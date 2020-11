von Sarah Trinler

Die Mobilität im ländlichen Raum verbessern – das hat sich das Projekt „Im Tal leben – im Tal bleiben“ unter anderem auf die Fahne geschrieben. Besonders älteren Menschen soll es ermöglicht werden, möglichst lange ein weitestgehend selbstbestimmtes Leben in der Gemeinde führen zu können. Die Gemeinde Kleines Wiesental möchte ein umfangreiches Mobilitätskonzept erstellen und hofft nun auf Förderung.

Melanie Mühlhäuser vom Projektbüro stellte in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch grob ihre Vorstellungen eines solchen Konzepts vor. Mit dem Projekt „MOBIL im Tal leben – im Tal bleiben“ soll die soziale Teilhabe gestärkt werden. Ein wesentlicher Bestandteil, der zu einem selbstbestimmten Leben beitrage, sei eine funktionierende Mobilität. Gerade für ältere Menschen, die keinen Führerschein haben oder sich am Steuer nicht mehr wohl fühlen, brauche es eine Alternative zum eigenen Auto, so Mühlhäuser. Ein nachhaltiger, bedarfsangepasster Nahverkehr sowie eine funktionierende Nahversorgungsstruktur sei in einer großen Flächengemeinde wie das Kleine Wiesental von hoher Bedeutung. Der vorhandene ÖPNV könne bei weitem nicht alle Bedarfe abdecken.

Mühlhäuser und ihre Kollegin Fabienne Gentner vom Projektbüro haben bereits gemeinsam mit einer Arbeitsgruppe bestehend aus Ehrenamtlichen einige Ideen entwickelt: Denkbar seien etwa Fahrten auf Bestellung, ausgebildete Helfer, die fahren und begleiten, Ladentaxis oder etwa ein Mitfahrbänkle – Letzteres wurde bereits umgesetzt. Den Ideen stehen aber noch unzählige offene Fragen gegenüber, für die es „entsprechendes Know-how“ brauche, so Mühlhäuser. So müssten etwa die Trägerschaft, die Rechtsform sowie die Personalfrage geklärt werden. Auch Umsetzungsmöglichkeiten für die Organisation des Angebots, für die Integration bestehender Ressourcen, für die Beschaffung nachhaltiger, emissionsarmer Fahrzeuge sowie schlussendlich für die Finanzierung müssten in einem professionellen Konzept aufgezeigt werden.

Für die Konzepterstellung gebe es Fördermöglichkeiten vom Landkreis sowie vom Biosphärengebiet. Bei Letzterem müsse der Antrag allerdings bereits nächste Woche gestellt werden, sagte Bürgermeister Gerd Schönbett. Dies sei auch der Grund, warum das Thema nun auf die Tagesordnung der November-Gemeinderatssitzung gesetzt wurde. Zum Förderantrag beim Biosphärengebiet müssten drei Angebote für die Konzepterstellung vorgelegt werden; Mühlhäuser hat sich drei Angebote eingeholt, die im Schnitt Kosten in Höhe von rund 15.000 Euro umfassen. Man müsse in der Sitzung keinen Auftrag vergeben, sondern lediglich die Voraussetzungen für einen Förderantrag schaffen, sagte Schönbett. So stimmte der Gemeinderat denn auch einhellig der Erstellung eines Mobilitätskonzepts zu und beauftragte die Verwaltung, einen Förderantrag beim Biosphärengebiet zu stellen.