von Dirk Sattelberger

Schopfheim/Wiesental – Mehr Tote, mehr Schwerverletzte – das ist die bittere Bilanz des Polizeireviers Schopfheim bei der Auswertung seiner Unfallzahlen für das vergangene Jahr. Sieben Menschen haben auf den Straßen zwischen Maulburg, Schopfheim und Todtnau-Notschrei ihr Leben gelassen, so viele wie lange nicht mehr. Im Vorjahr waren es lediglich drei. Die Zahl der Schwerverletzten stieg von 59 auf 61, die der Leichtverletzten von 399 auf 433.

Risiko Motorrad: Der Blick in die Statistik zeigt, dass vor allem Motorradfahrer ein erhöhtes Risiko tragen. Fünf der sieben Toten waren mit ihrem Motorrad unterwegs, als es krachte. „Alle fünf waren selbst Verursacher des Unfalls, und vier von diesen jünger als 30 Jahre“, hat die Polizei festgestellt. Es handelte sich bei diesen Unfällen um Fahrfehler mit fatalen Folgen für die Biker. Immerhin sei das Zehnjahreshoch der Motorradunfälle aus dem Jahr 2018 um 16 Prozent von 81 auf 68 gesenkt worden. Wie passt das zusammen? Nach den Erfahrungen der Beamten entscheiden oft Millimeter und Bruchteile von Sekunden über Leben und Tod, etwa beim Bremsen und dem Rutschen in eine Leitplanke, deren Pfosten lebensgefährliche Verletzungen hervorrufen.

Außerdem bot das vergangene Jahr schönes Ausflugswetter und eine lange Zweiradsaison bis in den Oktober. Weitere Todesopfer im Straßenverkehr waren ein Autofahrer, dem in Maulburg auf der B 317 ein Auto aus dem Gegenverkehr frontal in den Wagen fuhr, und ein Lkw-Fahrer beim Sengelenwäldchen in Schopfheim, der ein Auto übersah.

Spitzenreiter: An der Anschlussstelle Schopfheim-Mitte gab es 15 Unfälle. | Bild: Dirk Sattelberger

Typische Unfallursachen: In der Rangfolge aller Unfallursachen liegen Fehler beim Abbiegen oder Rückwärtsfahren, bei der Missachtung der Vorfahrt sowie zu hohen Geschwindigkeiten erneut vorne. In der amtlichen Statistik kommen das Fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss, zu geringer Abstand sowie Überholfehler dagegen deutlich seltener vor.

Inwieweit das Telefonieren im Auto ohne Freisprecheinrichtung die Straßen unsicherer macht, kann mit Zahlen nicht belegt werden. Aber: Die Polizei in Schopfheim geht davon aus, dass etliche Unfälle durch die Ablenkung mit dem Handy passieren. „Wie hoch diese Dunkelziffer ist, lässt sich von hier aus aber nicht beantworten“, sagt der stellvertretende Revierleiter Michael Trefzer. Freilich schauen die Beamten bei den regelmäßigen Kontrollfahrten ganz genau hin. Und: Wenn es zu einem Unfall gekommen ist, der auf eine mögliche Ablenkung durch ein Handy hinweist, liest die Polizei die Mobilfunkdaten aus, um dieses gegebenenfalls zu beweisen.

Straftat Unfallflucht: Auch bei Unfallfluchten lassen die Ordnungshüter nicht locker. Fast jeder zweite wird ermittelt und bestraft. Denn das Entfernen vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern, wird als Straftat eingestuft, auch die sogenannten Parkplatzrempler. Von 265 Unfallfluchten im Bereich des Reviers Schopfheim vergangenes Jahr hat die Polizei über 42 Prozent aufgeklärt und die Fahrer ermitteln können.

Schopfheim-Mitte: Sorgen machen der Polizei außerdem die Auffahrten auf die B 317 Schopfheim-Ost (zur B 518 Richtung Hasel und Wehr), Schopfheim-Mitte (bei der Shell-Tankstelle) und die Auffahrt Maulburg-West. Die zwei letztgenannten haben seit 2015 eine innenliegende Einfädelspur in der Fahrbahnmitte, die mit sogenannten Bischofsmützen aus Plastik von der rechten Geradeausspur abgetrennt ist. Dort liegen die Unfallzahlen weiterhin auf sehr hohem Niveau: Alleine an der Anschlussstelle Schopfheim-Mitte hat es letztes Jahr 15 Mal gekracht (im Vorjahr elf Mal).

Die Vermutung liegt nahe, dass dies etwas mit der Art und Weise zu tun hat, wie die Fahrbahnen angelegt sind. „Diese Art der Verkehrsführung überfordert offensichtlich den einen oder anderen Fahrzeugführer", sagt Michael Trefzer. Die Anschlussstelle Schopfheim-Ost sei mit sieben Unfällen zwar auch noch ein Unfallschwerpunkt, hat aber keine innenliegende Einfädelspur wie die zwei anderen Unfallstellen. „Hier lässt sich auch keine Vermutung anstellen, warum es zu einer Häufung der Unfälle kam", so Trefzer.

Die Vermutung liegt nahe, dass dies etwas mit der Art und Weise zu tun hat, wie die Fahrbahnen angelegt sind. „Diese Art der Verkehrsführung überfordert offensichtlich den einen oder anderen Fahrzeugführer“, sagt Michael Trefzer. Die Anschlussstelle Schopfheim-Ost sei mit sieben Unfällen zwar auch noch ein Unfallschwerpunkt, hat aber keine innenliegende Einfädelspur wie die zwei anderen Unfallstellen. „Hier lässt sich auch keine Vermutung anstellen, warum es zu einer Häufung der Unfälle kam“, so Trefzer.

Was tun? Solange keine genaue Analyse der Unfälle vorliegt, rät der Polizist aus Schopfheim den Autofahrern, erst dann in die B 317 einzubiegen oder aus ihr herauszufahren, wenn man die Verkehrsführung und die Situation restlos erkannt und verstanden hat.