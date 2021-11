von Sarah Trinler

Der erste Schultag nach den Herbstferien hat am Schönauer Gymnasium mit etwas Aufregung begonnen: 21 Schüler wurden am Montag mittels Schnelltest positiv auf das Coronavirus getestet. Vorschriftsgemäß wurden diese nach Hause geschickt, die Eltern sollten bei ihren Kindern einen PCR-Test machen lassen. Die Ergebnisse liegen der Schule mittlerweile vor: Alle 21 Schnelltests waren falsch, die Schüler haben kein Corona – Eltern, Lehrer und Schulleitung atmen auf.

Das Gymnasium Schönau mit seinen 430 Schülern ist mittlerweile erprobt im Testen. Es gibt ein eigenes Testzentrum an der Schule, das so organisiert ist, dass die Lehrer möglichst wenig Zeit im Unterricht verlieren. „Seit März bis Mitte Oktober haben wir keinen einzigen echt-positiven Fall gehabt“, sagt Schulleiter Jörg Rudolf im Gespräch mit dieser Zeitung. Hin und wieder habe es falsch-positive Meldungen gegeben, aber relativ wenige. Zwei Wochen vor den Herbstferien habe sich dies geändert: An der Schule hatte es zwölf bestätigte Corona-Fälle gegeben, „quer durch alle Stufen“, so Rudolf. Man sei daher auch am vergangenen Montag nach den Herbstferien mit einem etwas anderen Gefühl in die Woche gestartet.

Es sei zu erwarten gewesen, dass die Ferien vielleicht den ein oder anderen Positivfall mit sich brächten, aber bei 21 positiven Schnelltests sei man dann doch etwas stutzig geworden, so Rudolf. „Wir haben aber klare Vorgaben: Wir dürfen nicht nachtesten. Nach einem positiven Schnelltest kommt halt ein PCR-Test“, sagt der Schönauer Schulleiter. Dies gelte freilich auch für geimpfte Kinder, deren Schnelltest positiv ist. Die positiv getesteten Kinder wurden also direkt nach Hause geschickt, die Eltern wurden informiert. „Die Reaktionen waren ausgesprochen positiv und verständnisvoll“, sagt Rudolf, insgesamt habe man ein gutes Miteinander mit den Eltern und betreibe viel Aufwand in der offenen Kommunikation.

Die 21 Verdachtsfälle haben sich auf fünf verschiedene Klassen verteilten, dort mussten verschiedene Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden: Etwa wurden die Schüler dieser Klassen fortan täglich getestet und in der Mensa separiert. Auch AGs durften die Kinder aus diesen Klassen nicht besuchen – bis geklärt ist, ob die Schnelltests falsch waren oder nicht.

Entwarnung erfolgte dann am Mittwochabend: Seither steht fest, dass alle 21 positiven Schnelltestergebnisse falsch waren, 21 PCR-Tests waren nämlich negativ. Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt lasse sich dies etwa auf eine schlechte Testcharge zurückführen, so Rudolf, die Schule habe nichts anders gemacht als all die Monate zuvor. Die Tests werden im Keller gelagert. Allerdings habe es sich um einen Test gehandelt, den man noch nie zuvor gehabt habe. „Den hatten wir zum ersten und zum letzten Mal“, sagt Rudolf, die noch übrigen Tests aus dieser Charge habe man weggeworfen. Indes bekomme die Schule dauernd unterschiedliche Tests, diesen Test wolle man aber nicht mehr, was die Schulleitung auch so an die Stadt Schönau zurückgemeldet habe. „Aber auch die Stadt muss nehmen, was sie vom Land bekommt“, erklärt Rudolf.

Aufgrund der Aufregung der vergangenen Tage und Wochen habe man mittlerweile alle Schüler gebeten, die Maske im Unterricht aufzulassen – auf freiwilliger Basis natürlich. Alle Schüler hätten sich drauf eingelassen, so Jörg Rudolf. Die Abiturklasse habe dies bereits Mitte Oktober gemacht – als die ersten Fälle an der Schule aufgekommen waren. „Das hat mich total beeindruckt“, so Rudolf. Die Abiturienten wollten ihre geplante Studienfahrt in der Woche vor den Herbstferien nicht gefährden – mit Erfolg.

Falls nun in Baden-Württemberg die Alarmstufe ausgerufen werde, ändere sich am Schönauer Gymnasium also nichts. Bei Alarmstufe gilt nämlich wieder die Maskenpflicht im Unterricht – was die Schüler am Gymnasium bereits heute freiwillig umsetzen. Darüber hinaus hat die Schule gemeinsam mit den Eltern nach Optimierungsmöglichkeiten im Sportunterricht gesucht. So werden die Schüler etwa gebeten, wenn möglich, bereits in Sportkleidung zu kommen und nicht zu duschen – das Ansteckungsrisiko werde so gesenkt, erklärt Rudolf. Auch werde weniger Kontaktsport angeboten.