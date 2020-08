von André Hönig

Bei diesem Anblick macht sich Katerstimmung breit: Leere Alkoholflaschen stehen herum, Glasscherben liegen mitten auf der Anlage. Wenig pfleglich springen offenkundig einige Besucher mit dem noch keine zwei Jahre alten Skaterpark um – zum Leidwesen derer, für die der Platz gebaut wurde, den Skatern selbst. Die Behörden sind ebenfalls wenig erfreut. Die Polizei muss regelmäßig auf einen Sprung vorbeischauen und auch die Stadt muss regelmäßig anrollen, um Müll zu beseitigen.

Die Bilder, die eine empörte Leserin unserer Zeitung gebracht hat, stammen von einer Party an einem Wochenende. Sie sind aber – auch wenn die Stadt noch am selben Tag sofort alles aufgeräumt hat – trotzdem in gewisser Weise zeitlos. Denn wie die Stadtverwaltung auf Nachfrage mitteilt, ist ein solcher Anblick leider keine Seltenheit. „Jetzt haben die Jugendlichen so was Schönes bekommen – und wir müssen immer wieder hinterherräumen“: Aus den Worten Karin Heinings, die den Fachbereich Bau der Stadt Schopfheim leitet, ist das Unverständnis deutlich herauszuhören. Zwar sei diese Vermüllung – wie auch schon frühere – von der Stadt ruckzuck noch am gleichen Tag beseitigt worden. Doch das löse das Problem nicht. Tatsächlich sei dies alles andere als ein einmaliger Vorfall. „So etwas passiert öfters, meistens am Wochenende“, weiß Karin Heining – nicht zuletzt dank eines Mitarbeiter aus dem Tiefbauamt, der ganz nah dran ist: Marcus-Christian Schmidt hat nicht nur den Bau der Anlage mitbegleitet, er ist auch selber Skater und nutzt den Skaterpark in seiner Freizeit. So gesehen liegt er ihm auch persönlich am Herzen. Schmidt weiß: „Das ist ein typisches Wochenendphänomen, speziell in den Ferien.“ Die Verursacher seien dabei wohlgemerkt in der Regel nicht Skater – diesen sei schon aus Eigeninteresse daran gelegen, dass beispielsweise keine Scherben herumliegen.

Vielmehr gehe es in diesem Fall um das Treiben junger Leute, die Party feiern wollen. „Das sind Partygäste aus der Stadt und den Ortsteilen, die dort vor oder nach der Disco alkoholische Getränke konsumieren und dann über die Stränge schlagen.“ Die Polizei fahre zwar öfters vorbei – dann würden auch schon mal einige fluchtartig türmen. Doch könnten noch mehr stichprobenartige Alkohol- und Alterskontrollen nicht schaden. Der Skaterpark sei zwar in gewisser Weise natürlich ein Freiraum – „irgendwo hat das aber auch Grenzen“, findet Schmidt. Dass der Polizei die Situation rund um den Skaterplatz bekannt ist, bestätigt Polizeisprecher Jörg Kiefer. Sowohl wegen Müll und Alkohol auf dem Skaterplatz, aber auch wegen Sachbeschädigungen im Bereich der Haltestelle Schopfheim-West „sind wir regelmäßig präsent. Das ist ein bekanntes Problem.“