von André Hönig

„Merklich verschärft“ hat sich laut Bürgermeister Dirk Harscher die Corona-Lage. 33 Personen in Schopfheim seien aktuell positiv getestet, 160 Menschen in Quarantäne. Damit reichen die Zahlen an Höchstwerte der ersten Phase im März und April heran. Die Stadt reagiert: Einige Einrichtungen werden geschlossen, andere nur eingeschränkt geöffnet bleiben. Außerdem richtet die Stadtverwaltung wegen der spürbaren Verunsicherung eine Telefon-Hotline ein.

Wie ist der Trend?

Die überall ansteigenden Zahlen gehen laut Dirk Harscher „nicht spurlos an Schopfheim vorbei“. Wie Harscher in einem Pressegespräch berichtet, ziehe derzeit in Schopfheim jede positiv auf Sars-Cov-2 getestete Person im Schnitt etwa „fünf bis sechs Personen nach sich“, die zumindest in Form von Quarantäne betroffen seien. Das sei eine „massive Entwicklung“. Als massiv bewertet Harscher allerdings auch den jetzt angeordneten vierwöchigen Teil-Lockdown für November. Harscher sieht einzelne Aspekte. Zwar sei es „insgesamt natürlich eine schwierige Situation“. Die Schließung von Gastronomie und vielen Dienstleistungsunternehmen bezeichnet er aber als „Schlag ins Gesicht“ derer, die seit dem Frühjahr viel Geld und Mühe in Hygienekonzepte investiert hatten. Harscher erneuert seinen Appell, sich solidarisch zu zeigen und die Gastronomie zu unterstützen, etwa indem die Take-away-Angebote genutzt werden. Dirk Harscher: „Wir haben hier in Schopfheim die beste Gastronomie im ganzen Landkreis Lörrach“ – er hoffe sehr, dass dies auch nächstes Jahr noch so sei. Freilich wisse er auch, dass bei manchem Geld – Stichwort Kurzarbeit oder gar Arbeitslosigkeit – knapp sei. Abgesehen davon könne natürlich nur die Gastronomie Take-away anbieten, Dienstleister wie Kosmetik- oder Fitnessstudios bleibe diese Option verwehrt. Aus diesen Bereichen habe er konkrete Befürchtungen gehört, dass auch nach Ende des Lockdowns die Kunden wegbleiben könnten. Es gibt aber auch Erfreuliches zu vermelden: Wie Fachbereichsleiter Jürgen Sänger mitteilt, ist die kurz vor den Herbstferien angeordnete Quarantäne für die vier Klassen der Friedrich-Ebert-Schule aufgehoben. Und: Zu Beginn dieser Woche war der Stadt weder in Schulen noch in Kindergärten ein Corona-Fall bekannt.

Wie reagiert die Stadt?

Die Verunsicherung ist groß – das stellte die Stadtverwaltung nicht zuletzt Ende vergangener Woche fest. Vergangene Woche seien allein am Tag nach der Ankündigung des Lockdowns 80 Anrufe bei verschiedenen Stellen im Rathaus eingegangen, berichtet Marcus Krispin (Öffentlichkeitsarbeit). Und der Frage- und Informationsbedarf sei weiterhin hoch. Deshalb richtet die Stadt ab dem heutigen Mittwoch, 4. November, eine Corona-Hotline an, an die sich unsichere Bürgerinnen und Bürger wenden können.

Was schließt, was bleibt offen?

Bei der Frage, welche städtischen Einrichtungen offenbleiben und welche nicht, habe die Stadt „aus den Erfahrungen des ersten Lockdowns gelernt“, berichtet Dirk Harscher. Für die Rathäuser gilt:„ Wir lassen sie offen“ – im Moment jedenfalls. Diese Entscheidung sei auch nach Rücksprache mit den Mitarbeitern getroffen worden. So wie es derzeit laufe und angesichts der Sicherheitsvorkehrungen wie Plexiglasscheiben, sei es für die Mitarbeiter „in Ordnung“. Sollte sich die Lage und das Sicherheitsempfinden beim Personal ändern, würde die Stadt aber das Thema neu überdenken. Wichtig ist allerdings: Ab sofort sollten wieder Termine für Besuche im Rathaus vereinbart werden.

Die Volkshochschule bleibt teilweise geöffnet. So sollen Sprach- und nicht zuletzt auch Integrationskurse „so gut es geht“ weiter stattfinden. Hingegen werde alles abgesagt, was mit Sport und Bewegung zu tun habe. Bolzplätze und auch die Skateranlage werden geschlossen, ebenfalls das städtische Museum. Spielplätze hingegen bleiben offen. Das Jugendzentrum (JUZ) ist vorerst ebenfalls geschlossen, bis weitere Infos vorliegen. Trauungen finden derzeit nur im Roggenbachsaal und nur mit maximal zehn Personen statt. Die Stadtbibliothek bleibt geöffnet, allerdings ist die Besucherzahl auf maximal zwölf beschränkt. Fachbereichsleiter Jürgen Sänger appelliert an Bibliotheksbenutzer, „alleine zu kommen und nicht die ganze Familie mitzubringen“.

Gemeinderat und Ortschaftsräte:

Die politischen Gremien sollen weiter tagen, schon weil derzeit viele Themen anstünden, so Harscher. Allerdings gilt ab sofort in allen Sitzungen nun eine Mund-Nasen-Maskenpflicht – für die gesamte Sitzungsdauer.

Die Nummer der städtischen Corona-Hotline lautet Tel. 07622/39 62 22. Terminvereinbarungen unter:

http://www.schopfheim.de/termine