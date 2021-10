von Hrvoje Miloslavic

Die Gemeinde Kleines Wiesental ist entschlossen, ihr Potenzial im Fremdenverkehr neu auszurichten. In seiner jüngsten Sitzung sprach sich der Gemeinderat einstimmig für den Beitritt zur „Interkommunalen Kooperation Südschwarzwald“ (IKS) aus. Federführende Koordinatorin des Zusammenschlusses zur Förderung des touristischen Potenzials in der Region ist die Bäder- und Kurverwaltung Bad Bellingen.

Vorausgegangen war im Sommer 2020 der Austritt aus dem Tourismusverbund Ferienregion Südwärts, der Städte und Gemeinden aus der unmittelbaren Umgebung des Wiesentales verbindet. Mit kritischen Rückblicken wollte sich Bürgermeister Gerd Schönbett jedoch nicht aufhalten. „Wir waren allgemein unzufrieden“, lautete sein knapper Kommentar.

Bewusst offengelassen hatte die Gemeindeverwaltung, ob die Entscheidung zum Beitritt bereits in der Sitzung am Mittwoch getroffen werden sollte. Eine entscheidende Rolle dürften die überzeugenden Ausführungen von Dennis Schneider, Geschäftsführer der Bad Bellinger Bäder- und Kurverwaltung sowie Marketingexpertin Miriam Saladin gespielt haben, die den Gemeinderäten Zielsetzungen und Angebotspalette der IKS erläuterten.

Bereits angeschlossen haben sich 14 Städte und Gemeinden am Hochrhein und im Markgräflerland, darunter Auggen, Bad Bellingen, Badenweiler, Buggingen, Grenzach-Wyhlen, Kandern, Müllheim, Rheinfelden, Schliengen und Sulzburg. 14 weitere Beitrittskandidaten, darunter Lörrach und Weil am Rhein, hätten ihr Interesse signalisiert, führte Schneider aus. Die IKS wirbt unter anderem mit dem Aufbau und der Entwicklung von gemeinsamen Marketingstrategien, der Herausgabe und dem Vertrieb von Printmedien, der Gestaltung von Internetpräsenzen und Social-Media-Portalen sowie der Organisation von Messeauftritten.

Seit 2020 befinde sich die IKS in einer „Phase der Findung und Akquise von Mitgliedern“, ergänzte Miriam Saladin. Die Erstellung eines ersten Positionspapiers in Zusammenarbeit mit einer Marketingagentur stellte sie für den Sommer 2022 in Aussicht. Auf der Grundlage dieses Positionspapiers sollen ab Juli 2022 erste verbindlichere Entscheidungen über die längerfristige Zusammenarbeit der Kooperationsmitglieder fallen.

In finanzieller Hinsicht wird das Kleine Wiesental eine kleine Einsparung verzeichnen können. Hatte der Personalkostenanteil bei der Ferienregion Südwärts 4400 Euro jährlich betragen, begnügt sich die IKS mit 3570 Euro. Eine Kostenfalle für das Gemeindebudget braucht nicht befürchtet zu werden. Voraussicht ließ der Gemeinderat dadurch walten, dass der am Mittwoch erfolgte Beitritt zunächst auf ein Jahr begrenzt wurde. Damit bleibt der Gemeindeverwaltung ausreichend Zeit, den Mitgliederzuwachs der IKS, die tatsächliche Eignung des Kooperationsverbundes fürs Kleine Wiesental sowie die Entwicklung zukünftig anfallender Beitragskosten zu prüfen.

Skeptisch gab sich der Vorsitzende von Tourismus Kleines Wiesental, Hubert Pohl. Auf Nachfrage aus dem Gemeinderatsplenum begrüßte er zwar die im Titel der IKS enthaltene „wichtige Werbung für die Region Südschwarzwald“. Weniger überzeugt zeigte er sich dagegen von der „sehr theoretisch“ angelegten und „nicht klar zu fassenden“ Zielsetzungen. „Der Praxisbezug fehlt mir“, kritisierte Pohl. Der Geschäftsführer der Bad Bellinger Bäder- und Kurverwaltung wusste Rat. Um konkrete Wünsche und Projekt im Bereich der touristischen Infrastruktur werde sich die IKS später kümmern. „Erst braucht es ein funktionierendes Konstrukt“, betonte Dennis Schneider.