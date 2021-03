von sk

Ein Autofahrer ist bei einem Unfall nach einem missglückten Überholmanöver am Samstagabend auf der B 317 zwischen Fröhnd und Atzenbach verletzt worden. Laut Polizei war eine Autokolonne gegen 18.45 Uhr von Fröhnd in Richtung Zell unterwegs. Am Ortsausgang von Silbersau entschloss sich ein Fahrer, zwei Pkw vor ihm zu überholen. Als er am vor ihm fahrenden Wagen vorbeiziehen wollte, scherte dessen Fahrer ebenfalls zum Überholen aus.

Es kam zu einem Zusammenstoß, ein Auto kollidierte mit einer Felswand, überschlug sich und kam auf der Bundesstraße zum Liegen. Der andere Fahrer konnte seinen Wagen nach etwa 80 Metern im Grünstreifen zum Stehen bringen. Ein Autofahrer wurde verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An zwei Fahrzeugen entstand Totalschaden, sie mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt etwa 16.000 Euro. Die verschmutzte Fahrbahn musste von der Straßenmeisterei gereinigt werden. Die Bundesstraße war bis zur Bergung der Pkw gesperrt.