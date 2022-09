von Marlies Jung-Knoblich

Schopfheim – Von seiner Terrasse aus hat Klaus Fleck einen Rundum-Blick auf Schopfheim und Umgebung. So war es immer: Als Bürgermeister der Stadt von 1979 bis 2002 behielt er stets den Überblick und scheute keine Mühen, die Stadt voranzubringen. Dafür wurde ihm zum Ende der Amtszeit, die Ehrenbürgerschaft angetragen – er lehnte ab. Was damals nicht klappte, wird nun nachgeholt. Fleck soll am 30. September zum Ehrenbürger gekürt werden. Diesmal nimmt er die Ehrung an. Wie kommt es zum Sinneswandel?

Nach der Pensionierung aktiv

Kaum, dass der Antrag im Jahr 2002 gestellt worden war, habe es hitzige Diskussionen um seine vorgeschlagene Ernennung zum Ehrenbürger gegeben, erinnert sich Klaus Fleck. Allerdings sei dann ein Leserbrief geschrieben worden, der ihn persönlich sehr verärgert habe, erklärte er im Rückblick. So verärgert, dass er damals auf die Ehrenbürgerschaft verzichtet habe. An seiner Grundhaltung, sich für die Stadt einzusetzen – ob hauptamtlich als Bürgermeister oder ehrenamtlich – habe sich nichts verändert. „Auch nach meiner Pensionierung bin ich ehrenamtlich aktiv geblieben“, sagt der 80-Jährige. Und für sein ehrenamtliches Engagement stehe die Auszeichnung Ehrenbürger. So sieht es Klaus Fleck heute.

Zu diesem Engagement zählt insbesondere, dass er zehn Jahre Vorsitzender des Ausschusses Städtebau und Wohnungswesen des Deutschen Städte- und Gemeindebundes war, in dem es um Gesetzentwürfe geht. Zwei Perioden war er stellvertretender Vorsitzender des Beirats für Raumordnung. Dieses Engagement machte die Stadt über die Kreisgrenzen hinaus bekannt. Seine Meinung wurde häufig von Ministerien eingeholt, wenn es ums Thema Bundesraumordnung und Bodenpolitik ging: „Ich bin Experte für Bauplanungsrecht“. Nach seinem 75. Geburtstag habe er diese Tätigkeiten niedergelegt.

Auf seine Zeit als Bürgermeister möchte Klaus Fleck eigentlich gar nicht mehr groß eingehen. „Das ist über 20 Jahre her.“ Nur eines ist ihm bis heute wichtig und erwähnenswert: „Die Bodenpolitik ist für eine Kommune ein entscheidender Faktor.“ Er habe stets versucht, 20 bis 25 Jahre vorauszudenken. Dabei spiele die Bodenpolitik eine entscheidende Rolle. „In meiner Amtszeit habe ich keine großen Rücklagen gebildet, sondern übrig gebliebenes Geld in Grundstücke gesteckt.“ Über Grund und Boden, der der Kommune gehöre, lasse sich viel regeln, das vorteilhaft für die Stadt sei. Sie habe so die Möglichkeit, Ziele zu steuern, wenn es beispielsweise um den Mietwohnungsanteil und Verkaufspreise gehe.

Für die Stadtentwicklung sei das ein wichtiges Instrumentarium, mit dem eine vielschichtige Bevölkerungsgruppe mit unterschiedlichen Einkommen entstehen könne. Klaus Fleck war ein Bürgermeister, der sprichwörtlich in allen Pötten steckte, was beinhaltete, dass er viele Auswärtstermine wahrnahm. „In Gremien mitzuwirken, die der Stadt nutzen, war immer ein bisschen wie Fortbildung“, blickt Fleck zurück. Das bedeutete, immer auf dem neuesten Stand zu sein. Zeit seines Lebens habe er sich Schwerpunkte gesetzt.

Unvorbereitet ging er 2003 nicht in den Ruhestand. Er hatte sich vorgenommen, viele Reisen mit seiner Lebensgefährtin zu unternehmen. „Auf dem Tacho des Wohnmobils kamen in 20 Jahren 200.000 Kilometer zusammen“, schmunzelt der Alt-Bürgermeister. Unter anderem habe er 2014/15 die Pan-Amerikana abgefahren. Zu seinen Leidenschaften zählt das Segeln, was ihn unter anderem nach Grönland und Spitzbergen brachte. Nicht zu vergessen das Tauchen, das ihn auch immer wieder in die Ferne zog, unter anderem nach Thailand.

Engagement für Verein Exbluesive

Klaus Fleck setzte sich bis vor kurzem ehrenamtlich auch im Vorstand für den Verein Exbluesive ein, der Größen des Jazz und Blues nicht nur nach Schopfheim, sondern auch in die Nachbarschaft (Wehr, Bad Säckingen, Weil am Rhein) holt.

Regelmäßig war er bislang im Kaffeecenter in Langenau anzutreffen, um den Kaffee aus Dikome (Kamerun) zu rösten. Seit 1993 wird der Kaffee aus Schopfheims Partnerdistrikt Dikome über den Dikome/Kamerun Verein direkt bezogen und vermarktet. Der Klimawandel mache auch Afrika zu schaffen, weiß Klaus Fleck. Starke Regenfälle hätten zugenommen.

Im Dezember 2021 feierte Klaus Fleck seinen 80. Geburtstag. „Ich habe mir vorgenommen, mit 80 Jahren alle ehrenamtlichen Tätigkeiten abzulegen“, lächelt Klaus Fleck. Das betrifft den Einsatz für Exbluesive genauso wie die Kaffeerösterei. „Wir machen künftig auch etwas gemütlicher Urlaub“, kündigt Fleck an.