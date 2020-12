von Nicolai Kapitz

Herr Bühler, wie sehr schmerzt es Sie, dass Sie am Mittwoch mitten im Weihnachtsgeschäft die Türen schließen mussten?

Martin Bühler: Das ist natürlich sehr bitter. Das Weihnachtsgeschäft ist die Zeit, in der wir und die meisten anderen Geschäfte den meisten Umsatz machen. Da nicht öffnen zu können, trifft uns hart. Im Frühjahr hatten wir im Geschäft während des Lockdowns einen Umsatzeinbruch zwischen 30 und 40 Prozent, weil wir doch immerhin den einen oder anderen Kunden erreicht haben. Wie es jetzt wird, kann ich nicht abschätzen. Wir reagieren so gut es geht, aber was uns leider enorm schadet, ist das Abholverbot der Landesregierung. Damit erreicht man nur, dass der Online-Handel noch stärker wird. Als dieses Verbot ausgesprochen wurde, musste ich aus Frust erst einmal eine Runde um den Block laufen. Da bin ich fast vom Glauben abgefallen. Wenn Sie einen Blick auf die Schlangen vor der Postfiliale im Pflughof werfen: Die Menschen wandern ins Internet ab und holen ihre Pakete bei der Post. Dadurch verlieren wir auch Stammkunden. Wir hoffen, dass die Landesregierung doch noch „Click and Collect“ zulässt. Es gibt nur vier Bundesländer, in denen das nicht erlaubt ist – völlig unverständlich.

Lockdown auch in Schopfheim: „Viele Menschen wissen, wie wichtig ein funktionierender Einzelhandel vor Ort ist“, sagt Martin Bühler. Online-Riesen tun, so Bühler, „gar nichts für das Erscheinungsbild der Stadt“. | Bild: Monika Weber

Werden Sie da beim Blick auf die Gastronomie, die ja Abholservice bieten darf, neidisch?

Wir fühlen uns da schon ungleich behandelt.

Wie können es die Einzelhändler schaffen, dass die Kunden nicht in Scharen ins Internet abwandern?

Da ist jeder auch individuell gefordert. Wir haben in unserem Geschäft zum Beispiel einen Lieferdienst eingerichtet. Wir fahren zwar nicht für eine einzelne Druckerpatrone nach Lörrach, aber im näheren Umkreis klappt das ganz gut. Wir haben mittlerweile auch viele positive Rückmeldungen bekommen, weil viele Menschen wissen, wie wichtig ein funktionierender Einzelhandel vor Ort ist, und ihr Geld hier ausgeben wollen. Wir bekommen sehr viele Bestellungen aus der Region.

Ist das Bewusstsein dafür, die Kaufkraft in der Region zu halten, durch die Pandemie größer geworden?

Ich denke schon. Mittlerweile haben viele Begriffen, dass Amazon und Co. für den Staat und für das Lokale, für die Vereine, für das Erscheinungsbild der Stadt gar nichts tun. Dort sind die Preise zwar niedrig, aber um Lebensqualität vor Ort zu halten, gehört mehr dazu. Es gibt viele Gründe zu sagen: Schopfheim braucht Jeff Bezos nicht.

Welche sind das?

Unsere Einzelhändler unterstützen die lokalen Initiativen und Aktionen und nicht zuletzt zahlen sie hier ihre Steuern und halten hier die Arbeitsplätze. Sie tun etwas für das Erscheinungsbild der Innenstadt. Es gibt hier Händler, die ihre Geschäfte mit viel Herzblut betreiben und den Kunden nicht nur als Zahl, sondern als Menschen sehen. Und nicht zuletzt sind wir in der Lage, persönlichen Kundenkontakt bei Nachfragen oder Problemen zu bieten.

Wer nun gezwungenermaßen auf den Online-Handel ausweicht, findet auch in Schopfheim Angebote. Können die mithalten?

Ja. Ganz einfach weil die Online-Shops der größeren Geschäfte in Schopfheim auf einem ähnlichen Niveau sind wie bei den großen Online-Anbietern. Von der Produktpalette bis zur Bezahlung bieten wir die gleichen Möglichkeiten. Allerdings haben nur die größeren Händler auch die Chance, solche Online-Shops einzurichten. Viele Kleinere haben das nicht. Für diese gibt es dann aber andere Optionen.

Können Plattformen wie „Schopfheim kauft ein“, auf der schon zahlreiche Händler vertreten sind, helfen?

Das kann eine Möglichkeit sein. Für die größeren Geschäfte zwar weniger, weil wir auf eine gute Auffindbarkeit, zum Beispiel bei Google, setzen. Aber für kleinere Händler ist das sicher eine gute Chance, auch im Lockdown sichtbar zu bleiben. Das gilt vor allem dann, wenn die Kunden lokal kaufen wollen.

Wäre Ihr Appell an die Händler dann der, sich bei der Digitalisierung mehr

Das wäre für dieses Jahr schon viel zu spät, aber wir haben das in den vergangenen Monaten versucht. Es gab vom Gewerbeverein mehrere Angebote, auch Schulungen für Händler, wie man sich digital aufstellen kann und die Kunden auch im Internet erreicht. Das wurde leider nicht von sehr vielen in Anspruch genommen. Dabei ist es unglaublich wichtig, auf andere Wege als die herkömmlichen auszuweichen. Es hat nicht mehr jeder eine Zeitung, in der er Werbung lesen kann.

Wie weit sind denn die Schopfheimer Händler in der Digitalisierung?

Im Großen und Ganzen sind wir auf einem guten Niveau, aber es gibt Händler, die haben noch nicht einmal eine E-Mail-Adresse. Da müssen wir noch Briefe versenden. Man muss es so klar sagen: Wer da nicht mitmacht, hängt sich selbst ab.

Glauben Sie, dass beim jetzigen Einbruch des Weihnachtsgeschäfts durch die Krise auch in Schopfheim Läden schließen müssen?

Es liegen dazu keine gesicherten Informationen vor, aber das kann man definitiv nicht ausschließen. Die Ersparnisse sind bei völligem Wegbrechen der Einnahmen relativ schnell aufgebraucht, und es kann keiner aus dem Vollen schöpfen. Und anders als die Gastronomie werden wir nicht unterstützt, indem man uns die Hilfen anhand der Umsätze aus dem Vorjahr ausbezahlt. Bei uns gibt es einen Fixkostenzuschuss und wir können Waren steuerlich abschreiben – aber dazu muss man erst einmal Gewinn erwirtschaften. Wie soll das derzeit gehen? Es sind Dinge, die uns nicht unbedingt helfen.

Was würden Sie sich von der Landesregierung wünschen?

Die Pandemie gibt es jetzt seit einem Dreivierteljahr. Als der jetzige Lockdown vor der Tür stand, hatte jeder von uns nach den Erfahrungen aus dem Frühjahr einen genauen Plan in der Schublade, wie wir darauf reagieren. Doch bei der Landesregierung hat man manchmal das Gefühl, die erfinden alles wieder neu. Mit etwas mehr Augenmaß wäre vieles einfacher. Beispiel Grenze: Wir gehören mit den Gebieten in der Schweiz und in Frankreich zu einer Wirtschaftsregion. Warum gibt es dann nicht auf beiden Seiten der Grenze dieselben Regeln? Ich kann immer noch in den Aargau fahren und in eine Kneipe gehen oder zum Skifahren in die Alpen, während bei uns alles untersagt ist. Es nutzt ja hier keinem etwas, wenn das Virus von dort hierher wieder eingeschleppt wird. Da schwillt mir als Einzelhändler der Kamm.

Sehen Sie in diesem Lockdown nur Aktionismus?

Es wird kaum differenziert. Die Politik wollte mit dem Lockdown größere Ansammlungen verhindern und zielte dabei auf Großmärkte wie zum Beispiel Ikea. Uns Einzelhändler wollte man, so die Wirtschaftsministerin, gar nicht treffen. Aber einen Unterschied hat man bei der Verordnung nicht gemacht. Auf der anderen Seite ist man in den Schulen nicht bereit gewesen, Unterricht flexibel zu gestalten, oder im Öffentlichen Nahverkehr, die Pendlerströme zu entzerren. Auf der anderen Seite: Ich bin froh, kein politischer Entscheidungsträger zu sein.