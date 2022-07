von Paul Eischet

Schopfheim – Nach coronabedingter Zwangspause ist die Ortsgruppe der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) wieder voll im Einsatz. Was nicht heißt, dass die Wasserretter die Jahre zuvor ereignislos verstreichen ließen – sie nutzten die Zeit für Baumaßnahmen, Renovierungsarbeiten und für das Training. Jetzt sind die Schwimmkurse wieder in vollem Gange, und die DLRG-Aktiven versehen an den Wochenenden und an Feiertagen ihren Wachdienst im örtlichen Freibad.

Einfach seien die vergangenen zwei Jahre nicht gewesen, bekennt Jürgen Vetter, Vorsitzender der DLRG-Ortsgruppe Schopfheim. Ausbildung und Training konnten nur eingeschränkt erfolgen. „Erst in diesem Jahr läuft es im Hallenbad und im Freibad wieder mit voller Intensität.“ Doch die Auszeit hatte auch ihr Gutes: Unter eifriger Mithilfe der Jugendgruppe wurde das DLRG-Heim am Schwimmbad vollständig renoviert, und ein kleiner Anbau konnte zusätzlich errichtet werden. „Es war wichtig, den Zusammenhalt der Ortsgruppe nicht abreißen zu lassen, was uns auch gut gelungen ist.“ Nicht ohne Stolz berichtet Jürgen Vetter: „Vor Corona hat das Vereinsleben funktioniert, und jetzt funktioniert es auch wieder.“

Derzeit hat der Verein etwa 320 Mitglieder, mehr als 100 davon in der eigenständig organisierten DLRG-Jugendgruppe. In diese können allerdings keine Neuzugänge aufgenommen werden, da die Ortsgruppe über zu wenige Aktivmitglieder verfügt. Dadurch besteht ein Mangel an Ausbildern, was wiederum zur Folge hat, dass Schwimmkurse nur in begrenzter Gruppenzahl angeboten werden können. Aktuell können lediglich 70 Kinder teilnehmen, bedauert der Vorsitzende, womit die Kapazitätsgrenze eigentlich schon überschritten ist. „Es gab so viele Anmeldungen, wir hätten weitaus mehr Kurse geben können.“ Was durchaus nötig wäre, denn laut Vetter hat die Schwimmfähigkeit der Kinder durch den Lockdown deutlich nachgelassen. Jetzt gebe es Kinder, die erst mit acht oder neun Jahren das Schwimmen erlernten.

Dem Ausbildermangel will der Verein von innen heraus entgegenwirken. Ausbildungsreferent Thorsten Springmann: „Wir sind jetzt dran, Mitglieder der Jugendgruppe, die das 15. Lebensjahr erreicht haben, zunächst einmal zu Ausbilderassistenten auszubilden. Bei Volljährigkeit könnten sie dann bei uns ihre Lehrscheine in den Bereichen Schwimmen und Rettungsschwimmen machen.“ Allerdings sei das Interesse der Jugendlichen an einer solch zeitintensiven Ausbildung eher verhalten, bedauert er. Außenstehende Anwärter sind daher jederzeit sehr willkommen.

Unbehagen bereitet der Ortsgruppe die räumliche Enge ihres DLRG-Heims am Schwimmbad. Der Innenraum sei für Schulungen oder Prüfungen schlicht zu klein, beanstandet Jürgen Vetter. Für eine Erweiterung um einen Schulungs- und Gruppenraum wurde ein Zuschuss beantragt, der erst noch vom Gemeinderat bewilligt werden muss. Das Thema steht dort in der Sitzung am kommenden Montag, 18. Juli, auf der Tagesordnung.