von Roswitha Frey

Ein historischer Blick auf ein 125 Jahre altes Gefängnis, auf den Kampf um das Frauenwahlrecht 1919 und das Schicksal einer Apotheker-Familie: Spannenden Lesestoff auf 350 Seiten bietet das frisch vorliegende Jahrbuch 2019 der Stadt Schopfheim. „Es ist ein großartiges Nachschlagewerk und ein ganz großer Schatz für die Stadt“, sagte Bürgermeister Dirk Harscher bei der Vorstellung des neuen Bands am Donnerstag im Rathaussaal.

Der Rathauschef zollte Klaus Strütt, dem Initiator und Macher des Jahrbuchs, „den allergrößten Respekt“ für die immense Arbeit, die dahinter stecke. So eine Dokumentation sei viel wert für eine Stadt, weil solche Geschichten sonst verloren gehen würden. Eine öffentliche Vorstellung des Buchs konnte es wegen Corona nicht geben, aber Klaus Strütt gab vor der Presse einen Abriss über die wesentlichen Beiträge in dieser 35. Ausgabe. Die Hälfte des Geschichtsbuchs nehme die Tageschronik ein, ein Überblick über das Tagesgeschehen des Jahres 2019. Das Buch sei „keine Ein-Mann-Show“, dankte Strütt, der die Themen aussucht, den Autorinnen und Autoren, die er für Beiträge gewinnen konnte.

Den Anfang im Buch macht ein Rückblick von Bürgermeister Harscher, der sein erstes Jahr als Stadtoberhaupt subjektiv Revue passieren lässt. Professor Klaus Schubring aus Hausen, laut Strütt „einer unserer treuesten Autoren, die das Jahrbuch von Anfang an begleiten“, steuert einen Aufsatz zum Thema alte Religionspolitik unter dem Titel „Stille Gottesdienste für Katholiken“ bei.

Einen Beitrag über das 125 Jahre alte Gefängnis hat Franziska Hirschner geliefert. Sie schildert die Baugeschichte und wechselvolle Historie des Gebäudes anhand von Bauakten und Plänen, beschreibt die Ummauerung, die Stockwerke, die Zellen und die unterschiedliche Nutzung. Unter dem Titel „Den Einmarsch der Frauen in das politische Leben begrüßen wir“ schreibt Museumsleiterin Ulla K. Schmid darüber, wie sich der Einsatz für das Frauenwahlrecht 1919 in Schopfheim ausgewirkt hat und wie sich die Schopfheimerinnen politisch engagiert haben. Es habe von verschiedenen Parteien Versammlungen für Frauen in Schopfheim und Fahrnau gegeben, fasste es Strütt zusammen. Bei der Wahl am 5. Januar 1919 zur Badischen Nationalversammlung konnten auch die Schopfheimer Frauen erstmals ihr Wahlrecht ausüben. Bei der zweiten Wahl zur Deutschen Nationalversammlung lag in Schopfheim die Wahlbeteiligung bei den Frauen höher als bei den Männern. Bei den ersten Gemeindewahlen seit der Einführung des Frauenwahlrechts wurden neun Schopfheimer Frauen in den Bürgerausschuss gewählt.

Auf die Spuren des Mediziners, Geheimen Hofrats und Professors Wilhelm Fleiner (1857 bis 1926) hat sich Klaus Strütt gemacht. In seinem Beitrag „Arzt in Hütten wie in Schlössern“ schildert er die Herkunft, das Leben und Wirken Fleiners. Die Familie Fleiner sei im 18. Jahrhundert vom Schwäbischen nach Schopfheim gekommen und habe 100 Jahre lang in der Stadt eine Apotheke betrieben und eine wichtige Rolle in der Gesellschaft gespielt.

Fachbereichsleiter Jürgen Sänger würdigte die Arbeit Strütts und der Gastautoren am Jahrbuch. Eine Digitalisierung der Jahrbücher wäre eine Überlegung wert, sagte Sänger.

Das Jahrbuch der Stadt Schopfheim 2019 ist in der Regio-Buchhandlung in Schopfheim und in der Tourist-Information in erhältlich. Für Abonnenten kostet das Jahrbuch 15 Euro, im freien Verkauf 18 Euro. Auflage: 300 Exemplare