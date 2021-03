von Nicolai Kapitz

Eine 4 plus, etwas besser als ausreichend, ist die Schulnote, die die Befragten im Fahrradklimatest 2020 des ADFC der Stadt Schopfheim vergeben. Das ist nicht besonders gut und die Stadt hat sich damit im Vergleich zur letzten Umfrage 2018 auch noch einmal etwas verschlechtert. Schopfheim landet auf Platz 155 von deutschlandweit 418 Städten und Gemeinden ähnlicher Größenordnung, die im Test vertreten sind. Besonders auffällig: Die Befragten finden, dass dem Radverkehr in Schopfheim sehr wenig Bedeutung zukomme.

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) fragt alle zwei Jahre in Zusammenarbeit mit dem Bundesverkehrsministerium Radfahrer nach ihrer Einschätzung zu verschiedenen Themen rund um den Radverkehr in ihrer Stadt. 78 Radlerinnen und Radler haben an der Umfrage 2020 in Schopfheim teilgenommen – und fällen teils sehr kritische Urteile über die Radlerfreundlichkeit in der Stadt (siehe Kasten). Noch kritischer als 2018, die Stadt ist in der Rangliste um ein paar Prozentpunkte gefallen. Was auffällt: Die Befragten beklagen, dass der Fahrradverkehr in Schopfheim und Umgebung einen zu geringen Stellenwert hat. „Das sehe ich ganz genau so“, sagt Hubert Dreschler, Vorsitzender der Interessensgemeinschaft (IG) Velo Wiesental.

Dass sämtliche Fragen rund um die Stellung des Radelns in Schopfheim – Stellenwert, Fahrradförderung in jüngster Zeit, Werbung für das Radfahren, Komfort beim Radfahren, Sicherheitsgefühl – mit Noten um 4,0 oder schlechter bewertet wurden, wundert Dreschler nicht. „Schopfheim hinkt da hinterher“, sagt der IG-Velo-Vorsitzende. „Die Stadt ist nicht rad-beliebt. Das liegt vor allem an alten Sünden, über die wir immer noch stolpern.“ Dreschler beklagt, dass er in früheren Jahren mit Verbesserungsvorschlägen bei Bürgermeister und Stadtverwaltung regelmäßig auf taube Ohren gestoßen sei und sich daher recht wenig in Sachen Radverkehr habe bewegen lassen. „Beim jetzigen Bürgermeister hoffen wir auf ein offeneres Ohr“, so Dreschler. Allerdings gebe es eine sehr lange Liste von Wünschen, die abgearbeitet werden müsse – angesichts klammer Kassen eine Mammutaufgabe.

Und nur mit mehr Werbung für den Radverkehr ist es nicht getan: Die Stadt schneidet auch in Fragen der Infrastruktur für Radfahrer mittelmäßig ab. Der Zustand der Radwege und die Sicherheit auf den Radstreifen lassen zu wünschen übrig. Auf der Wunschliste der IG Velo ganz oben sind folglich zum Beispiel abgesenkte Bordsteine, die nicht nur Radfahrern, sondern auch sonstigen Verkehrsteilnehmern zugute kommen – Dreschler, der auch im Stadtseniorenrat sitzt, erinnert hier vor allem an Rollatoren und Rollstühle. „Wir stoßen immer mehr an“, sagt Dreschler. „Es tröpfelt vor sich hin, aber es wird.“

Ein weiteres dringendes Anliegen sei eine überarbeitete und verbesserte Beschilderung, unter anderem sollen Radwege in die Ortsteile und Verbindungen zwischen den Orten ausgeschildert werden. „Mein Wunsch ist eine Radblume“, sagt Dreschler. Ein Netz, das das Umland wie Blütenblätter an Schopfheim im Zentrum anbietet. Davon, so Dreschler, würden Freizeitradler genauso profitieren wie jene, für die das Velo ein tägliches Fortbewegungsmittel ist. Der IG-Vorsitzende ist guter Dinge, dass die Bemühungen Wirkung zeigen und sich die Wunschliste Schritt für Schritt umsetzen lässt – und damit den Trend der ADFC-Umfrage umkehren zu können.