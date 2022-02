von Gerald Nill

Auch wenn die Zeichen in der Pandemie auf Rückkehr zur Normalität stehen, ist dem Einzelhandel in Schopfheim nicht zum Jubeln zumute. Entgangene Einnahmen können nicht zurück geholt werden und der Trend online einzukaufen, hat sich verstärkt. Die Kundenfrequenz in der Stadt sinkt nach Eindruck der Einzelhändler in unserer Umfrage.

„Dass 2G im Handel fallen soll, begrüße ich“, sagt Patrick Jost vom Haushaltswarengeschäft an der Scheffelstraße. „Diese Regelung ist sowieso Humbug gewesen“, findet er. Die Verschärfung der Bestimmungen im Einzelhandel habe nichts zum Pandemie-Geschehen beigetragen, argumentiert der Geschäftsmann, das sei wissenschaftlich erwiesen. Das seien gerade im Weihnachtsgeschäft hohe Auflagen gewesen, „die nur mit großem Aufwand geleistet werden konnten“. Patrick Jost erinnert auch noch einmal an die anfängliche Ungleichbehandlung, die großen Drogerieketten zunächst begünstigte. Die strengen Kontrollbestimmungen und die Ausschließung von Ungeimpften habe zu weniger Kunden geführt. Aber das ist Schnee von gestern. „Jetzt ist es weitaus besser, seit wir nicht mehr kontrollieren müssen“, stellt Patrick Jost fest.

Düsteres Bild fürs Bastel-Lädele

Ein düsteres Bild skizziert Sigrid Reif von „Sigrid‘s Bastel-Lädele“. Sie sagt: „Wir haben viel Leerlauf, der Umsatz war im Januar und Februar katastrophal. Ich weiß nicht, wo das hinführen soll.“ Corona habe den Trend beschleunigt, dass sich Kunden neue Einkaufsformen im Internet für sich entdecken. Erschwerend komme hinzu, dass der Einzelhandel ebenso von Lieferproblemen betroffen sei. „Wenn ich jetzt etwas bestelle, heißt es teilweise Lieferung in der 10., 15. oder gar 20. Kalenderwoche“, berichtet Sigrid Reif. „Ich warte teilweise auf Ware, die ich bereits im Oktober bestellt habe.“

Kunden brächten diese Geduld aber oft nicht mit und versuchten ihr Glück dann im Onlineshop. Selbst wenn sie eine Lieferzeit von zwei, drei Tagen in Aussicht stelle, verließen Kunden das Geschäft: „Dann kann ich auch online bestellen und bekomme es noch nach Hause geliefert“, hört die Geschäftsfrau gelegentlich.

Das wichtige Fasnachtsgeschäft gehe wieder verloren und dann kommt schon das Frühjahr, in dem weniger gebastelt werde. Darauf habe sie sich mit ihrem Mann bereits eingestellt und das Sortiment breiter aufgestellt. Aber es sei inzwischen so, dass die Kundenfrequenz in der Stadt viel schlechter geworden sei. „Schauen Sie doch mal“, sagt Reif. „Früher bekam man doch hier kaum einen Parkplatz, heute ist die Stadt leer“, sagt sie. „Ich weiß nicht, wo das noch hinführen soll“. Doch aufgeben will sie nicht.

Martin Bühler vom gleichnamigen Euronics-Geschäft hatte bereits im Dezember darauf hingewiesen, dass sich der Trend, online zu shoppen, in der Pandemie beschleunigt hat. Es sei schwer, ans Internet verlorene Kunden zurück zu gewinnen. Obendrein graben Discounter und Baumärkte durch eine Ausweitung der Sortimente dem klassischen Einzelhandel das Wasser ab, so die Beobachtung von Bühler. Einnahmen, die während der Corona-Zeit verloren gegangen seien, könnten jetzt nicht zurück geholt werden. „Immerhin ist der Kundenkontakt jetzt wieder eingeschränkt möglich“, sagt der Vorsitzende des Gewerbevereins. Die Sorgenfalten bleiben dennoch: „Lieferprobleme und Preissteigerungen sind nur zwei der Probleme, die uns momentan sehr beschäftigen“, klagt Bühler.

Sorgenfalten zeigt auch Oliver Philipp. In sein Laufsport-Fachgeschäft neben dem Rathaus ist die Kundenfrequenz eingebrochen. „Ich habe zwei, drei Kunden am Tag“, sagte er und redet nicht lang um den heißen Brei. „Die Kunden, die kommen, werden natürlich optimal beraten“, sagt Philipp, aber große Umsätze werden aktuell nicht generiert. Oliver Philipp hatte ein Sortiment an Winterware im Programm. „Klar, als es kalt war und Schnee lag, da sind Schneeschuhe ganz gut gegangen“, sagt er. „Aber das holt nicht zwei Jahre Pandemie-Verlust heraus.“ Was müsste also passieren? Er weiß es nicht. Er sehe zu, dass sein Online-Auftritt ordentlich sei, damit könne er für den Laden werben. Online-Geschäfte wickelt Philipp nicht ab. Von „besonders widrigen Umständen“ spricht Monika Rotzler, die mit ihrem Modegeschäft wegen Umbau von der Hauptstraße an die Torstraße in der Altstadt umziehen musste. „Es ist so deprimierend“, sagt die erfahrene Geschäftsfrau, die sich in 30 Jahren in Schopfheim einen Namen gemacht hat.

Ware und Miete müssen bezahlt werden

„Dass es aber einmal so schlecht kommen würde, hätte ich nie gedacht“, klagt sie. In dieser Woche musste sie die Ware für kommenden Winter kaufen. Mit aller Vorsicht, denn man wisse ja nicht, was dann sei. „Ich sitze auf Ware im Wert von zigtausend Euro“, erklärt sie. Was fehlt, seien die Kunden. Dabei hält sie ihr Geschäft in der Altstadt für das „schönste weit und breit“. Und Parkplätze gebe es bei ihr gratis. „Im Moment weiß ich nicht, wie es weitergehen soll“, gibt sie zu. Ware und Miete wollen bezahlt werden. Vielleicht müsse sie jetzt mit einer radikalen Rabattaktion werben, um wieder in Tritt zu kommen, denkt sie laut nach. So könne es auf Dauer jedenfalls nicht weitergehen.

Auf die Probleme für Ihren Betrieb durch hohe Corona-Infektionszahlen in der aktuellen Omikron-Welle weist Manuela Böhler-Szmerlowski vom Autopark Böhler hin. „Wir haben seit Wochen die tägliche Testpflicht für alle MitarbeiterInnen wieder eingeführt, da zunehmend Fälle bekannt wurden im Umfeld, mit positiven PCR-Testergebnissen trotz Booster-Impfung.“

Zwischenzeitlich musste das Autohaus dennoch vier Personalausfälle verkraften. „Davon drei positiv getestet per PCR, die wir umgehend in Absonderung geschickt haben und die erst nach mehrtägigem negativem Testergebnis und sieben oder zehn Tagen Absonderung zurückkehren durften.“ Für einen Betrieb sei das sehr „schwierig und eigentlich nur auf eigene Kosten stemmbar“.

Das Fazit von Manuela Böhler-Szmerlowski: „Wurden in den ersten beiden Pandemiejahren die Betriebe per Verordnung geschlossen, so müssen nun Betriebe teilweise schließen, weil ihnen aufgrund der hohen Infektionszahlen Mitarbeiter fehlen.“ Im ersten Fall erhielten die Betriebe Zuschüsse und im zweiten Fall bleibt der Betrieb auf den Kosten sitzen. Die Prokuristin fordert: „Wir wünschen uns nach wie vor Verlässlichkeit und einen Zeitplan sowie einen neuen Standard hinsichtlich der Arbeits- und Betriebssicherheit.“