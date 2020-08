von Nicolai Kapitz

Das Gewerbe und speziell der Einzelhandel überall und auch in Schopfheim hat ohnehin mit der Konkurrenz durch den Online-Versandhandel zu kämpfen. Dass im März alle Ladengeschäfte in der Stadt schließen mussten, hat die Lage drastisch verschärft – die Kunden orientierten sich automatisch ins Internet, um einzukaufen. Um diesen Trend auch für Schopfheimer Geschäfte zu nutzen, hat der IT-Experte Ralf Bielawski eine ebenso einfache wie effektive Online-Plattform aufgebaut: Schopfheim kauft ein. So etwas wie Ebay für Schopfheim – und für die Teilnehmer vorerst kostenlos.

Die Idee: Wer im Internet shoppen geht, macht das normalerweise auf Plattformen wie Amazon oder Ebay. Es gibt praktisch nichts, was man dort nicht findet. „Nur interessiert es diese Plattformen nicht, wo der Händler sitzt, der die Sachen verkauft“, sagt Ralf Bielawski. Den 58-jährigen IT-Experte aus Schopfheim interessiert das sehr wohl. Denn wenn ein Artikel irgendwo in Singapur geordert wird, bleibt er dafür in einem Schopfheimer Geschäft im Regal liegen. „Ich habe einfach die Klagen der Ladenbesitzer mitbekommen“, sagt Bielawski. „Da hatten zum Beispiel Modegeschäfte schon die Sommerkollektion kostenpflichtig bestellt und konnten sie nicht mehr verkaufen. Das war existenzgefährdend.“ Ralf Bielawski kam bereits im März auf die Idee, dem Schopfheimer Gewerbe und speziell dem Einzelhandel eine Online-Plattform anzubieten, mit der es Kunden einfach gemacht wird, im Internet direkt auf Produkte aus Schopfheim zuzugreifen. Seitdem reifte die Idee und der Familienvater machte sich ans Werk. Schnell stellte sich heraus, dass die Plattform mehr bieten kann, als nur Zugriff auf die Einzelhändler. „Schopfheim hat viel mehr Gewerbe als nur Läden“, sagt der ITler. Und so öffnete er die Idee für Lebensmittelmärkte, Dienstleister oder Autohäuser. Nach einigen Monaten Entwicklungszeit steht nun ein Portal zur Verfügung, das ein recht großes Spektrum der Schopfheimer Gewerbelandschaft abbildet.

Die Teilnehmer: Inzwischen ist die Bandbreite recht groß. „Wir haben schon ungefähr 40 Prozent des Schopfheimer Einzelhandels als Mitglieder", sagt Ralf Bielawski. Dazu kommen Gastronomen vom Berggasthaus bis zum Dönerstand, Versicherungsunternehmen, Agenturen und Verlage, Hausverwaltungen und mehr. 53 Unternehmen sind es im Moment. Weitere – zum Beispiel Autohäuser – sollen folgen. Ralf Bielawski erhofft sich einen Sog-Effekt, wenn die Plattform richtig angelaufen ist. Die Teilnehmer bestimmen selbst die Art und Weise, wie sie auf der Webseite erscheinen – mit Texten, mit Fotos, vielleicht auch mit einem Video, dessen Dreh Ralf Bielawski ebenfalls anbietet. Grenzen sind keine gesetzt: Vom kleinen Startup-Unternehmen „Glück im Glas", das derzeit am Entstehen ist, bis zum großen Hieber-Supermarkt reicht die Bandbreite. Theoretisch könnten auch die großen Ketten im Lebensmittel-, Schuh- oder Modebereich mitmachen – also Netto, Rewe, Deichmann, Takko und Co. „Ob die Bedarf haben, ist eine andere Frage", sagt Ralf Bielawski. „Wichtig ist nur: Es muss ein Schopfheimer Gen dabei sein."Das heißt entweder das Geschäft befindet sich in Schopfheim oder in einem der Ortsteile, oder der Inhaber kommt aus Schopfheim. Damit könnte auch ein Schopfheimer mit einem Geschäft in Lörrach oder anderswo Teil der Plattform werden. Die Teilnahme ist direkt auf der Webseite möglich.

Das Geschäftsmodell: Ralf Bielawski ist Geschäftsmann, aber auch Schopfheimer. „Es geht mir nicht in erster Linie darum, damit Profit zu machen", sagt er. „Ich lebe hier, das ist meine Heimatstadt. Mir ist wichtig, dass die Stadt funktioniert." Deswegen stellt er die Plattform vorerst kostenlos zur Verfügung – „solange die Corona-Krise dauert". Wie lange das noch sein wird, kann natürlich keiner sagen. Erst wenn die Krise einmal als überwunden gilt, möchte Bielawski Gebühren für die Teilnahme an der Plattform verlangen. Für zusätzliche Dienste – wie etwa einen Videodreh – nimmt er Geld. Übrigens soll die Webseite keine Konkurrenz zur Homepage des Gewerbevereins sein – „es ist vielmehr als Ergänzung gedacht", sagt Bielawski.

Die Online-Einkaufsplattform im Internet:

http://www.schopfheimkauftein.de