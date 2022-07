Schopfheim – „Mit einem Verkaufswagen durchs Wiesental: Gegen Armut und Lebensmittelverschwendung!“ Das ist das Motto der Feier für den neuen Verkaufswagen der Tafel Schopfheim am Samstag, 9. Juli, von 9 bis 14 Uhr in der Fußgängerzone in der Scheffelstraße. „Wir freuen uns, unser Dota-Mobil der Öffentlichkeit präsentieren zu können!“, sagt Sonja Steiger, Fachbereichsleitung beim Diakonischen Werk. Der Verkaufswagen wurde durch den Förderverein der Tafel finanziert.

Zur Feier dieses Anlasses werden verschiedene Suppen, Etwas vom Grill und Getränke angeboten. Unterstützt wird die Veranstaltung durch das Restaurant Glöggler, das Restaurant Kranz, das Hotel Restaurant Krone, die Metzgerei Hug, die Metzgerei Greiner, den Metzgerei und Partyservice Stich, die Bäckerei und Konditorei Adolph und die Bäckerei Trefzger. Auch der Schirmherr der Tafel Schopfheim, Bürgermeister Dirk Harscher, wird um 11 Uhr vor Ort sein und ein Grußwort sprechen.

Interessierte können die Feier als Gelegenheit zum Austausch mit den Verantwortlichen der Tafel Schopfheim nutzen. Vertreter des Fördervereins der Tafel Schopfheim und eine der zuständigen Kolleginnen vom Diakonischen Werk werden anwesend sein. Abgerundet wird das Fest durch eine musikalische Darbietung.

Die Arbeit der Tafeln steht dafür, Lebensmittel zu retten und Menschen mit einem geringen Einkommen zu helfen. Ansteigende Lebensmittelpreise und die Notwendigkeit der Versorgung aus der Ukraine geflüchteten Menschen, steigern den Bedarf an Tafelarbeit zusätzlich. Um das Angebot für viele Menschen zugänglicher zu machen und die Versorgung im ländlichen Raum zu verbessern, wird das Dota-Mobil bald Gemeinden im Wiesental anfahren.

Eine Einkaufsberechtigung können die Kunden sehr niedrigschwellig direkt am Verkaufswagen, bei der jeweiligen Ortsverwaltung, oder anderen gemeinwohlorientierten Stellen beantragen. Das Dota-Mobil wird ab September voraussichtlich ein Mal pro Woche in Zell im Wiesental, Hausen, Schönau und einer weiteren Verbandsgemeinde des GVV Schönau und Todtnau, sowie in Weitenau, Endenburg, Maulburg und in zwei Gemeinden im Kleinen Wiesental halten und Menschen mit Tafelware versorgen.

Kontakt: Wer sich ehrenamtlich in der Tafel Schopfheim engagieren möchte, kann sich melden: Tafel Schopfheim, Hauptstraße 11, Telefon 07622/684 78 77 oder E-Mail: info@tafel-schopfheim.de. Warenspenden können zu den Öffnungszeiten der Tafel in Schopfheim abgegeben werden: montags jeweils von 13 bis 15 Uhr, mittwochs 12 bis 14 Uhr sowie freitags 12 bis 14 Uhr.