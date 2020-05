von sk

Nachdem Radonmessungen in Gersbach (Schulgebäude, Rathaus, Kita) ergeben hatten, dass die Konzentrationen teils über den gesetzlichen Richtwerten lag, reagiert die Stadt Schopfheim. So lässt sie jetzt innerhalb eines Jahres in allen städtischen Gebäuden den Radongehalt messen. Das teilt das Gebäudemanagement mit.

Da Schopfheim und seine Ortsteile sich in einem geologischen Gebiet befinden, in dem von Natur aus erhöhte Radonkonzentrationen auftreten können, sei zu erwarten, dass nach den Messungen an einigen Gebäuden bauliche Veränderungen in Kellern oder Erdgeschossen notwendig werden könnten. Dies werde ein längerer Prozess, da jedes Vorhaben immer wieder durch Messungen auf Effektivität überprüft werden müsse. Die Radonwerte selbst werden über einen Jahresmittelwert ermittelt. Dieser dürfe laut Bundesstrahlenschutzgesetz 300 Becquerel (Bq) pro Kubikmeter (m3) bei Arbeitsstätten und Aufenthaltsräumen nicht überschreiten. Wie im Januar bereits berichtet, waren in Gersbach zwischen 175 und 550 Bq/m3 gemessen worden.

In den städtischen Gebäuden in Gersbach will die Stadt durch bauliche Maßnahmen in den kommenden Monaten „den Wert wieder unter den gesetzlichen Höchstwert senken“, schreibt Martina Milarch, Fachgruppenleiterin des Gebäudemanagements, in der Mitteilung. Bis dahin werden die Gebäude regelmäßig gelüftet, da dies ein effektives Mittel der Radonreduzierung in Innenräumen sei.