von André Hönig

Schopfheims Bürgermeister Dirk Harscher kündigte im Gemeinderat an, dass jetzt auch Corona-Testungen von Schülern geplant seien. Aus dem Gemeinderat gab es dafür Zustimmung – aber auch die Forderung, diese Aktion auf Kindergärten auszudehnen und überhaupt noch mehr zusätzliche niederschwellige Angebote zu schaffen.

Harscher stellte klar, dass das kostenlose Testangebot, das die Stadt gemeinsam mit dem Deutschen Roten Kreuz derzeit im Lus anbiete, „nicht die Endversion“ sei. Er sei davon ausgegangen, dass dies Schüler und Eltern nutzen würden, das sei aber nur „ab und zu der Fall“. Die Stadt reagiere jetzt. „Wir planen jetzt, einmal die Woche an die Schulen zu gehen.“ Schüler der Grundschulen und der fünften und sechsten Klassen sollen „mit Schnelltests zur Eigenanwendung, aber unter Anleitung“ auf eine Infektion untersucht werden. Das Ganze soll ähnlich in Städten wie in Ulm vonstattengehen, das Testen soll das Lehrpersonal übernehmen. Voraussichtlich nächste Woche werde die Aktion beginnen – wobei dann die Woche danach auch schon Osterferien seien.

Harscher gab dies bekannt, nachdem zuvor Peter Ulrich (SPD) wissen wollte, ob es Überlegungen gibt, wie die Stadt auf ein sich abzeichnendes, erneutes exponentielles Wachstum der Infektionszahlen reagieren könne. Die Zeichen für einen erneuten starken Anstieg seien da – eine solche Entwicklung „wird vor dem Landkreis und Schopfheim nicht Halt machen. Wir werden davon ‚was abkriegen und müssen uns darauf einstellen.“ Ulrich sprach explizit die Schulen und die Kindergärten an, weil mittlerweile belegt sei, „dass Kinder unter 15 Jahren sehr wohl am Infektionsgeschehen beteiligt sind“. Mit Blick auf den jetzt wieder gestarteten Unterricht in den Grundschulen und in den fünften und sechsten Klassen drohe „eine unselige Mischung, auch gerade wegen der neuen Virusvarianten“.

Öffnungsszenarien seien seiner Meinung nach nur möglich, „wenn man konsequent testet – und dies auch niederschwellig anbietet, ohne dass man erst irgendwo hinfahren muss und lange Wartezeiten hat“. Mit Testungen etwa in Schulen vor Ort könne man einen hohen Prozentsatz infizierter Personen herausfiltern und so Lehrer und Angehörige schützen. Abgesehen davon seien Nachbesserungen bei der Betreuung nötig. Wenn zum einen Klassen getrennt, dann aber in der Betreuung wieder alle Kinder vermischt würden, führe das alle vorherigen Maßnahmen „ad absurdum“.

Marianne Merschhemke (Grüne) äußerte sich ähnlich. Es müsse darum gehen, die Leute dazu zu animieren, beim Testen mitzumachen. „Das exponentielle Wachstum kommt“, sie bezweifle daher, dass die Schulen zwei Wochen offen haben werden, drücke aber die Daumen. Felix Straub (Grüne) wies darauf hin, dass die Corona-Politik zwar „nicht in unserer Hand liegt“, Schopfheim jedoch wie Tübingen und andere Städte „viel investieren und so die Zahlen niedrig halten“ könne. „Vor allem geht das durch testen, testen, testen.“ Das Testangebot des DRK sei zwar begrüßenswert, aber „kein so niederschwelliges“. Wenn man erst einmal dort hinkommen und warten müsse „weil 20 Leute vor einem sind, überlegt man sich das zweimal“.

Es sei wichtig, weitere Angebote zu schaffen. Für ihn stelle sich die Frage, ob man nicht auch schon in Kitas testen könnte. Auch könnte die Stadt versuchen, die Arztpraxen mit ins Boot zu holen, aber auch große Firmen. Beispielsweise könnte man in einer Aktion Firmenmitarbeiter im Gewerbegebiet durchtesten. „Auf diese Weise kann man Infektionsherde finden“, sagte Straub, der zudem drauf verwies, dass die gemeldeten Zahlen in Schopfheim zuletzt „meistens schlechter als im Kreis“ seien.

Was die Zahlen angeht, wies Harscher allerdings darauf hin, dass „ganz klar ist, was diese machen werden, wenn wir jetzt so stark testen: Die werden steigen.“ In diesem Zusammenhang verstehe er nicht, warum bei einer Inzidenz von 100 „wieder alles dicht gemacht wird“. Dann werde der Einzelhandel, „der ums Überleben kämpft, wieder geschlossen, aber 100 oder 150 Familien tummeln sich bei Hieber, Lidl, Rewe oder Aldi. Das ist für mich nicht nachvollziehbar.“ Auch mit der aktuellen Regelung, einen Termin beim Einzelhändler buchen zu müssen, habe er bereits Mühe. „Und dann geht man hinterher in den Supermarkt, um alle anderen Einkäufe zu erledigen.“ Nach seinen Infos seien hier „alle über 80 Jahren beziehungsweise alle Bewohner in den Pflegeheimen durchgeimpft“ – da sei „eine Inzidenz von 100 anders zu bewerten als eine Inzidenz von 50 vor einem halben Jahr. Das ist ein himmelweiter Unterschied.“ Wenn erneut bei 100 alles dichtgemacht werde, sei das eine „ganz große Gefahr für die Innenstadt“. Ernes Barnet (Grüne) stimmte Harscher zu. „Die großen profitieren und die kleinen Händler nagen irgendwann am Hungertuch.“ Dass man in den Discountern „alles kaufen kann, die genau gleichen Produkte aber nicht in den in kleinen Geschäften, das geht nicht.“ Andreas Kiefer (Unabhängige) glaubt ohnehin nicht an eine besondere Ansteckungsgefahr in den Läden – viel größer sei dieses Risiko in den Kindergärten, „wo 20 Kinder in einer Gruppe sind und man überhaupt keinen Infektionsschutz machen kann.“ Abgesehen davon: Eine Inzidenz von 100 habe Schopfheim schon mindestens zwei Wochen angesichts der in den beiden vergangenen Wochen vermeldeten Zahlen.

Aktuelle Coronazahlen: Die Stadt meldet für den Zeitraum 9. bis 16. März in Schopfheim und den Ortsteilen fünf neue COVID-19 Infektionen sowie 15 Kontaktpersonen in Quarantäne.