von Roswitha Frey

Schopfheim – Nach langer Zeit werden die Autorenlesungen in der Stadtbibliothek Schopfheim wieder belebt. Zum Neustart kam der Autor und Zeichner Franz Handschuh aus Freiburg, um aus seinem Buch „Herr Butterbrez geht Baden“ und neue Geschichten zu lesen.

Bibliotheksleiterin Katja Benkler freute sich sehr, dass sie erstmals seit zweieinhalb Jahren wieder einen literarischen Gast in der Bücherei begrüßen konnte. Die letzte Lesung war im Oktober 2019 mit Werner Weimar-Mazur. Seither hatte es wegen Corona keine literarischen Abende mehr gegeben.

Umso mehr ist es Katja Benkler ein Anliegen, nach der langen Zwangspause an die Tradition der Autorenlesungen anzuknüpfen, die bei der 138. Ausgabe angelangt sind. Normalerweise sind die Lesungen im Frühjahr und Herbst terminiert, doch diese Jahreszeiten erwiesen sich in den Corona-Jahren als problematisch und erscheinen Benkler als „zu heikel“. Deshalb hat sie die Veranstaltungen erstmals in den Sommer gelegt.

Wie stets hat auch dieses Mal Markus Manfred Jung den literarischen Gast ausgewählt. Das Besondere ist, dass Handschuh sowohl bildnerischer Künstler als auch Autor und Kunstpädagoge ist und seine eigenen Bücher und die anderer Schriftsteller illustriert. Zur Anschauung brachte er originale Bilder aus seinem Buch „Herr Butterbrez geht Baden“ und anderen Publikationen mit. Seine Werke seien „All-Age-Bücher“, aus denen Kinder und Erwachsene, Leser jeden Alters, etwas herausziehen können, sagte Handschuh vor kleinem, aber sehr aufmerksamem Zuhörerkreis.

Bibliotheksleiterin Katja Benkler konnte sich, wie sie in ihrer Begrüßung bekannte, sehr gut mit Handschuhs Geschichte von Herrn Butterbrez identifizieren. Der Titelheld aus diesem humorvoll-satirischen Buch ist Schwabe, stammt aus dem Örtchen Barzenrubbel, braucht nach dem Hickhack um Stuttgart 21 mal Tapetenwechsel und zieht ins Badische, nach Freiburg. Als typischer Schwabe sei Butterbrez immer fleißig gewesen, habe viel gearbeitet und viel verdient, sich dann aber gefragt, ob Schaffen und Geld anzuhäufen wirklich alles im Leben ist. Und so bricht er in diesem Road Movie vom Schwäbischen ins Badische auf, um dort sein Glück zu suchen und einen Brezelstand am Freiburger Münster aufzumachen.

Handschuh erzählte, dass er seit 30 Jahren viel für andere Autoren zeichnet und seit zehn Jahren eigene Bücher macht, in denen Text und Bilder aus seiner Feder stammen. Es hat ihn gereizt, aus dem Umfeld seiner drei letzten Bücher eine neue Geschichte zu schreiben, die er in Schopfheim erstmals vorstellte. Sie heißt „Oma reicht‘s“ und führt ins Kleinstädtchen Barzenrubbel und ins elterliche Haus von Herrn Butterbrez, wo auch die Oma lebt. Diese liegt im Dauerclinch mit der Hausmaus. Witzig, ironisch und voller Humor schilderte Handschuh diese Episoden um die tierische Mitbewohnerin.

Für die nächste Lesung am 14. Juli, 19.30 Uhr, hat Katja Benkler den aus der Region stammenden Valentin Moritz eingeladen.