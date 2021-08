von Martin Klabund

Mit der Urkunde zur staatlichen Anerkennung als Luftkurort im Gepäck reiste Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer am Mittwochvormittag in die Biosphärengemeinde Todtnau, um dieses Prädikatisierungsdokument zu überreichen.

Seit der Gemeindeverwaltungsreform 1974 besteht die staatliche Anerkennung als Kur- und Erholungsort für den Kernort Todtnau sowie Muggenbrunn und Todtnauberg. Mit der Anerkennung der gesamten Stadt Todtnau als Luftkurort kommen nun auch die Ortsteile Aftersteg, Brandenberg-Fahl, Geschwend, Präg und Schlechtnau in den Genuss des Prädikats. „Dieses Siegel ist eine wichtige Auszeichnung für den Tourismus in Todtnau“, sagte Regierungspräsidentin Schäfer bei der Übergabe der Urkunde im Todtnauer Rathaus. Sie betonte weiter den damit verbundenen Ansporn, den Entwicklungsprozess des Tourismusstandorts für Erholungssuchende nachhaltig fortzuführen.

Die Anerkennung schließt auch den Gletscherkessel Präg mit ein. | Bild: Angelika Schmidt

Um dieser Anerkennung Nachdruck zu verleihen, war Bürgermeister Andreas Wießner im Vorfeld persönlich beim zuständigen und hochkarätig besetzten Fachbeirat vorstellig geworden. Dieser prüfte das Anliegen auf Herz und Nieren; alleine der Bericht des Deutschen Wetterdienstes umfasste rund 70 Seiten Analyse. Temperatur, Luftreinheit und die Einhaltung der Qualitätskriterien des Deutschen Touristikverbandes sind unter anderem die ausschlaggebenden Größen zur Erteilung einer Prädikatisierung.

Als „mutig, aber nicht maßlos“ bezeichnete Schäfer den Antrag und lobte die touristische Infrastruktur der Stadt Todtnau, die herrlichen Wander- und Radwege, die Möglichkeiten zum Wintersport, die gastronomischen Angebote, das Todtnauer Schwimmbad und den Gesamteindruck, den Touristen bei ihrem Besuch gewinnen. „Bereits 2017 machte sich der Gemeinderat die ersten Überlegungen, Todtnau als Gesamt-Stadt in den Rang eines Luftkurortes zu setzen, nun brauchen wir zeitnah neue Ortsschilder“, freute sich Bürgermeister Andreas Wießner bei der Übergabe der Prädikatisierungsurkunde und betonte den besonderen Moment und die Bedeutung für die Stadt Todtnau, in die vom Land Baden Württemberg in den vergangenen zehn Jahren rund 1,24 Millionen Euro an Tourismusförderung geflossen ist. Bärbel Schäfer gab eine entsprechende Prognose ab: „Wir werden im Touristikbereich auch in Zukunft eine enge Zusammenarbeit pflegen.“

Positive Auswirkungen hat die Ernennung zum Luftkurort auch für die weitere Förderung. Durch die Auszeichnung als Luftkurort hat die Stadt Todtnau unter anderem die Möglichkeit, bei Investitionen in die öffentliche Tourismusinfrastruktur mehr Zuschussmittel aus dem Tourismusinfrastrukturprogramm des Landes zu erhalten. Darüber hinaus ist es nur prädikatisierte Kommunen möglich, auch für Vorhaben bei ihren Hallen- und Freibädern an Fördergelder zu kommen.