Schopfheim – Einen „absolut sinnvollen“ Schritt gehen die beiden Schopfheimer Fußballvereine SV Schopfheim und der FV Fahrnau, in der Jugendarbeit. So bezeichnen es die beiden Vorsitzenden Andreas Gsell (SVS) und Mark Leimgruber (FVF) in einer gemeinsamen Pressemitteilung.

In der kommenden Fußballsaison 2022/2023 werden sämtliche Jugendmannschaften der C-Jugend, B-Jugend und A-Jugend in einer Spielgemeinschaft zusammengefasst. Beide Vereine beteuern, die Zusammenarbeit sei langfristig ausgelegt. Die Vereinsverantwortlichen wollen damit auch ein Zeichen setzen, dass SVS und FVF frühere Rivalitäten begraben und zum Wohle der Schopfheimer Jugendfußballer kooperieren wollen.

„Alte Kamellen brauchen wir nicht mehr“, wird Mark Leimgruber in der Mitteilung zitiert: „Wir wollen aus den Fehlern der Vergangenheit im Sinne der Kinder lernen.“ Denn die neue Kooperation ist bereits die vierte, sie soll im Gegensatz zu den bisherigen dauerhaft sein. „Die Entwicklung sieht man auch an Beispielen aus der Nachbarschaft“, so SVS-Fußball-Vorsitzender Andreas Gsell, der auf Jugendspielgemeinschaften zwischen Zell und Hausen, Schönau und Todtnau oder Maulburg und Steinen verweist. Wie bei diesen Beispielen sei auch die neue Gemeinschaft zwischen Schopfheim und Fahrnau als „langfristiges Projekt“ angelegt.

Sowohl SV Schopfheim als auch FV Fahrnau spüren – wie alle Vereine – in der Jugendarbeit einen Rückgang der Anmeldungen, der durch die Corona-Zwangspause noch einmal verstärkt worden sei. Um die Qualität der fußballerischen Ausbildung in der Stadt dennoch hoch halten und die Aktiv-Teams beider Vereine mit einer leistungsfähigen Nachwuchsarbeit unterstützen zu können, sei die Fusion in den drei Jugend-Altersgruppen der sinnvollste Schritt.

C-, B- und A-Jugend trainieren bereits jetzt gemeinsam abwechselnd im Schopfheimer Oberfeldstadion und auf dem Sportplatz in der Fahrnauer Grienmatt. Stand jetzt wird es in der A- und C-Jugend ein gemeinsames Team und in der B-Jugend sogar zwei Mannschaften geben. In den jüngeren Jahrgängen – also in der F-, E- und D-Jugend – geht jeder Verein bis auf Weiteres seinen eigenen Weg. „Die Arbeit zum Wohle der Kinder soll auf diesem langfristigen gemeinsamen Weg forciert werden“, so der FVF-Jugendleiter Konrad Enz, der die „SG“ gemeinsam mit seinem Schopfheimer Pendant Maik Walteich koordiniert.

Beide Jugendleiter sind froh, für die Betreuung der Mannschaften bewährte Trainer aus beiden Vereinen gefunden zu haben. Dennoch läuft die Suche nach weiteren Trainern und Betreuern. Trainer werden für das zweite B-Jugendteam gesucht, Betreuer sind noch auf verschiedenen Posten erwünscht. Wer Interesse hat, könne sich gerne bei einem der beiden Jugendleiter melden, so die Mitteilung.