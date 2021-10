von André Hönig

Stadtgeschichte kommt derzeit wieder ans Tageslicht, die lange im Dunkel lag, ja buchstäblich verschüttet war. Grund ist eine „Enthüllungsaktion“: Hinter dem Rathaus finden derzeit auf dem Gelände, auf dem der Anbau der Marktplatz-Kita entstehen wird, zwei Wochen lang archäologische Grabungen statt. Das Grabungsteam rechnet damit, auf mittelalterliche Spuren zu treffen, eventuell Reste der früheren Stadtbefestigung.

Abgründe „historischen“ Ausmaßes tun sich hinter dem Rathaus auf. Zwar haben die archäologischen Grabungen auf dem Gelände, wo demnächst der Kita-Anbau entstehen soll, gerade erst begonnen. Doch bereits nachdem erst etwa 80 Zentimeter freigelegt sind, gibt es nicht nur erste Hinweise auf Mauern und Fundamente aus unterschiedlichen Epochen – gut sichtbar an den unterschiedlichen Baumaterialien. Auch erste Erkenntnisse über menschliches Verhalten kommen ans Licht: Nicht mehr brauchbares Baustellenmaterial wird gerne mal eben verbuddelt. Schön zu sehen in diesem Fall angesichts eines freigelegten Haufens mit Ziegelsteinresten.

Schopfheim anno 1792: Das Kataster zeigt, wie die Stadt damals ausgesehen hat. Die Grabungsstelle befindet sich im roten Rechteck. | Bild: Stadt Schopfheim

Über Müll und Hinterlassenschaften aus dem Alltag würden sich Grabungsleiter Benjamin Hamm und sein dreiköpfiges Team indes umso mehr freuen, wenn sie erst in tiefere Schichten vorstoßen. Gilt doch bei diesen archäologischen Zeitreisen mit Schaufel und Bagger: Je tiefer, desto älter.

Eine mittelalterliche Müllkippe etwa wäre „für uns ein Glücksfall“, weil sich dort womöglich Dinge wie Kochgefäße oder andere Alltagsgegenstände finden, die etwas über das Leben der einfachen Menschen erzählen – ein Kapitel, das bei Chronisten früherer Zeiten zu kurz oder gar nicht vorkam. Da das Grabungsteam etwa drei bis vier Meter Schicht für Schicht freilegen will, geht Hamm davon aus, auch auf das frühmittelalterliche Schopfheim beziehungsweise erste Siedlungsspuren zu stoßen.

Hamm und sein Team arbeiten für die Freiburger Firma „E&B excav“, ein auf archäologische Grabungen spezialisiertes Unternehmen. Dessen Dienste werden etwa dann in Anspruch genommen, wenn die Denkmalschutzbehörde Ausgrabungen für geboten hält – beispielsweise dann, wenn wie jetzt hier in Schopfheim ein Bauvorhaben auf geschichtsträchtigem Boden bevorsteht.

In diesem Fall nutzt das Grabungsteam die Gunst des Augenblicks, um in der Lücke zwischen erfolgtem Abriss und beginnendem Neubau einen Blick in den lange verborgenen Untergrund zu werfen. Dass es hier etwas zu finden gibt, dessen ist sich Hamm sicher: „Wir sind hier an dieser Stelle im Zentrum des städtischen Siedelns“. Zwar gibt es gewisse Vorstellungen, wie es hier ausgesehen hat. Pläne allerdings reichen gerade mal ins 17. Jahrhundert Jahre zurück. „Was wir haben, ist ein 200 Jahre altes Kataster“, erklärt Martina Milarch vom städtischen Gebäudemanagement. Dieses Schriftstück sei zwar auch nicht exakt, gebe aber in etwa die Situation wieder.

Freut sich auf „spannende Tage“: Grabungsleiter Benjamin Hamm. | Bild: André Hönig

Demnach befand sich damals um 1792 herum ein Gebäude und eine Gartenanlage. Tatsächlich weisen erste bereits freigelegte Mauerreste darauf hin, dass dies mit dem Kataster übereinstimmen könnte – was durchaus schon eine erste Erkenntnis ist. „Geschichte und Archäologie ergänzen sich gut, decken sich aber nicht immer“, erläutert Hamm. Nicht selten seien Angaben in alten Plänen vage oder stilisiert. Ausgrabungen können dann Puzzlestücke liefern, die sich wie ein Mosaik zu einem Bild zusammensetzen und am Ende Vorstellungen bestätigen – oder widerlegen.

Für gut möglich hält es Hamm, dass das Grabungsteam hier, wo sich einst der innere Stadtgraben befand, womöglich auf Teile der Stadtmauer trifft. „Wenig wahrscheinlich“ sei es hingegen, auf Gräber zu stoßen – auch wenn die Ausgrabungsstätte nur wenige Meter von der Alten Kirche St. Michael entfernt ist. Hier waren einst bei früheren Grabungen Steinkistengräber gefunden worden. Angenommen wird, dass sich im 7. Jahrhundert hier eine hölzerne Kapelle mit einer Grabanlage befand.

Inwiefern das, was das Grabungsteam jetzt die nächsten zwei Wochen in Schopfheim zutage fördert, hinterher wissenschaftlich ausgewertet wird, ist Sache des Denkmalamts. Der für die Region zuständige Gebietsreferent Andreas Haasis-Berner werde auch selber vor Ort vorbeischauen. Hamm stellt aber klar, dass es nicht vordergründig um Auswertung geht. „Unsere Aufgabe ist es, alles genau zu fotografieren und zu dokumentieren, was wir hier finden.“

Auch gehe es nicht um Erhalt. „Hinterher wird alles wieder zugeschüttet.“ Doch jetzt erst einmal freut sich Hamm auf die nächsten Tage: „Das wird sicherlich spannend.“