim. Vor der Pandemie, so erzählte das Betreiberpaar noch im Juni 2020 bei der Wiedereröffnung nach dem ersten Corona-Lockdown, sei das Kino sehr gut besucht und meist voll gewesen.

Nun ist die Zukunft des Schopfheimer Kinos ungewisser denn je: Bereits 2020 hatten das Betreiber-Ehepaar angedeutet, dass nach Auslaufen des Pachtvertrags im Jahr 2022 Schluss sein könnte, wenn kein Nachfolger für den Betrieb des kleinen Filmtheaters gefunden wird.