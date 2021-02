von Andre Hönig

Eine schnelle Reaktion auf die von Stadträten geforderte Schnelltest-Strategie verspricht Bürgermeister Dirk Harscher: „Wir besprechen in dieser Woche, ob und wie wir das umsetzen können“, kündigte der Rathauschef am Montag an. Unabhängig davon: Dass es in der Stadt Bedarf gibt, zeigte sich am Samstag beim Start der allsamstäglichen Schnelltest-Aktion des DRK Ortsvereins.

Dirk Harscher | Bild: Stadt Schopfheim

Politische Debatte

SPD-Fraktionschef Peter Ulrich hatte unlängst von der Stadt Schopfheim eine eigene Corona-Schnelltest-Strategie vor allem für Bildungseinrichtungen gefordert. Es liege in der Verantwortung der Stadt, in Schulen und Kitas ausreichend Tests zur Verfügung zu stellen, ebenso seien weitere Bereiche wie Krankenhäuser und Altenheime mit Tests auszustatten, hieß es in dem Brief, denn auch die Gemeinderatsfraktionen der Grünen, der CDU und der Freien Wähler unterstützen. Dirk Harscher sagte dazu am Montag, dass diese Forderung organisatorische und rechtliche Fragen aufwerfe. Diese würden rathausinternen in dieser Woche besprochen. Harscher: „Wir schauen, wie wir das umsetzen können, beziehungsweise was rechtlich möglich ist. Ende der Woche wissen wir mehr, wie wir damit umgehen können.“

Simon Redling | Bild: Nicolai Kapitz

DRK-Testangebot

Dass es unabhängig von der politischen Diskussion ganz generell Bedarf gibt, zeigte sich beim Start der Schnelltest-Aktion des Schopfheimer Ortsvereins des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Wie berichtet, bietet das DRK bis auf Weiteres jeden Samstag in seiner Unterkunft am Lusring kostenpflichtige Corona-Schnelltests an. Ein Test kostet 20 Euro. Wie DRK-Vorsitzender Simon Redling auf Nachfrage erzählt, „wurde das Angebot am Samstag gut angenommen.“ Demnach haben sich gut 40 Personen testen lassen. Der Schnelltest beim DRK läuft wie folgt ab: Zuerst wird Fieber gemessen, um auszuschließen, dass die Person Symptome hat. Anschließend wird sie registriert und getestet. 15 Minuten später wird das Ergebnis mitgeteilt. Die Getesteten müssen die Wartezeit dabei allerdings außerhalb der Unterkunft verbringen. „Wir haben uns mit Blick auf Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen dagegen entschieden, dass die Leute in den Räumen warten“, erklärt Riedling. Eine Viertelstunde zu überbrücken sei aber kein Problem: „Viele haben im Fahrzeug gewartet oder einen kurzen Spaziergang gemacht.“

Die Zahl von 40 getesteten Personen habe in etwa der Erwartung des DRK entsprochen. Sollte die Nachfrage steigen, wenn sich herumspreche, dass man sich immer samstags beim DRK testen lassen kann, wäre das logistisch kein Problem. „Wir sind gut aufgestellt mit unseren ehrenamtlichen Testern. Wir können auch noch mehr Personen testen.“

Über die Zahl positiver Tests kann das DRK indes keine Auskunft geben, da aus datenschutzrechtlichen Gründen keine Statistik geführt werden darf. Wer positiv getestet werde, bekomme ein Merkblatt, wie er sich jetzt weiter verhalten solle. Dazu gehört, dass sich die Person selber ans Gesundheitsamt wendet und das Ergebnis mit einem PCR-Test absichert.