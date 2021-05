von Ulrike Jäger

In der jüngsten Todtnauer Bauausschusssitzung stellte Ortsvorsteherin Franziska Brünner das Vorhaben „Bergnaturschauplätze in Todtnauberg“ vor. Bergnaturschauplätze gehören zu den Leitprojekten des touristischen Entwicklungskonzepts „Bergwelt Todtnau 2022“. Vorgesehen ist die Einrichtung von Schauplätzen als besondere Verweilbereiche sowie von Erlebnis- und Informationsräumen zu den verschiedensten Berg-Natur-Themen. Diese Plätze sollen über Wege erreichbar sein oder in das bestehende Wegenetz integriert werden. Das Ziel ist die Aufwertung von Natur als Erlebnisraum.

Eine Karte mit Bergnaturschauplätzen

Neben neuen Vorhaben geht es auch um vorhandene Anlagen, Strukturen und Orte, die in das Projekt integriert werden könnten. Eine Zusammenfassung soll dann in einem kleinen Führer Gästen und Einheimischen zur Verfügung gestellt werden. Alle Ortsteile der Bergwelt Todtnau sind dazu aufgerufen, bestehende und geplante Projekte des jeweiligen Ortsteils, die für eine Aufnahme in das Projekt Bergnaturschauplätze in Frage kommen, in einer Karte einzutragen und mit einem kurzen Beschreibungstext den Projektleitern zur Verfügung zu stellen.

In Todtnauberg geht es zum einen um die Bergbauhistorie. Zum Thema „Berg Welt Wasser“ hatte Ortschaftsrat Bernd Schneider eine Präsentation bereits im dritten Bürgerdialog in Todtnauberg vorgelegt. Hier geht es um Anlagen und Schauplätze, die bereits vorhanden sind und um neue Ideen zum Thema Wasser. Gedacht ist etwa an eine virtuelle Schnitzeljagd, die am Wasserfall beginnen könnte. Auch könnte ein Wasserkraftwerk anschaulich gemacht oder ein Wasserrad am Weg zur Bergwachthütte installiert werden. Weitere Ideen sind die Aufwertung der Wassertretstelle und die Integration in den Vitalparcours oder auch ein Wasserlabyrinthspiel.

Stolleneingänge sollen touristisch zugänglich werden

Das Thema Bergbauhistorie könnte mittels Info-Tafeln auf Originalschauplätze hinweisen. Der Bergmannsbrunnen und –platz soll aufgewertet werden, der Brunnen erneuert als Steintrog, die Bergmannsskulptur ist als Holzfigur vorhanden. Original Stolleneingänge, zum Beispiel Richtung Schindelbächle, oder die „Erzbrust“ sind bisher nicht touristisch aufbereitet, auch ist ein originaler, jedoch restaurierungsbedürftiger, Erzmühlstein vorhanden. Dies alles soll in ein Informationsnetzwerk zum Thema Bergbauhistorie integriert werden. Fördergelder in Höhe von 9000 Euro wurden hierfür vom Naturpark Südschwarzwald genehmigt.