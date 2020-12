von Gerald Nill

„Wir bieten jungen Eltern Tapetenwechsel an“, laden Cornelia Hartmann, Geschäftsführerin, und Daniela Mittl als Kursleiterin ein. Das Familienzentrum hat eine offene Tür und wird gerade jetzt gebraucht. Denn der Lockdown bringt Familien an ihre Grenzen. Wo kein Ausweichen auf engem Raum möglich ist, eskaliert der Stress. Die Frauenhäuser werden förmlich überrannt, Hilfsorganisationen stellen eine steigende Zahl von Gewalt gegen Frauen fest – und nicht selten sind auch Kinder betroffen.

Das Logo des Familienzentrums. | Bild: Gerald Nill

Elisa Waldbusch besucht mit ihrem Sohn Benedikt gerne das Familienzentrum. „Stundenlanges Spazieren gehen im Wald stößt irgendwann an Grenzen, spätestens wenn die Schuhe durchgelaufen sind“, schildert Elisa Waldbusch. „Die Politik stellt sich das so schön vor.“ Ihr Mann arbeitet im Homeoffice, aber das Büro daheim existiert nur theoretisch. Für sie und ihren kleinen Sohn ist das Familienzentrum ein willkommener Anlaufpunkt. Auch Julia Frej ist froh, wenn sie mit ihrer acht Monate alten Lotta mal das Haus verlassen und auf einen Kaffee ins Familienzentrum kommen kann, „und sei es nur für eine halbe Stunde“. Die Sorge von Daniela Mittl: „Alle reden in der Pandemie von Schulen und Kindergärten. Dabei geraten die jungen Familien mit Babys aus dem Blickfeld.“ Dabei sei ihre gesellschaftliche Leistung auch „systemrelevant“, gibt sie zu bedenken.

Vor allem junge Familien, die gerade erst zugezogen sind, fallen förmlich durch das Raster, weiß auch Cornelia Hartmann, die selbst noch nicht lange in Schopfheim wohnt. Während sich mit Kindern im Kindergarten- oder Schulalter schnell soziale Kontakte knüpfen lassen, stehen junge Mütter mit einem Baby meist ganz auf sich gestellt da. „Das Familienzentrum lebt vom Austausch und Kontakte knüpfen“, ergänzt Daniela Mittl. Auch und gerade in Corona-Zeiten. Natürlich sind auch die jungen Väter jederzeit willkommen, deshalb heißt die Einrichtung auch nicht mehr wie früher Mütterzentrum. „Im Sommer war unser Garten am Zentrum immer gut besucht“, erinnert sich Daniela Mittl. Jetzt finden die Treffen in kleinen Gruppen mit maximal fünf Teilnehmern in den Räumlichkeiten unter Einhaltung der Corona-Hygienevorschriften statt.

Weniger Einnahmen

Einige Kurse mussten wegen Corona aber abgesagt werden, Kochen und Fitness zum Beispiel, bedauert Kursleiterin Mittl. Gemeinsam einen Kaffee trinken und sich austauschen, das gehe jedoch immer. Wo keine Kurse stattfinden, brechen allerdings auch Einnahmen weg. Darauf weist die Geschäftsführerin hin. „Wir kämpfen jeden Tag um Zuschüsse“, sagt Cornelia Hartmann. Im Familienzentrum befindet sich der eigene Kindergarten. Nur dieser werde – anders als in Rheinfelden, wo das gesamte Familienzentrum von der Kommune finanziert wird – von der Stadt unterstützt. Aktuell stellt das Familienzentrum einen Antrag bei der Bürgerstiftung auf finanzielle Unterstützung. Bei 93 Mitgliedern, die 30 Euro Beitrag im Jahr bezahlen, ist das finanzielle Polster dünn. Dass das Familienzentrum, das im kommenden Jahr sein 25-jähriges Bestehen feiern kann, gebraucht wird, ist den Beteiligten klar. „Jetzt kommt der Winter“, sagt Hartmann. „Das wird für manche weniger lustig.“ Sie denkt dabei vor allem an die jungen Mütter, denen zu Hause die Decke auf den Kopf fällt.

Kontakt: Das Familienzentrum, E.-F.-Gottschalk-Weg 3, ist telefonisch erreichbar unter der Nummer 0157/30 75 69 12 .