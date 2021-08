von Sarah Trinler

Der Gemeinderat Todtnau hat sich die Entscheidung über die Erhöhung der Kurtaxe nicht leicht gemacht. Diskutiert wurde vor allem darüber, ob auch die Beiträge der Zweitwohnungsbesitzer erhöht werden sollen. Einige Räte machten sich indes dafür stark, dass von der Erhöhung der Kurtaxe auch die Vereine mit touristischem Zweck profitieren und künftig mit einem höheren Beitrag pro Übernachtungsgast bedacht werden sollten – diese Idee konnte sich im Gremium aber nicht durchsetzen.

Mit den Einnahmen aus Kurtaxe und Fremdenverkehrsbeitrag finanziert die Stadt Todtnau einen Teil der Einrichtungen und Veranstaltungen zu Kur- und Erholungszwecken. Seit 2016 wurden die Beiträge nicht mehr angehoben. Der Arbeitskreis Tourismus hat sich in seiner jüngsten Sitzung für eine Anhebung der Kurtaxe um 30 Cent auf 2,50 Euro beziehungsweise auf 2,90 Euro für Übernachtungen in Todtnauberg und Muggenbrunn ausgesprochen. Weiter regte der Arbeitskreis die Einführung einer Kurtaxe in Höhe von einem Euro für Kinder zwischen sechs und 16 Jahren an. Bislang zahlen Kinder bis zwölf Jahren nichts, ab zwölf Jahren dann aber den vollen Satz.

Bürgermeister Andreas Wießner sagte in der Sitzung, dass die Verwaltung die Kurtaxe bei Zweitwohnungen nicht erhöhen möchte. Diese Wohnungsbesitzer hätten über die Jahre hinweg immer weniger Vorteile durch die Kurtaxe, „eine Erhöhung wäre nicht vertretbar“, so der Bürgermeister. „Die nutzen die Infrastruktur das ganze Jahr über, da sollten wir die Beitrage für die genau so erhöhen“, entgegnete CDU-Fraktionssprecher Steffen Lehr. Bernhard Steinebrunner, Fraktionssprecher der SPD, pflichtete ihm bei.

Weiter gab Lehr zu Bedenken, dass durch die Einführung einer Kurtaxe für Kinder die Vereine künftig schlechter dastehen könnten. An die beiden Vereine „L(i)ebenswertes Todtnauberg“ und „Mein Muggenbrunn“ werden bislang 40 Cent pro kurtaxepflichtige Übernachtung in diesen Ortsteilen weitergeleitet. Wenn Kinder bis 16 Jahren künftig nicht mehr hier hereingerechnet würden, bekämen die Vereine insgesamt weniger. Lehr schlug vor, nach einem Jahr zu schauen, wie groß der Unterschied tatsächlich sei. Rechnungsamtsleiter Andreas Klauser gab zu bedenken, dass die tatsächliche Differenz nicht so einfach zu ermitteln sei. Mit Nachdruck forderte denn auch Rolf Mühl (Freie Wähler) eine Erhöhung der Abgabe an die Vereine – und zwar um zehn Cent. „Diese leisten viel für die Orte.“ Kurzum würde dies weniger Einnahmen für die Stadt bedeuten, so Klauser. Doch die beiden Vereine würden die Stadt stark entlasten, entgegnete Franziska Brünner, Ortsvorsteherin von Todtnauberg. Man müsse bedenken, dass es sich um Vereine handele, die keinen Selbstzweck haben, sondern ausschließlich touristischen Aufgaben nachgehen.

Einstimmig beschloss der Gemeinderat die Erhöhung der Kurtaxe zu den genannten Beträgen – auch für die Zweitwohnungsbesitzer zum gleichen Prozentsatz. Gelten sollen die neuen Sätze mit Blick auf die Vermieter erst ab dem 1. Dezember 2021. Der Vorschlag der Erhöhung der Abgabe an die Vereine wurde mit deutlicher Mehrheit abgelehnt.