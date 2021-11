von André Hönig

Das Ordnungsamt als Straßenräumdienst: Im Neubaugebiet Eisweiher, in der Straße „Auf der Gänsmatt“ und in der Langenauer Fritz-Reimold-Straße sollen Zonenhalteverbote, in denen nur auf extra ausgewiesenen Flächen geparkt werden darf, die teils „chaotischen“ Zustände in geregeltere Bahnen lenken. Das ist das Ergebnis der jüngsten Verkehrsschau.

Parkplatzprobleme in einer Tour – so lässt sich die jüngste Schopfheimer Verkehrsschau auf den Punkt bringen. Fast alles drehte sich bei diesem Rundgang, bei dem sich Stadträte und Behördenvertreter knifflige Punkte anschauen, um dieses Thema. Und das wiederum passt zu einer langjährigen Beobachtung von Ordnungsamtsleiterin Cornelia Claßen. Demnach „ist Parken in Schopfheim ohnehin ein Dauerthema“. Abhilfe erhofft sich die Stadt nun in allen drei Fällen, um die es jüngst ging, von Zonenhalteverboten, wo nur in extra ausgewiesenen Flächen geparkt werden darf.

Eisweiher

Beidseitiges Parken im Neubaugebiet Eisweiher war in der Straße „Am Eisweiher“ zwar bisher legitim – aber auch ein echtes Problem. Darauf hatten Anwohner die Stadt hingewiesen – mit gutem Grund, wie die Teilnehmer der Verkehrsschau beim Besuch vor Ort mit eigenen Augen feststellten. Fahrzeuge kamen kaum aneinander vorbei, das Rangieren war massiv erschwert, Müllgebäude waren zugeparkt – und auch die Feuerwehr hatte Probleme, als sie zu Testzwecken versuchte, mit ihrer Drehleiter an die Gebäude heranzukommen. Kurzum: Das beidseitige Parken verengt den Straßenraum so sehr, „dass es immer wieder zu Konfliktsituationen kommt“, berichtete Anke Bühler, die als stellvertretende Fachgruppenleiterin des Ordnungsamts die Stadtverwaltung bei dem Termin vertrat. Abhilfe schaffen sollen jetzt ein Zonenhalteverbot.

Geparkt werden darf nur noch auf ausgewiesenen Flächen – und das auch nur für die Dauer von zwei Stunden. „Wir wollen mit dieser Regelung auch die Dauerparker herausbekommen, damit auch Anwohner und Besucher die Möglichkeit haben, dort zu parken“, erläuterte Cornelia Claßen die zeitliche Begrenzung.

Auf der Gänsmatt

Auch in der Straße „Auf der Gänsmatt“ verursacht Parken – teils bis ganz dicht an die Einfahrt in die Hohe-Flum-Straße – Probleme. Neu ist das nicht. Schon 2018 war dies Thema einer Verkehrsschau. Das Zuparken der Straße erschwerte schon damals nicht zuletzt Lkw, Firmen in diesem Gebiet anzufahren und zu beliefern. 2018 wurde daher ein befristetes Halteverbot angeordnet, das werktags von 7 bis 17 Uhr gilt. „Probleme gibt es aber auch zu anderen Uhrzeiten und etwa auch an Sonntagen“, fasst Anke Bühler die Beschwerden zusammen. Bei der Verkehrsschau sei deutlich geworden, dass die bisherige Regelung nicht ausreiche. Auch hier sollen nun Parkflächen markiert werden – ansonsten gilt ein Zonenhalteverbot. Bühler: „Dann ist einfach klar, wo geparkt werden darf und wo nicht.“

Auch in der Straße „Auf der Gänsmatt“ soll ein Zonenhalteverbot die Lage verbessern. | Bild: Nicolai Kapitz

Fritz-Reimold-Straße

In der Fritz-Reimold-Straße sind es zwar oft, aber nicht nur Eltern-Taxis, die ein regelrechtes „Chaos“ im Bereich Schule/Kita/Halle verursachen würden, wie Anke Bühler berichtete. Gerade zu den Bring- und Abholzeiten würden Fahrzeuge „kreuz und quer abgestellt“, dabei werde teils auf Grünstreifen und Privatgelände geparkt. Aber auch bei Veranstaltungen in der Halle sei dies öfter der Fall. Ortsvorsteher Walter Würger hatte daher beantragt, dass sich die Verkehrsschau dieses Nadelöhr anschaut, um „Ordnung reinzubringen in die Situation“. Auch hier heißt die Lösung: Parkflächenmarkierung und ein eingeschränktes Zonenhalteverbot.

„Kreuz und quer“ wird zuweilen in der Fritz-Reimold-Straße geparkt. Das soll sich ändern. | Bild: Nicolai Kapitz

Lusweg

Der einzige Punkt, bei dem es nicht um ruhenden Verkehr ging, war der Lusweg – hier sorgt vielmehr der durchfahrende Verkehr für Unruhe bei den Anwohnern. Sie beklagen, dass Tempo 30 zu oft nicht eingehalten werde. Tatsächlich deckte sich dies mit Daten der Stadtverwaltung, die mit einem Verkehrszählgerät ermittelt wurden. Dem Wunsch der Anwohner nach einem gut sichtbaren Piktogramm auf der Straße erteilten Stadt und Polizei aber übereinstimmend eine Absage.

Piktogramme wirkten auch nur begrenzt, seien aber dafür im Unterhalt aufwändig. „Nach ein, zwei Wintern müssen sie erneuert werden“, erläutert Cornelia Claßen. Stattdessen setzt die Stadt jetzt erst einmal auf vermehrte Geschwindigkeitskontrollen. Danach könnten schrittweise weitere Aktionen folgen – gegebenenfalls dann auch bauliche.