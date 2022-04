von Nicolai Ernesto Kapitz

Schopfheim – Nun gibt es ihn doch, den oft diskutierten Förderverein, der sich die Rettung des Schweigmatter Höhenfreibades zur Aufgabe macht. Nach einem gescheiterten ersten Anlauf im vergangenen August, sind vor wenigen Tagen nun mehrere engagierte Bürger zur Gründungsversammlung zusammengekommen. Am kommenden Wochenende soll bei einer groß angelegten Infoveranstaltung für den Verein und sein Ziel geworben werden. Es gilt, möglichst viele Mitglieder zu finden. Bei einer offiziellen Veranstaltung im Schwimmbad Schweigmatt am Samstag, 9. April, um 14 Uhr soll der Förderverein und sein Vorstand nun offiziell vorgestellt werden.

„Wir müssen den Bürgern jetzt deutlich machen, dass das Bad für immer schließt, wenn wir jetzt nichts unternehmen“ – Benjamin Bielawski wählt bewusst drastische Worte. Der 32-Jährige ist einer von drei gleichberechtigten Vorsitzenden, die dem Förderverein vorstehen. Nach einer Umfrageaktion im Februar, bei der rund 190 Bürger den Fortbestand des Bades wünschten, sehen sich die Schwimmbad-Unterstützer nun mit genug Rückenwind ausgestattet, um zur Tat zu schreiten.

Aber die Zeit drängt: Ende des Jahres läuft der Pachtvertrag zwischen Stadt und Schweigmattverein aus, noch in diesem Halbjahr soll die Zukunft des Bades im Gemeinderat verhandelt werden – mit keinem guten Ende für das Bad, befürchten die Unterstützer. Denn bekanntermaßen steht der städtische Zuschuss in Höhe von jährlich 40.000 Euro an den Verein angesichts klammer Kassen vor dem Aus. Trotzdem sind die Vereinsgründer optimistisch: „Denkbar ist, dass die Stadt das Bad wieder selbst betreibt“, sagt Benjamin Bielawski. „Dann könnte der Förderverein tätig werden und Geld heranschaffen.“ Die Gemeinnützigkeit wäre dann gegeben. Dann könnte der Verein Spenden annehmen und Kampagnen zur Unterstützung starten.

Im Verein engagiert sind auch die seit langem für das Bad tätigen Willi Tholen und Thomas Jost – ersterer ist Raitbachs Ortsvorsteher, letzterer Vorsitzender des Schweigmattvereins und so etwas wie „Mister Höhenschwimmbad“. Das Know-How ist also da. Was, so Bielawski, fehlt, „ist das Bewusstsein, dass das Bad schließt, wenn nichts passiert“. Darauf gelte es aufmerksam zu machen.