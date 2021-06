von Nicolai Kapitz

„Lange haben wir gehofft, gebangt, uns gut vorbereitet und voller Optimismus nach vorne geschaut“ – schon die Einleitung im Newsletter von Karo Events lässt vermuten, was folgt: Die Absage des Sommersound-Festivals ist auch 2021 beschlossene Sache, die inzwischen in ganz Südbaden bekannt und beliebte Konzertreihe auf dem Schopfheimer Marktplatz wird auf den Sommer 2022 verschoben. Die Bands, die eigentlich schon vergangenes Jahr auf dem Marktplatz auftreten sollten, bleiben dabei an Bord: „The Hooters“, Adel Tawil, Alvaro Soler und „La Brass Banda“ gastieren vom 14. bis 17. Juli 2022 in Schopfheim.

Adel Tawil | Bild: Pedersen (dpa)

„Kaum einer hätte sich vorstellen können, welche Einschränkungen die Pandemie nach mittlerweile eineinhalb Jahren noch immer mit sich bringt“, schreibt Karo Events. „Aber nun müssen auch wir mitteilen, dass wir die geplanten Konzert- und Festivaltermine im Sommer 2021 leider nicht spielen dürfen. Wir sind mindestens genauso hungrig wie Ihr nach Musik, nach Feiern und guter Laune und freuen uns schon auf den Konzertsommer 2022.“

Ganz ursprünglich waren die US-amerikanischen Rocker der Hooters als Headliner des Sommersound-Festivals 2020 verpflichtet worden, ebenso wie Deutschpop-Sänger Adel Tawil (bekannt als Sänger von „Ich+Ich“), der spanisch-deutsche Popsänger Alvaro Soler und die Blasmusik-Popstars von La Brass Banda vom Chiemsee.

Durch die Corona-Pandemie waren die Auftritte bereits vergangenes Jahr abgesagt worden. „Wir wollen aber das Beste draus machen“, sagte Christoph Römmler, Geschäftsführer von Karo Events, „und daher werden wir versuchen, den Sommersound eins zu eins ins kommende Jahr zu verlegen.“ Alle eingeplanten Stars sollten einfach 2021 auf den Marktplatz kommen – wenn das jeweilige Management mitspielt.

Eric Bazilian (The Hooters) | Bild: Ronald Wittek (dpa)

„The Hooters“ um Frontmann Eric Bazilian gastieren am Donnerstag, 14. Juli 2022, um 20 Uhr. Die Gruppe wurde mit Titeln wie „Johnny B.“, „Karla with a K“ oder „All you Zombies“ in den 80er Jahren berühmt. Adel Tawil kommt am Freitag, 15. Juli 2022, um 20 Uhr auf den Marktplatz. Der frühere „Ich+Ich“-Frontmann ist seit 2013 solo unterwegs, hatte seine größten Hits aber mit seiner früheren Band in den 2000er Jahren – darunter „Vom selben Stern“ aus dem Jahr 2007. Der Deutsch-Spanier Alvaro Soler gastiert am Samstag, 16. Juli 2020, um 20 Uhr. Popsänger Soler ist in Deutschland bekannt aus den Fernsehshows Sing meinen Song und The Voice Kids und vor allem durch seine Songs El mismo Sol und La Cintura.

„La Brass Banda“ kommen am Sonntag, 17. Juli 2022, um 19 Uhr. Die Musik der Band vom Chiemsee zählt zum Genre der „Neuen Volksmusik“, die Männer um Frontmann Stefan Dettl selbst bezeichnen ihre Musik auch als „bayerischen Gypsy Brass, Funk Brass oder Alpen Jazz Techno“.

Die Eintritts-Tickets, die für den Sommersound 2020 beziehungsweise 2021 erworben wurden, behalten ihre Gültigkeit. Gemeinsam mit dem Sommersound abgesagt sind übrigens auch die Karo-Festivals I Em Music in Emmendingen und Cover Nights in Müllheim.