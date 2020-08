von Susanne Filz

So oft wie nie zuvor hört man derzeit das Wort Impfstoff oder nimmt es selbst in den Mund, seitdem fieberhaft an der Entwicklung eines vorbeugenden Mittels gegen das Coronavirus geforscht wird. Bei der Herstellung von Impfstoffen gegen virale Erreger kommen hochspezialisierte Messgeräte zum Einsatz. An etlichen Arbeitsschritten während der Herstellung ist Messtechnik des Messgeräteherstellers Endress+Hauser beteiligt. 300 Mitarbeiter arbeiten am Standort Maulburg an der Entwicklung der Druck- und Füllstandsmesstechnik.

Wie im jüngsten Mitarbeitermagazin des E+H-Standorts Maulburg zu lesen ist, überwachen Sensoren aus der Maulburger Produktion den Füllstand und die den Druck in den Tanks der Pharmaunternehmen, in denen Zellen in einer Nährlösung vermehrt werden. Diese wachsen dort heran, um später mit einem Virus, etwa einem Grippevirus, infiziert zu werden. Sensoren aus anderen E+H-Standorten kontrollieren Temperatur, Sauerstoffgehalt und pH-Werte der Nährlösung im Tank, um optimale Bedingungen für die Vermehrung der Zellkulturen zu schaffen. Von hier aus braucht es dann noch eine ganze Reihe von weiteren Arbeitsschritten, um aus den infizierten Zellen einen Impfstoff zu erzeugen. Viele Druck- und Füllstandsmessgeräte, die für die Anforderungen der pharmazeutischen Industrie hergestellt werden, werden bei Endress+Hauser Level+Pressure in Maulburg produziert, erklärt Manuel Wittek, Pressereferent für den Standort. „Bei Bedarf werden auch individuelle Lösungen für einzelne Kunden entwickelt.“ Hier seien die Bestimmungen für die Produktion und die dabei verwendete Messtechnik besonders streng. In Deutschland wache über deren Einhaltung das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte sowie das Paul-Ehrlich-Institut, wenn es um Impfstoffe geht.

Die Messgeräte für Druck und Füllstand aus Maulburg machen in der Endress+Hauser-Gruppe einen wichtigen Teil des Portfolios und des Umsatzes aus. Im Bereich der pharmazeutischen Industrie spielen besonders die Größen Druck und Temperatur stückzahlmäßig eine entscheidende Rolle.

Der Markt für Messtechnik-Produkte, die in dieser Industrie gebraucht werden, ist groß. Allein in Deutschland gebe es momentan Impfstoffprojekte im zweistelligen Bereich – sowohl bei großen Firmennamen als auch bei kleinen Unternehmen, teilweise Start-ups, erklärt Manuel Wittek. „Wir sind hier eng mit den Kunden verzahnt und unterstützen sie darin, ihre Anlagentechnologie möglichst im hohen Tempo an die aktuellen Erfordernisse anzupassen“, sagt Philipp Garbers, Branchenmanager für die pharmazeutische Industrie im deutschen Vertriebszentrum in Weil am Rhein. Schließlich liege der Schlüssel für die erfolgreiche Bekämpfung der Pandemie in einem wirkungsvollen Impfstoff, der eine langanhaltende Immunantwort produziert.“

Konkurrenzlos steht Endress+Hauser mit seinen Messgeräten für die Pharmaindustrie mitnichten da. Insbesondere in Deutschland sei man mit einem starken Wettbewerb konfrontiert, denn viele der global vertretenen Hersteller von Messtechnik kommen aus Deutschland.