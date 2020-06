Seit der Corona-Krise entdecken viele Menschen die Natur neu und sind zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs. Insbesondere an den Wochenenden ist es an manchen Treffpunkten auch im Biosphärengebiet Schwarzwald inzwischen so voll geworden, dass sich die Mitarbeiter der Geschäftsstelle in Schönau Sorgen um den Erhalt seltener Pflanzen und Tiere machen. Geschäftsführer Walter Kemkes: „Wir freuen uns über das große Interesse und bitten dringend darum, auf geschützte Tiere und Pflanzen Acht zu geben. Helfen Sie mit, die einmalige Artenvielfalt im Südschwarzwald zu erhalten.“ Die Natur sei viel anfälliger durch menschliche Störungen geworden als früher, insbesondere in sensiblen Phasen wie den aktuellen Brut- und Blühzeiten. Die Bestände seien in vielen Bereichen rückläufig oder hätten mit den Folgen menschlicher Nutzung zu kämpfen. „Bleiben Sie daher bitte auf den Wegen und bewundern Sie Tiere mit einem Fernglas aus der Ferne“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Das Pflücken oder Ausgraben seltener Pflanzen, das wilde Campen abseits von ausgewiesenen Plätzen und das Querfeldeinfahren mit einem Mountainbike seien in bestimmten Bereichen verboten. „Führen Sie Hunde an der Leine und achten Sie auf Beschilderungen besonders sensibler Zonen wie Kernzonen oder Naturschutzgebiete“, so Walter Kemkes. Was passiert, wenn sich Menschen nicht an solche Regeln halten? Die bedrohten Arten werden in ihren letzten Rückzugsbereichen gestört und verdrängt. Oft seien bedrohte Pflanzen klein und unscheinbar und werden übersehen. Insbesondere an stark frequentierten Aussichtspunkten sei dies ein unterschätztes Problem. Gerade am Belchen seien solche „Kratzspuren der Zivilisation“ wie Bodenerosion viel deutlicher sichtbar geworden als in früheren Zeiten.